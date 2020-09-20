С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны

Нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения 20 сентября не зафиксировано.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. На всех участках фронта наблюдается тишина", - сказано в сообщении.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

"Украинская защитники, привлеченные к проведению операции, продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркнули в Минобороны.

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