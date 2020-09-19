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Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання"

Україна сьогодні приєднається до акції

У суботу, 19 вересня, о 10:00 Всеукраїнський міжнародний рух Let's do it Ukraine проведе акцію "Всесвітній день прибирання".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляють організатори акції.

"З метою поліпшення екологічної ситуації України, розвитку Всеукраїнського волонтерського руху, спільного прагнення до кращого майбутнього в розбудові екологічного сектора Всеукраїнський міжнародний рух Let’s do it Ukraine спільно з міжнародним рухом Let’s do it World проводить щорічну соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій. Міжнародна акція "Всесвітній день прибирання – World Cleanup Day" відбудеться в 24 регіонах України та 180 країнах світу 19 вересня о 10:00 з дотриманням карантинних норм та обмежень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в акції візьмуть участь комерційні і некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких приєднаються на рівні корпоративної соціальної відповідальності, ЗМІ, лідери думок та пересічні громадяни.

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"Загальна ідея акції полягає в тому, щоб допомогти людям помітити проблеми з відходами в їх найближчому оточенні та почати вживати заходи щодо їх усунення. Ця поінформованість переросте в пошук рішень та дій для розв'язання проблеми. У межах акції буде реалізована кампанія "Побачив? Прибери!". Це додаткова можливість привернути увагу до питань, пов’язаних з відходами в нашій країні, а також закликати людей до дій. Цього року, враховуючи карантинні обмеження, планується новий формат – групового, сімейного прибирання з дотриманням соціальної дистанції та в масках за можливості з роздільним збором вторинної сировини й здачею відсортованого в найближчий пункт прийому", - коментує президент Let’s do it Ukraine Юлія Мархель.

Як нагадали організатори, за даними Світового банку, люди щодня виробляють понад 2 мільярди тонн сміття, і переважна більшість відходів розкладається дуже довго. Зокрема, поліетилен - до 200 років, пластик – понад 500 років, а їх спалення призводить до викиду важких металів, що руйнують озоновий шар. Ґрунтові води, омиваючи відходи, збирають у собі залізо, ртуть, цинк, свинець, барвники, пестициди, миючі засоби та інші хімікати…

Якщо людство продовжить смітити, до 2030 року потрібно буде ще дві додаткові планети, щоб зберігати сміття. Тож настав час активних змін, закликають в Let’s do it Ukraine.

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Всеукраїнський молодіжний рух Let’s do it Ukraine - учасник загальносвітового руху Let’s do it World, що об’єднує понад 20 мільйонів активістів у 180 країнах, які щорічно в третю суботу вересня виходять на прибирання у своїй країні.

Акція відбудеться за підтримки органів виконавчої влади, зокрема Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства інфраструктури, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, а також органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа.

акція (1455) сміття (478) екологія (1354)


