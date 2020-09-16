Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області

Виявили автомобіль, в якому було понад 20 тонн побутових відходів, вночі 16 вересня поблизу села Новоселиця Жмеринського району Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Розвантажити машину мали на звалищі біля села Людавка.

Також під час огляду місцевого полігону виявили поховання сміття, ймовірно, з Львівської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини правопорушення та причетних до нього осіб. Порушників чекає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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