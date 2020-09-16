Полиция задержала грузовик с львовским мусором в Винницкой области
Обнаружили автомобиль, в котором было более 20 тонн бытовых отходов, ночью 16 сентября вблизи села Новоселица Жмеринского района Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.
Разгрузить грузовик должны были на свалке возле села Людавка.
Также при осмотре местного полигона обнаружили захоронения мусора, вероятно, из Львовской области.
Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства правонарушения и причастных к нему лиц. Нарушителей ждет штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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+27 Rostyslav Komarnytsky
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+11 Степан Иванов 8d06009e
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Они как катушки спиннинга - тупые и безинерционные.
В сентябре 2017 года Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн. евро на решение львовской мусорной проблемы: 10 млн пойдут на саму рекультивацию Грибовицкой свалки. Эти средства являются безвозвратным грантом со стороны ****. Еще 25 млн евро являются кредитом и будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.
Не помогло )
Первая мысль - в Виннице что-то случилось, раз туда ментов со Львова везут.
Гройсман vs Садовий 2020
Збудувати завод з пеперобки сміття , цьому поцу , пропонували поляки і здається китайці ,
але відкати його не влаштували , чи замала була сумма кешем !
вантажівку зі сміттям зі Львова у Вінницькій області,
але не затримує:
1. вантажівку з металобрухтом із Вінниці у Дніпровській, Запорізькій чи Донецькій області;
2. поїзд із зерном пшениці з Полтавської області в портах в Одеській області;
3. вантажівку з цукерками з Києва у Харківській області;
4. поїзд з вугіллям із Львівської області у Київській області;
5. автобус із пасажирами з Києва у Львівській області...
і т.д. (до нескінченності) ?
Мені це не зрозуміло, адже
якби поліція затримувала і обкладала би штрафами не тільки вантажівки зі сміттям зі Львова, але будь-який транспорт з будь-яким вантажем, в т.ч. з пасажирами,
то поліція могла би стати найбільш прибутковою
організованою злочинною групоюорганізацією в Україні,
фактично вона би стала 2-ю за рахунком (але за доходами навіть 1-ю) митницею,
фактично запровадивши
свавільнона власний розсуд митні збори в кожній області (за перетин адміністративних кордонів між областями) - можна сказати, що це було би відродження класичних традицій середньовічного феодалізму (нині, правда, це трішки схоже на ідіотизм... але заради таких доходів на це можна не звертати уваги).