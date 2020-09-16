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Винницкая область (1009) Львовщина (2795) мусор (490)

Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области

Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области

Обнаружили автомобиль, в котором было более 20 тонн бытовых отходов, ночью 16 сентября вблизи села Новоселица Жмеринского района Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Разгрузить грузовик должны были на свалке возле села Людавка.

Также при осмотре местного полигона обнаружили захоронения мусора, вероятно, из Львовской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трассу Киев-Чоп перекрывали на Закарпатье в знак протеста против строительства мусороперерабатывающего завода, - СМИ. ВИДЕО

Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства правонарушения и причастных к нему лиц. Нарушителей ждет штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Топ комментарии
+27
Та да! Що той Порошенко витворяє! 😊
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16.09.2020 23:13
+22
Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9314
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16.09.2020 23:05
+11
Откуда у них инерция?
Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
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16.09.2020 23:14
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Ну а куда ж ще везти?
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16.09.2020 23:05 Ответить
І я про те! Звичайно ж, на Банкову! Або в Кривий Ріг на крайняк!
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16.09.2020 23:15 Ответить
Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области - Цензор.НЕТ 9314
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16.09.2020 23:05 Ответить
Та да! Що той Порошенко витворяє! 😊
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16.09.2020 23:13 Ответить
🤣👍🏼👍🏼😂👍🏼
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17.09.2020 00:22 Ответить
По инерции зеленая власть продолжает кошмарить Садового перед местными выборами )
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16.09.2020 23:06 Ответить
Откуда у них инерция?
Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
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16.09.2020 23:14 Ответить
Ахахаха))))
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16.09.2020 23:06 Ответить
Кляті "слуги" мочать Садового. Саак!!! Юля!!! Памагі!!!
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16.09.2020 23:08 Ответить
К середине июля 2017 года Львов был полностью очищен от накопившегося мусора: за период с 23 июня по 13 июля спецтехника вывезла с 677 переполненных мусорных площадок Львова 12 тыс. 655 тонн твердых бытовых отходов. 12 июля 2017 года КМУ выделил 50 миллионов гривен на уборку львовского мусора.
В сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн. евро на решение львовской мусорной проблемы: 10 млн пойдут на саму рекультивацию Грибовицкой свалки. Эти средства являются безвозвратным грантом со стороны ****. Еще 25 млн евро являются кредитом и будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Не помогло )
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16.09.2020 23:09 Ответить
рукожопы. кто сомневался.
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17.09.2020 08:24 Ответить
Пишите пожалуйста: твердые бытовые отходы, а тоя у меня давление прыгает от заголовка.
Первая мысль - в Виннице что-то случилось, раз туда ментов со Львова везут.
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16.09.2020 23:12 Ответить
Читай сайт українською - Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області
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17.09.2020 09:54 Ответить
Ааааа)))
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17.09.2020 09:57 Ответить
Придет время и полиция в Киеве задержит мусор из Кривого рога....шото он ****** уже усю країну
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16.09.2020 23:13 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - ".....грузовик с львовским мусором в Винницкой области"

Гройсман vs Садовий 2020

Поліція затримала вантажівку з львівським сміттям у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 4710
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16.09.2020 23:17 Ответить
Садовий носиться зі своїм сміттям , як дурний с писаною торбою 🤣
Збудувати завод з пеперобки сміття , цьому поцу , пропонували поляки і здається китайці ,
але відкати його не влаштували , чи замала була сумма кешем !
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17.09.2020 00:15 Ответить
садовий лялька..що сказали те і робить...
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17.09.2020 08:56 Ответить
Не можу зрозуміти, ЧОМУ поліція затримує:
вантажівку зі сміттям зі Львова у Вінницькій області,
але не затримує:
1. вантажівку з металобрухтом із Вінниці у Дніпровській, Запорізькій чи Донецькій області;
2. поїзд із зерном пшениці з Полтавської області в портах в Одеській області;
3. вантажівку з цукерками з Києва у Харківській області;
4. поїзд з вугіллям із Львівської області у Київській області;
5. автобус із пасажирами з Києва у Львівській області...
і т.д. (до нескінченності) ?

Мені це не зрозуміло, адже
якби поліція затримувала і обкладала би штрафами не тільки вантажівки зі сміттям зі Львова, але будь-який транспорт з будь-яким вантажем, в т.ч. з пасажирами,
то поліція могла би стати найбільш прибутковою організованою злочинною групою організацією в Україні,
фактично вона би стала 2-ю за рахунком (але за доходами навіть 1-ю) митницею,
фактично запровадивши свавільно на власний розсуд митні збори в кожній області (за перетин адміністративних кордонів між областями) - можна сказати, що це було би відродження класичних традицій середньовічного феодалізму (нині, правда, це трішки схоже на ідіотизм... але заради таких доходів на це можна не звертати уваги).
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17.09.2020 03:20 Ответить
порохоботи знову перевзулись на бігу
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17.09.2020 06:41 Ответить
ты о чём, тупеньке?
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17.09.2020 08:18 Ответить
Вибори на носі!!!
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17.09.2020 09:03 Ответить
Так потрібно ж підтягнути з короновірусом і інших щоб не відставали від заходу...
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17.09.2020 10:21 Ответить
Завезіть і висипте Садовому під двері. Це можна було вирішити ще кілька років назад. Видно,пану меру взятку не дали...
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17.09.2020 11:43 Ответить
Порошенко всё ещё осуществляет мусорную блокаду Львова
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17.09.2020 12:57 Ответить
 
 