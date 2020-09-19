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Украина сегодня присоединится к акции "Всемирный день уборки"

Украина сегодня присоединится к акции

В субботу, 19 сентября, в 10:00 Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine проведет акцию "Всемирный день уборки".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщают организаторы акции.

"С целью улучшения экологической ситуации Украины, развития Всеукраинского волонтерского движения, общего стремления к лучшему будущему в развитии экологического сектора Всеукраинское международное движение Let's do it Ukraine совместно с международным движением Let's do it World проводит ежегодную социально-экологическую акцию по уборке зеленых зон и благоустройству территорий. Международная акция "Всемирный день уборки - World Cleanup Day" состоится в 24 регионах Украины и 180 странах мира 19 сентября в 10:00 с соблюдением карантинных норм и ограничений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в акции примут участие коммерческие и некоммерческие организации, компании и государственные учреждения, сотрудники которых присоединятся на уровне корпоративной социальной ответственности, СМИ, лидеры мнений и рядовые граждане.

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"Общая идея акции заключается в том, чтобы помочь людям заметить проблемы с отходами в их ближайшем окружении и начать принимать меры по их устранению. Эта осведомленность перерастет в поиск решений и действий для решения проблемы. В рамках акции будет реализована кампания "Увидел? Убери!". Это дополнительная возможность привлечь внимание к вопросам, связанным с отходами в нашей стране, а также призвать людей к действиям. В этом году, учитывая карантин, планируется новый формат - групповой, семейной уборки с соблюдением социальной дистанции и в масках по возможности с раздельным сбором вторичного сырья и сдачей отсортированного в ближайший пункт приема", - комментирует президент Let's do it Ukraine Юлия Мархель.

Как напомнили организаторы, по данным Всемирного банка, люди ежедневно производят более 2 миллиардов тонн мусора, и подавляющее большинство отходов разлагается очень долго. В частности, полиэтилен - до 200 лет, пластик - более 500 лет, а их сожжениеприводит к выбросу тяжелых металлов, разрушающих озоновый слой. Грунтовые воды, омывая отходы, собирают в себе железо, ртуть, цинк, свинец, красители, пестициды, моющие средства и другие химикаты...

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Если человечество продолжит мусорить, до 2030 года нужны будут еще две дополнительные планеты, чтобы хранить мусор. Поэтому настало время активных изменений, призывают в Let's do it Ukraine.

Всеукраинское молодежное движение Let's do it Ukraine - участник общемирового движения Let's do it World, объединяющего более 20 миллионов активистов в 180 странах, которые ежегодно в третью субботу сентября выходят на уборку в своей стране.

Акция пройдет при поддержке органов исполнительной власти, в частности Министерства молодежи и спорта, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры, Министерства иностранных дел, Министерства культуры и информационной политики, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания, а также органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, социально ответственного бизнеса и медиа.

Автор: 

акция (2425) мусор (491) экология (1608)


