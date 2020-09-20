Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

Порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення 20 вересня не зафіксовано.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12 годину, порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних Сил немає.

Українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підкресли в Міноборони.

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