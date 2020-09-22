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АМКУ вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по ШУ "Покровское", – эксперт

АМКУ вынудил

Антимонопольный комитет вынудил "Метинвест" взять слишком жесткие обязательства по концентрации ШУ "Покровское".

Об этом заявили народные депутаты и участники рынка в эфире телеканала "Украина 24", передает Обозреватель.

По словам народного депутата Мусы Магомедова, требования по концентрации ШУ "Покровское" гипертрофированы. "Большой-большой вопрос, сможет ли на этих условиях компания "Метинвест" сделать концентрацию шахтоуправления "Покровское". И я скажу, почему. Когда ты строишь бизнес-план на 5-10-15 лет, ты исходишь из возможности добычи, из собственного потребления", – объяснил Магомедов.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что условия снижают заинтересованность инвестора в этом предприятии. "Они (требования, которые АМКУ вынудил Метинвест взять на себя, - ред.) уменьшает стоимость компаний для инвестора и рынка, и делает инвестиции в эту компанию более рискованными, менее эффективными. Особенно учитывая, что интересы других игроков рынка здесь никак не задействованы, потому что речь идет о сырье, которое импортируется Украиной в достаточных объемах. Речь идет о глобальном рынке этого сырья", - рассказал Каленков.

Напомним, "Метинвест", крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, под давлением Антимонопольного комитета вынужденно согласился взять на себя добровольные ограничения для получения опосредованного контроля над ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" (Покровск), ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская" (с. Сергеевка) и ООО "Шахтостроительная компания" (г. Покровск, все – Донецкая обл.).

Ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

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шахта (960) Антимонопольный комитет (483)


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Правильно, сливки сняли, хату во Франции за 200 лямов хапнули, а теперь неликвид можно и обратно государству скинуть, пусть налогоплатильщики скидываются. Волынец уже из каждой дырки вещает, кто там спонсор такой гиперактивности?
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22.09.2020 13:15 Ответить
Ну так их насильно купить заставили что ли? Смешной такой защитничек у Рината нашелся.
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22.09.2020 13:21 Ответить
Коли рудий що виконував? Дасть хабаря у кращому випадку. У гіршому- краще і не згадувати.
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22.09.2020 13:24 Ответить
Тут не во взятках вопрос, а в том, что государство ставит жесткие условия по ведению бизнеса. И это не только ахметова касается. При катострофической нехватке денег шкуры драть будут со всех и акцент именно на этом ставится.
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22.09.2020 18:58 Ответить
Самое интересное, что єта шахта была построена в 90 х на деньги государственные а потом она чудом , когда ее запустили, стала частной! Хорошая "инвестиция" государства!
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22.09.2020 13:33 Ответить
При таком "сотрудничестве" с бизнесом мы скоро как Англия позакрываем нахрен все шахты. Понятное дело, что в казне нет денег для совместных с бизнесом проектов, как практикуют все страны мира, но ведь это не значит что нужно ставить бизнес раком?
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22.09.2020 19:01 Ответить
 
 