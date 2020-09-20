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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

Порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення 20 вересня не зафіксовано.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, станом на 12 годину, порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша.

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних Сил немає.

Українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підкресли в Міноборони.

Також читайте: Мета наказу №330 - додатково мотивувати наших військових на Донбасі, робота над документом триває, - Міноборони

Міноборони (7409) Донбас (22356) перемир’я (962) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
НЕ ВІРЮ!!!!
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20.09.2020 14:58
+2
20.09.20 08:15 Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС



А это уже не считается?
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20.09.2020 14:35
+2
Какие-то у хомчака-«иловайского» и барана ватного разные «сутки». В нынешней реваншистской МО - «прошедшие сутки» могут быть какого угодно числа/дня и месяца. И необязательно будут совпадать с теми астрономическими сутками, по которому живет страна.
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
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20.09.2020 14:46
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20.09.20 08:15 Воин ВСУ был ранен недалеко от Песок, за сутки наемники РФ трижды нарушили "тишину", - штаб ООС



А это уже не считается?
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20.09.2020 14:35 Відповісти
здрастути...канешна не считается...
Вы шо хотите настроение напольёну-миропоносцу испотрить???
(то ж чужой чей-то сын...что там считать)
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20.09.2020 15:07 Відповісти
Какие-то у хомчака-«иловайского» и барана ватного разные «сутки». В нынешней реваншистской МО - «прошедшие сутки» могут быть какого угодно числа/дня и месяца. И необязательно будут совпадать с теми астрономическими сутками, по которому живет страна.
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
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20.09.2020 14:46 Відповісти
Утвержденная главнокомандующим ЗЕшкала обстрелов позиций ВСУ на Донбассе:
1. Отсутствующие
2. Почти незаметные
3. Старательно незаметные
4. Приказом штаба непризнанные
5. Указом ЗЕ отмененные
6. С той стороны
7. Не ясно чьи
8. Не касающиеся договоренностей
9. Не приведшие к потерям
10. Редкие
11. Одиночные
12. Иногда случающиеся
13. Несистемные
14. Провокационные
15. Зафиксированные
16. Вызывающие озабоченность у ОБСЕ
17. С помощью неустановленных боеприпасов
18. Приведшие к небоевым потерям
19. Участившиеся
20. Частые
21. Регулярные
22. Ежедневные
23. Массовые
24. …
Но ни слова о том, что они все убийственные для наших солдат.
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20.09.2020 14:47 Відповісти
Министерство мира на условиях врага.
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20.09.2020 14:49 Відповісти
НЕ ВІРЮ!!!!
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20.09.2020 14:58 Відповісти
вам трудно угодить, а буба ужем между пальцев старается - ленку измотал, детей не видит ....
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20.09.2020 16:22 Відповісти
а приказ 330 на кацапню тоже каг бе?
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20.09.2020 16:18 Відповісти
Україна - перша страна в світі,
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.
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20.09.2020 16:31 Відповісти
Двойной привет Кремлю: британские десантники высадились под Крымом...
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20.09.2020 17:11 Відповісти
Господи неразумный наш Лукаш! Да объяви ты в Минске красную зону по коронавирусу. Всем дома сидеть. Больше трех не собираться, дистанция три метра. Транспорт как в Киеве остановить. за нарушение штраф как в Европе 2000 евро и все протесты кончатся
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20.09.2020 18:24 Відповісти
ууу, зрадулечка.
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21.09.2020 00:50 Відповісти
 
 