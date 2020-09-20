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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны

С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны

Нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения 20 сентября не зафиксировано.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинская защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркнули в Минобороны.

Также на Цензор.НЕТ: Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС

Автор: 

Минобороны (9365) Донбасс (26956) перемирие (1655) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
НЕ ВІРЮ!!!!
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20.09.2020 14:58
+2
20.09.20 08:15 Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС



А это уже не считается?
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20.09.2020 14:35
+2
Какие-то у хомчака-«иловайского» и барана ватного разные «сутки». В нынешней реваншистской МО - «прошедшие сутки» могут быть какого угодно числа/дня и месяца. И необязательно будут совпадать с теми астрономическими сутками, по которому живет страна.
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
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20.09.2020 14:46
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20.09.20 08:15 Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС



А это уже не считается?
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20.09.2020 14:35 Ответить
здрастути...канешна не считается...
Вы шо хотите настроение напольёну-миропоносцу испотрить???
(то ж чужой чей-то сын...что там считать)
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20.09.2020 15:07 Ответить
Какие-то у хомчака-«иловайского» и барана ватного разные «сутки». В нынешней реваншистской МО - «прошедшие сутки» могут быть какого угодно числа/дня и месяца. И необязательно будут совпадать с теми астрономическими сутками, по которому живет страна.
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
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20.09.2020 14:46 Ответить
Утвержденная главнокомандующим ЗЕшкала обстрелов позиций ВСУ на Донбассе:
1. Отсутствующие
2. Почти незаметные
3. Старательно незаметные
4. Приказом штаба непризнанные
5. Указом ЗЕ отмененные
6. С той стороны
7. Не ясно чьи
8. Не касающиеся договоренностей
9. Не приведшие к потерям
10. Редкие
11. Одиночные
12. Иногда случающиеся
13. Несистемные
14. Провокационные
15. Зафиксированные
16. Вызывающие озабоченность у ОБСЕ
17. С помощью неустановленных боеприпасов
18. Приведшие к небоевым потерям
19. Участившиеся
20. Частые
21. Регулярные
22. Ежедневные
23. Массовые
24. …
Но ни слова о том, что они все убийственные для наших солдат.
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20.09.2020 14:47 Ответить
Министерство мира на условиях врага.
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20.09.2020 14:49 Ответить
НЕ ВІРЮ!!!!
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20.09.2020 14:58 Ответить
вам трудно угодить, а буба ужем между пальцев старается - ленку измотал, детей не видит ....
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20.09.2020 16:22 Ответить
а приказ 330 на кацапню тоже каг бе?
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20.09.2020 16:18 Ответить
Україна - перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
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20.09.2020 16:31 Ответить
Двойной привет Кремлю: британские десантники высадились под Крымом...
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20.09.2020 17:11 Ответить
Господи неразумный наш Лукаш! Да объяви ты в Минске красную зону по коронавирусу. Всем дома сидеть. Больше трех не собираться, дистанция три метра. Транспорт как в Киеве остановить. за нарушение штраф как в Европе 2000 евро и все протесты кончатся
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20.09.2020 18:24 Ответить
ууу, зрадулечка.
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21.09.2020 00:50 Ответить
 
 