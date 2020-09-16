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Вінницька область (986) Львівщина (2295) сміття (477)

Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області

Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області

Виявили автомобіль, в якому було понад 20 тонн побутових відходів, вночі 16 вересня поблизу села Новоселиця Жмеринського району Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області.

Розвантажити машину мали на звалищі біля села Людавка.

Також під час огляду місцевого полігону виявили поховання сміття, ймовірно, з Львівської області.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини правопорушення та причетних до нього осіб. Порушників чекає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дивіться також: Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+27
Та да! Що той Порошенко витворяє! 😊
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16.09.2020 23:13
+22
Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9314
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16.09.2020 23:05
+11
Откуда у них инерция?
Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
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16.09.2020 23:14
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Ну а куда ж ще везти?
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16.09.2020 23:05 Відповісти
І я про те! Звичайно ж, на Банкову! Або в Кривий Ріг на крайняк!
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16.09.2020 23:15 Відповісти
Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9314
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16.09.2020 23:05 Відповісти
Та да! Що той Порошенко витворяє! 😊
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16.09.2020 23:13 Відповісти
🤣👍🏼👍🏼😂👍🏼
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17.09.2020 00:22 Відповісти
По инерции зеленая власть продолжает кошмарить Садового перед местными выборами )
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16.09.2020 23:06 Відповісти
Откуда у них инерция?
Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
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16.09.2020 23:14 Відповісти
Ахахаха))))
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16.09.2020 23:06 Відповісти
Кляті "слуги" мочать Садового. Саак!!! Юля!!! Памагі!!!
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16.09.2020 23:08 Відповісти
К середине июля 2017 года Львов был полностью очищен от накопившегося мусора: за период с 23 июня по 13 июля спецтехника вывезла с 677 переполненных мусорных площадок Львова 12 тыс. 655 тонн твердых бытовых отходов. 12 июля 2017 года КМУ выделил 50 миллионов гривен на уборку львовского мусора.
В сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн. евро на решение львовской мусорной проблемы: 10 млн пойдут на саму рекультивацию Грибовицкой свалки. Эти средства являются безвозвратным грантом со стороны ****. Еще 25 млн евро являются кредитом и будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Не помогло )
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16.09.2020 23:09 Відповісти
рукожопы. кто сомневался.
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17.09.2020 08:24 Відповісти
Пишите пожалуйста: твердые бытовые отходы, а тоя у меня давление прыгает от заголовка.
Первая мысль - в Виннице что-то случилось, раз туда ментов со Львова везут.
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16.09.2020 23:12 Відповісти
Читай сайт українською - Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області
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17.09.2020 09:54 Відповісти
Ааааа)))
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17.09.2020 09:57 Відповісти
Придет время и полиция в Киеве задержит мусор из Кривого рога....шото он ****** уже усю країну
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16.09.2020 23:13 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - ".....грузовик с львовским мусором в Винницкой области"

Гройсман vs Садовий 2020

Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 4710
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16.09.2020 23:17 Відповісти
Садовий носиться зі своїм сміттям , як дурний с писаною торбою 🤣
Збудувати завод з пеперобки сміття , цьому поцу , пропонували поляки і здається китайці ,
але відкати його не влаштували , чи замала була сумма кешем !
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17.09.2020 00:15 Відповісти
садовий лялька..що сказали те і робить...
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17.09.2020 08:56 Відповісти
Не можу зрозуміти, ЧОМУ поліція затримує:
вантажівку зі сміттям зі Львова у Вінницькій області,
але не затримує:
1. вантажівку з металобрухтом із Вінниці у Дніпровській, Запорізькій чи Донецькій області;
2. поїзд із зерном пшениці з Полтавської області в портах в Одеській області;
3. вантажівку з цукерками з Києва у Харківській області;
4. поїзд з вугіллям із Львівської області у Київській області;
5. автобус із пасажирами з Києва у Львівській області...
і т.д. (до нескінченності) ?

Мені це не зрозуміло, адже
якби поліція затримувала і обкладала би штрафами не тільки вантажівки зі сміттям зі Львова, але будь-який транспорт з будь-яким вантажем, в т.ч. з пасажирами,
то поліція могла би стати найбільш прибутковою організованою злочинною групою організацією в Україні,
фактично вона би стала 2-ю за рахунком (але за доходами навіть 1-ю) митницею,
фактично запровадивши свавільно на власний розсуд митні збори в кожній області (за перетин адміністративних кордонів між областями) - можна сказати, що це було би відродження класичних традицій середньовічного феодалізму (нині, правда, це трішки схоже на ідіотизм... але заради таких доходів на це можна не звертати уваги).
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17.09.2020 03:20 Відповісти
порохоботи знову перевзулись на бігу
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17.09.2020 06:41 Відповісти
ты о чём, тупеньке?
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17.09.2020 08:18 Відповісти
Вибори на носі!!!
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17.09.2020 09:03 Відповісти
Так потрібно ж підтягнути з короновірусом і інших щоб не відставали від заходу...
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17.09.2020 10:21 Відповісти
Завезіть і висипте Садовому під двері. Це можна було вирішити ще кілька років назад. Видно,пану меру взятку не дали...
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17.09.2020 11:43 Відповісти
Порошенко всё ещё осуществляет мусорную блокаду Львова
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17.09.2020 12:57 Відповісти
 
 