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Топ комментарии
+10
Штрафы надо нормальные вводить за мусор и костры и главное их кругом применять.Так все нормальные страны делали и свинствовать отучили.
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19.09.2020 09:28
+8
73% должны убрать за собой свое дерьмо!
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19.09.2020 09:36
+6
19 вересня - Михайлове чудо: заборони У цей день не рекомендується працювати, а також шити, прати, прибирати.
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19.09.2020 09:29
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Правила форума Совет форумчан
А как же карантин?
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19.09.2020 09:21 Ответить
Ты и в унитазе не смываешь?
Значит и к тебе придут.
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19.09.2020 10:06 Ответить
Потрібно було сьогодні утилізувати ракетними ударами пару сотень терористів - оце б екологія покращилась!
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19.09.2020 10:34 Ответить
Ай вей... ото понасерали хасиди - треба прибирати усією УКРАЇНОЮ
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19.09.2020 10:48 Ответить
А как же ЧУДО ? Зачем вообще срать, чтоб на Чудо убирать ?..
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19.09.2020 11:04 Ответить
Чисто там , де прибирають !
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19.09.2020 12:20 Ответить
Ильич уже несет бревно.
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19.09.2020 09:25 Ответить
причем сам
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19.09.2020 09:28 Ответить
надувное жеж
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19.09.2020 09:56 Ответить
ильич другое и не поднял бы... - надувное бревно - надувной ильич.
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19.09.2020 10:00 Ответить
Призрак коммунизма бродит по Евр..., по Планете, с бревном.
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19.09.2020 10:32 Ответить
и в комментах тоже.Хто матюкається-той москаль.
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19.09.2020 09:26 Ответить
Я не москаль , але мене спамлять , іноді не зрозуміло за що ?😃
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19.09.2020 12:23 Ответить
сорить не надо каждый день, шоб потом один день убирать
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19.09.2020 09:26 Ответить
кaждый за собой когда убирает - исщезают субботники....
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19.09.2020 09:27 Ответить
такіЖда і коли святкують в суботу шабат то суботник це юдофобія
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19.09.2020 10:51 Ответить
😃 потрібно терміново відмінити суботник , бо бубочка і беня образяться 🤣
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19.09.2020 12:26 Ответить
Штрафы надо нормальные вводить за мусор и костры и главное их кругом применять.Так все нормальные страны делали и свинствовать отучили.
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19.09.2020 09:28 Ответить
100%. Дополню. При этом в этих нормальных странах штрафы такие ,что
мало никому не покажется. А штрафующие, как из под земли вырастают и тут же
квитанция.
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19.09.2020 09:40 Ответить
19 вересня - Михайлове чудо: заборони У цей день не рекомендується працювати, а також шити, прати, прибирати.
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19.09.2020 09:29 Ответить
Камуняки на Пасху влаштововували суботники. Зелені це недозрілі червоні.(С)
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19.09.2020 09:36 Ответить
На Пасху не может быть субботник, так как Пасха может быть только в воскресенье
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19.09.2020 10:24 Ответить
Он от старости перепутал субботники с воскресниками.
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19.09.2020 10:29 Ответить
Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 1552
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19.09.2020 10:11 Ответить
В нас день прибирання буде тоді, коли зелене болото приберемо з України.
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19.09.2020 09:34 Ответить
73% должны убрать за собой свое дерьмо!
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19.09.2020 09:36 Ответить
А у вас сегодня "Михайлове чудо"?
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19.09.2020 10:14 Ответить
Пора ЗЕлень убирать.
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19.09.2020 09:40 Ответить
Мужики, пошли пиво пить!
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19.09.2020 09:40 Ответить
Сегодня уберем всех гадов и паразитов из власти?
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19.09.2020 09:46 Ответить
Мусорная люстрация?
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19.09.2020 10:06 Ответить
А когда будет уборка в ОП?
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19.09.2020 10:13 Ответить
Что за чушь. День уборки. Убирать вообще то полагается каждый день. Субботник, о. Еще и организации международные приплели. Ежегодно каждую третью субботу сентября. Эта Let's do it Ukraine много наубирает 365 vs 1
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19.09.2020 10:18 Ответить
Да-да. Каждый день...

Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 5662
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19.09.2020 12:57 Ответить
Значит "чистый четверг" теперь неактуален?
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19.09.2020 10:26 Ответить
И шо, сцать в подъездах перестанут?
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19.09.2020 10:37 Ответить
Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 5152
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19.09.2020 11:37 Ответить
лучше не день уборки проводить а день не гадить , на день уборки в лес выйдут сотни людей а гадить в лес поедут десятки или сотни тысяч , и кто вы думаете победит ?
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19.09.2020 11:50 Ответить
В Одессе танкер с пляжа убрали, вот и славно!)
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19.09.2020 12:34 Ответить


Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 2570
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19.09.2020 12:54 Ответить
Уберите Зебила !!!
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19.09.2020 14:00 Ответить
1 день всего из 365? А остальные 364 будем срать?
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19.09.2020 22:02 Ответить
полиэтилен - до 200 лет, пластик - более 500 лет, а их сожжение приводит к выбросу тяжелых металлов

ОТКУДА в пакете-майке или пластиковой бутылке тяжелые или легкие металлы? В чистом виде углеводород. На солнечном свету за год-два разлагается.
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19.09.2020 22:06 Ответить
 
 