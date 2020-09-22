Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев

"Укрзализныця" должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Чтобы говорить о стоимости услуги, которую государство как монополист через "Укрзализныцю" продает бизнесу, необходимо сначала определиться с ее себестоимостью", - сказал Бондарев.

По его словам, государственные компании созданы для того, чтобы сделать услугу дешевой и качественной. И только после подсчета себестоимости услуги УЗ по перевозке следует определяться с ее ценой и системой определения этой цены.

Также, по его мнению, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести реформу компании.

"Я считаю, что сначала необходимо определиться со структурой, потому что сегодня она неэффективна. Компанию необходимо разделить на составные части, и дальше понять, что нужно оставить, а что оптимизировать. Потом, посчитав себестоимость перевозки, определяться с ценой и с системой определения этой цены. Вот моя позиция", - пояснил народный депутат.

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь Федерации работодателей ТЭК заявляла, что повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году, и еще на 1 млрд грн - в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.