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Топ коментарі
+10
Штрафы надо нормальные вводить за мусор и костры и главное их кругом применять.Так все нормальные страны делали и свинствовать отучили.
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19.09.2020 09:28
+8
73% должны убрать за собой свое дерьмо!
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19.09.2020 09:36
+6
19 вересня - Михайлове чудо: заборони У цей день не рекомендується працювати, а також шити, прати, прибирати.
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19.09.2020 09:29
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А как же карантин?
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19.09.2020 09:21 Відповісти
Ты и в унитазе не смываешь?
Значит и к тебе придут.
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19.09.2020 10:06 Відповісти
Потрібно було сьогодні утилізувати ракетними ударами пару сотень терористів - оце б екологія покращилась!
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19.09.2020 10:34 Відповісти
Ай вей... ото понасерали хасиди - треба прибирати усією УКРАЇНОЮ
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19.09.2020 10:48 Відповісти
А как же ЧУДО ? Зачем вообще срать, чтоб на Чудо убирать ?..
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19.09.2020 11:04 Відповісти
Чисто там , де прибирають !
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19.09.2020 12:20 Відповісти
Ильич уже несет бревно.
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19.09.2020 09:25 Відповісти
причем сам
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19.09.2020 09:28 Відповісти
надувное жеж
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19.09.2020 09:56 Відповісти
ильич другое и не поднял бы... - надувное бревно - надувной ильич.
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19.09.2020 10:00 Відповісти
Призрак коммунизма бродит по Евр..., по Планете, с бревном.
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19.09.2020 10:32 Відповісти
и в комментах тоже.Хто матюкається-той москаль.
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19.09.2020 09:26 Відповісти
Я не москаль , але мене спамлять , іноді не зрозуміло за що ?😃
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19.09.2020 12:23 Відповісти
сорить не надо каждый день, шоб потом один день убирать
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19.09.2020 09:26 Відповісти
кaждый за собой когда убирает - исщезают субботники....
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19.09.2020 09:27 Відповісти
такіЖда і коли святкують в суботу шабат то суботник це юдофобія
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19.09.2020 10:51 Відповісти
😃 потрібно терміново відмінити суботник , бо бубочка і беня образяться 🤣
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19.09.2020 12:26 Відповісти
Штрафы надо нормальные вводить за мусор и костры и главное их кругом применять.Так все нормальные страны делали и свинствовать отучили.
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19.09.2020 09:28 Відповісти
100%. Дополню. При этом в этих нормальных странах штрафы такие ,что
мало никому не покажется. А штрафующие, как из под земли вырастают и тут же
квитанция.
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19.09.2020 09:40 Відповісти
19 вересня - Михайлове чудо: заборони У цей день не рекомендується працювати, а також шити, прати, прибирати.
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19.09.2020 09:29 Відповісти
Камуняки на Пасху влаштововували суботники. Зелені це недозрілі червоні.(С)
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19.09.2020 09:36 Відповісти
На Пасху не может быть субботник, так как Пасха может быть только в воскресенье
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19.09.2020 10:24 Відповісти
Он от старости перепутал субботники с воскресниками.
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19.09.2020 10:29 Відповісти
Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 1552
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19.09.2020 10:11 Відповісти
В нас день прибирання буде тоді, коли зелене болото приберемо з України.
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19.09.2020 09:34 Відповісти
73% должны убрать за собой свое дерьмо!
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19.09.2020 09:36 Відповісти
А у вас сегодня "Михайлове чудо"?
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19.09.2020 10:14 Відповісти
Пора ЗЕлень убирать.
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19.09.2020 09:40 Відповісти
Мужики, пошли пиво пить!
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19.09.2020 09:40 Відповісти
Сегодня уберем всех гадов и паразитов из власти?
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19.09.2020 09:46 Відповісти
Мусорная люстрация?
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19.09.2020 10:06 Відповісти
А когда будет уборка в ОП?
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19.09.2020 10:13 Відповісти
Что за чушь. День уборки. Убирать вообще то полагается каждый день. Субботник, о. Еще и организации международные приплели. Ежегодно каждую третью субботу сентября. Эта Let's do it Ukraine много наубирает 365 vs 1
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19.09.2020 10:18 Відповісти
Да-да. Каждый день...

Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 5662
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19.09.2020 12:57 Відповісти
Значит "чистый четверг" теперь неактуален?
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19.09.2020 10:26 Відповісти
И шо, сцать в подъездах перестанут?
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19.09.2020 10:37 Відповісти
Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 5152
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19.09.2020 11:37 Відповісти
лучше не день уборки проводить а день не гадить , на день уборки в лес выйдут сотни людей а гадить в лес поедут десятки или сотни тысяч , и кто вы думаете победит ?
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19.09.2020 11:50 Відповісти
В Одессе танкер с пляжа убрали, вот и славно!)
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19.09.2020 12:34 Відповісти


Україна сьогодні приєднається до акції "Всесвітній день прибирання" - Цензор.НЕТ 2570
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19.09.2020 12:54 Відповісти
Уберите Зебила !!!
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19.09.2020 14:00 Відповісти
1 день всего из 365? А остальные 364 будем срать?
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19.09.2020 22:02 Відповісти
полиэтилен - до 200 лет, пластик - более 500 лет, а их сожжение приводит к выбросу тяжелых металлов

ОТКУДА в пакете-майке или пластиковой бутылке тяжелые или легкие металлы? В чистом виде углеводород. На солнечном свету за год-два разлагается.
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19.09.2020 22:06 Відповісти
 
 