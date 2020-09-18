Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяву Лещенка про бездіяльність української влади під час окупації Криму
Міжфракційне об'єднання "Єврооптимісти" засудило заяви ексдепутата Сергія Лещенка, який виступив із заявою про бездіяльність української влади під час окупації Криму навесні 2014 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці групи.
У заяві зазначається: "Ми категорично засуджуємо і не підтримуємо дії і заяви Сергія Лещенка, який вже давно не є частиною єврооптимістів.
Єврооптимісти не мають жодного стосунку до останніх заяв і діяльності пана Лещенка і не поділяють його дії, зокрема, звернень про порушення кримінальної справи проти представників української влади та військовослужбовців за події 2014 року.
Ми вважаємо, що такі заяви Сергія і спроби звинуватити українську владу в бездіяльності, яка нібито призвела до окупації Криму, не відображають інтереси нашої держави і можуть завдати шкоди сувереніту України".
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На местах ватные предатели отказались выполнять четкий приказ и присягу, а вновь виноват Порох?
Он то где был в 2014 году, надеюсь на фронте? Патриот херов.
Эсли это его фото в начале, то все понятно.
Значит им нравится оккупация.