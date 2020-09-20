Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони
Порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення 20 вересня не зафіксовано.
Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби, станом на 12 годину, порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було. На всіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних Сил немає.
Українські захисники, залучені до проведення операції, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - підкресли в Міноборони.
Топ коментарі
+3 Толя Петров #474342
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+2 Герхард
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+2 Li Quan
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А это уже не считается?
Вы шо хотите настроение напольёну-миропоносцу испотрить???
(то ж чужой чей-то сын...что там считать)
Видите ли так удобнее скрывать и равномерно размазывать по календарю потери от «боевых травм», причинённых «повстанцами Той Стороны» и погибших «от неустановленных взрывных предметов» в виде прилетающих мин/снарядов\выстрелов спг и гранатомета от бизнес-партнеров GreenFilms и 95квартала...
1. Отсутствующие
2. Почти незаметные
3. Старательно незаметные
4. Приказом штаба непризнанные
5. Указом ЗЕ отмененные
6. С той стороны
7. Не ясно чьи
8. Не касающиеся договоренностей
9. Не приведшие к потерям
10. Редкие
11. Одиночные
12. Иногда случающиеся
13. Несистемные
14. Провокационные
15. Зафиксированные
16. Вызывающие озабоченность у ОБСЕ
17. С помощью неустановленных боеприпасов
18. Приведшие к небоевым потерям
19. Участившиеся
20. Частые
21. Регулярные
22. Ежедневные
23. Массовые
24. …
Но ни слова о том, что они все убийственные для наших солдат.
яка сплачує її захисникам гроші за те
щоб її вороги не гинули.