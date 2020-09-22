АМКУ вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по ШУ "Покровское", – эксперт

Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации ШУ "Покровское".

Об этом заявили народные депутаты и участники рынка в эфире телеканала "Украина 24", передает Обозреватель.

По словам народного депутата Мусы Магомедова, требования по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы. "Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу, почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5-10-15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления", – объяснил Магомедов.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что условия снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии. "Они (требования, которые АМКУ вынудил Метинвест взять на себя, - ред.) уменьшает стоимость компаний для инвестора и рынка, и делает инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", - рассказал Каленков.

Напомним, "Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая обл.).

Ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.