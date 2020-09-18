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Новини Окупація Криму
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Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму

Міжфракційне об'єднання

Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяви ексдепутата Сергія Лещенка, який виступив із заявою про бездіяльність української влади під час окупації Криму навесні 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці групи.

У заяві зазначається: "Ми категорично засуджуємо і не підтримуємо дії і заяви Сергія Лещенка, який вже давно не є частиною єврооптимістів.

Єврооптимісти не мають жодного стосунку до останніх заяв і діяльності пана Лещенка і не поділяють його дії, зокрема, звернень про порушення кримінальної справи проти представників української влади та військовослужбовців за події 2014 року.

Ми вважаємо, що такі заяви Сергія і спроби звинуватити українську владу в бездіяльності, яка нібито призвела до окупації Криму, не відображають інтереси нашої держави і можуть завдати шкоди сувереніту України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує

Автор: 

Крим (14174) Лещенко Сергій (505)


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Топ коментарі
+31
Что-то Лещенко в последние пару недель снова смердеть начал. К чему бы это??
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18.09.2020 22:45
+25
Это очередная сказка про доброго волшебника. Почему мой папа не может победить Чака Норриса? Это нечестно. Почему Порошенко не победил коррупцию? Почему Турчинов не дал отпор России?
Именно эта детская инфантильная вера привела к власти реванш, который мы имеем сейчас. Волшебников нет. Ни хороших, ни плохих. Турчинов не волшебник.
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18.09.2020 23:00
+24
Поможем Сирьоже с креативом. Например

