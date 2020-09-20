С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны
Нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения 20 сентября не зафиксировано.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в сообщении.
Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.
"Украинская защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркнули в Минобороны.
Также на Цензор.НЕТ: Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС
Топ комментарии
+3 Толя Петров #474342
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+2 Герхард
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+2 Li Quan
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А это уже не считается?
Вы шо хотите настроение напольёну-миропоносцу испотрить???
(то ж чужой чей-то сын...что там считать)
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
1. Отсутствующие
2. Почти незаметные
3. Старательно незаметные
4. Приказом штаба непризнанные
5. Указом ЗЕ отмененные
6. С той стороны
7. Не ясно чьи
8. Не касающиеся договоренностей
9. Не приведшие к потерям
10. Редкие
11. Одиночные
12. Иногда случающиеся
13. Несистемные
14. Провокационные
15. Зафиксированные
16. Вызывающие озабоченность у ОБСЕ
17. С помощью неустановленных боеприпасов
18. Приведшие к небоевым потерям
19. Участившиеся
20. Частые
21. Регулярные
22. Ежедневные
23. Массовые
24. …
Но ни слова о том, что они все убийственные для наших солдат.
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.