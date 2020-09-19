Украина сегодня присоединится к акции "Всемирный день уборки"

В субботу, 19 сентября, в 10:00 Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine проведет акцию "Всемирный день уборки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщают организаторы акции.

"С целью улучшения экологической ситуации Украины, развития Всеукраинского волонтерского движения, общего стремления к лучшему будущему в развитии экологического сектора Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's do it World проводит ежегодную социально-экологическую акцию по уборке зеленых зон и благоустройству территорий. Международная акция "Всемирный день уборки - World Cleanup Day" состоится в 24 регионах Украины и 180 странах мира 19 сентября в 10:00 с соблюдением карантинных норм и ограничений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в акции примут участие коммерческие и некоммерческие организации, компании и государственные учреждения, сотрудники которых присоединятся на уровне корпоративной социальной ответственности, СМИ, лидеры мнений и рядовые граждане.

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"Общая идея акции заключается в том, чтобы помочь людям заметить проблемы с отходами в их ближайшем окружении и начать принимать меры по их устранению. Эта осведомленность перерастет в поиск решений и действий для решения проблемы. В рамках акции будет реализована кампания "Увидел? Убери!". Это дополнительная возможность привлечь внимание к вопросам, связанным с отходами в нашей стране, а также призвать людей к действиям. В этом году, учитывая карантин, планируется новый формат - групповой, семейной уборки с соблюдением социальной дистанции и в масках по возможности с раздельным сбором вторичного сырья и сдачей отсортированного в ближайший пункт приема", - комментирует президент Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Как напомнили организаторы, по данным Всемирного банка, люди ежедневно производят более 2 миллиардов тонн мусора, и подавляющее большинство отходов разлагается очень долго. В частности, полиэтилен - до 200 лет, пластик - более 500 лет, а их сожжениеприводит к выбросу тяжелых металлов, разрушающих озоновый слой. Грунтовые воды, омывая отходы, собирают в себе железо, ртуть, цинк, свинец, красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты...

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Если человечество продолжит мусорить, до 2030 года нужны будут еще две дополнительные планеты, чтобы хранить мусор. Поэтому настало время активных изменений, призывают в Let's do it Ukraine.

Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine - участник общемирового движения Let's do it World, объединяющего более 20 миллионов активистов в 180 странах, которые ежегодно в третью субботу сентября выходят на уборку в своей стране.

Акция пройдет при поддержке органов исполнительной власти, в частности Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информационной политики, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания, а также органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, социально ответственного бизнеса и медиа.