"Сергій Лещенко подав заяву в ГПУ на Мустафу Найєма за організацію державного перевороту під час подій 2013-14 років"
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18.09.2020 22:47
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За Украину. Вот все кто критикует поклонников Порошенка не понимают, что его поддерживают не из-за личности, а потому что он за Украину. Кстати, в этом проблема того самого "давайте как-то без Порошенка". Вот не стало Ющенка и в Украине исчез национальный лидер до прихода Порошенка в большую политику. Вот лет пять, учитывая что Ющенко сам устранился от власти еще в конце своего срока, в Украине не было нормального национального политика. Если уйдет Порошенка то все кто его поддерживает будут искать достойного, а не будут выбирать первого попавшегося. Даже если на это уйдут годы.
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18.09.2020 23:48 Відповісти
Считай как хочешь. В Украине есть очевидны запрос на национального политика. Хотелось бы чтобы их было больше, но пока появляется лишь один в десять лет или сколько. Может если бы вместо Порошенко сейчас был бы кто-то крутой, то все кто за него переметнулись бы к нему. Но его нет. Так что держимся за Порошенко, тем более что он из политики не уходит за что ему большое спасибо. Больше никто в этой стране о ней не заботится - так что ценим что имеем.
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18.09.2020 23:59 Відповісти
Звіздун, а ну скажи кого ти бачиш лідером країни? Бо звиздиш про ботів, а сам як бот по алгоритму все соєю та зрадою страждаєш. Радєтєлі за долю держави. А насправді скучаєте за кацапським чоботом на шиї.
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19.09.2020 01:05 Відповісти
Голосували проти Пороха, за Голобородька і отримали клоуна Бубочку !!))
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18.09.2020 23:49 Відповісти
У дебилов мозг воспринимает только одну установку - "Турчинов сдал Крым и его за это нужно судить" . На этом и играют такие "политики" как Лещенко. Учитывая, что таких дебилов достаточно много, им есть на что расчитывать...
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18.09.2020 23:40 Відповісти
А если бы Ющ сделал как всё хотел, то никакой базы в Крыму бы не было. Но Ющенко он же смешной пчеловод. Не будем за его партию голосовать. Потом разберемся. В итоге потеряли Крым, а кто виноват? Конечно же не мудрый нарид.
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18.09.2020 23:42 Відповісти
У українців є така ганебна традиція голосувати не "за" когось , а "проти" когось !! Тому маємо те що маємо !!)))
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18.09.2020 23:48 Відповісти
Лещенко - честнейший жураглист. явил миру факт "ширки"! Он не может врать! Или все таки может? Так что и про "ширку" наврал?
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18.09.2020 23:31 Відповісти
Он бачок. Раньше он был актуальным и далеким от всяких политигрищ, но сейчас ситуация стала другой. Это как Зеленский. Когда он был в своем шоу. Он был юмористом. А стал президентом, то стал посмешищем.
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18.09.2020 23:33 Відповісти
Да ну, далеким. На его гнойном языке 3 мерзавца, один ублюдочней другого село в президентское кресло.
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18.09.2020 23:40 Відповісти
"Турчинов Крым сдал" - дебилдетект.
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18.09.2020 23:41 Відповісти
Армии не было в казне было пара тысяч гривен, агентура масквы и колаборанты не были разгромлены, страна в период ослабленного и не функционирующего госаппарата,, запад выражает охрененную озабоченность, а московщина нарушила все договора, включая Будапештский, значительная часть населения была лояльна к мордору. А очкастый чудик философствует уже после нападения спустя годы. Кстати он случайно не бросался тогда защищать рубежи Украины ?
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18.09.2020 23:44 Відповісти
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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18.09.2020 23:57 Відповісти
Лєщ витрусив з залізниці стільки бабла на посаді наглядової ради, що він готовий прикупити собі кусень пляжу на ЮБК. А там рашковани. От Лєщ і сичіть на Турча
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19.09.2020 00:12 Відповісти
Лещенка, скажи честно, тебе от себя самого не противно?
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19.09.2020 00:18 Відповісти
И об этом....Штрафы за ответный огонь: морпехи отреагировали на приказ ТаранаВоенные получат дополнительные премии если будут стрелять в противоположенную сторону, но за нарушение режима тишины - будут наказаны
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19.09.2020 00:44 Відповісти
А дійсно!
Ситуаці. "если будут стрелять в Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму - Цензор.НЕТ 3186 противоположенную сторону" гниди в своєму наказі не вра-ху-ва-ли...
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19.09.2020 01:31 Відповісти
Сірожа лещенко? та воно ж малохольне, підкаблучник і підспідничник... хто його випустив з під спідниці??? випускати не можна... хай і дальші вилизує сраку.
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19.09.2020 01:02 Відповісти
Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму - Цензор.НЕТ 8304
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19.09.2020 01:12 Відповісти
Об'єднання "Єврооптимісти" варто назвати "Єврогниди"!
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19.09.2020 01:24 Відповісти
скільки було галасу про нових, європейські орієнтованих журналістів на посадах депутатів. А на ділі - гниле смердюче кодло лайножерів
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19.09.2020 06:37 Відповісти
Послушайте самого Лещенкр. Это его заявление было написано восемь месяцев назад.
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19.09.2020 07:11 Відповісти
и шо это меняет ?
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19.09.2020 10:10 Відповісти
всем напомню что когда захватывали крым единственный кто туда поехал это порох. а что в это время делал сэрожа и ему подобные? трахал диджеек и скупал квартиры на ворованные деньги
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19.09.2020 07:41 Відповісти
Да ты шо?! А Турчинов не отдавал приказ об открытии огня на поражение в случае нападение на части ВСУ дислоцируемые в АРК???
На местах ватные предатели отказались выполнять четкий приказ и присягу, а вновь виноват Порох?
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19.09.2020 08:29 Відповісти
Передайте там этому Лещенку, что пидеть не мешки ворочать. Уверен, что в то время и в тех условиях на месте власти, он бы только все свои портки испортил. А теперь он обвиняет.
Он то где был в 2014 году, надеюсь на фронте? Патриот херов.
Эсли это его фото в начале, то все понятно.
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19.09.2020 08:56 Відповісти
голосует не во фракцию, дебоширит, носки не стирает - не наш
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19.09.2020 09:15 Відповісти
Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму - Цензор.НЕТ 4954
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19.09.2020 09:45 Відповісти
Хорошо, что "Еврооптимисты" не осудили бездеятельность власти.
Значит им нравится оккупация.
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19.09.2020 10:02 Відповісти
По поводу сдачи Крыма Лещенко 100% прав.
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19.09.2020 10:54 Відповісти
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