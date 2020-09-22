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Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев

Прежде чем повышать тарифы,

"Укрзализныця" должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.

 Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Чтобы говорить о стоимости услуги, которую государство как монополист через "Укрзализныцю" продает бизнесу, необходимо сначала определиться с ее себестоимостью", - сказал Бондарев.

По его словам, государственные компании созданы для того, чтобы сделать услугу дешевой и качественной. И только после подсчета себестоимости услуги УЗ по перевозке следует определяться с ее ценой и системой определения этой цены.

Также, по его мнению, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести реформу компании.

"Я считаю, что сначала необходимо определиться со структурой, потому что сегодня она неэффективна. Компанию необходимо разделить на составные части, и дальше понять, что нужно оставить, а что оптимизировать. Потом, посчитав себестоимость перевозки, определяться с ценой и с системой определения этой цены. Вот моя позиция", - пояснил народный депутат.

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь Федерации работодателей ТЭК заявляла, что повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году, и еще на 1 млрд грн - в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.

Автор: 

Бондарев Константин (47) Укрзализныця (2753)


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Топ комментарии
+2
ВОТ ОНА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТ ЗЕлЁного г...на.
Укрзализныця вместо ремонта поезда тайно закупила два лимузина Audi А8 Long:

Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 7486
Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 9097
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22.09.2020 14:55
+2
Витрусити накрадене керівництвом, ліквідувати посередників та прибрати наглядову раду з іі "космічними " зарплатами-так три роки можна буде безкоштовно здійснювати пасажирскі та грузові перевозки.
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22.09.2020 15:01
+1
Себестоимость можно накрутить до бесконечности.
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22.09.2020 15:43
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Сщас они покажут себестоимость перевозок, и все по клеточкам распишут, - вот только все буксы вагонные простучат..
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22.09.2020 14:55 Ответить
буксы не только в вагонах, они ещё в локомотивах и платформах.
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22.09.2020 15:54 Ответить
спасибо за консультацию
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22.09.2020 15:57 Ответить
ВОТ ОНА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТ ЗЕлЁного г...на.
Укрзализныця вместо ремонта поезда тайно закупила два лимузина Audi А8 Long:

Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 7486
Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 9097
показать весь комментарий
22.09.2020 14:55 Ответить
Фотография не совсем удачная, не видно на чем кузов держится - на колесных парах или на обычных покрышках?))) Я-бы согласился с руководством УЗ если-бы эти лимузины были модернизированными дрезинами.)))
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22.09.2020 19:04 Ответить
Витрусити накрадене керівництвом, ліквідувати посередників та прибрати наглядову раду з іі "космічними " зарплатами-так три роки можна буде безкоштовно здійснювати пасажирскі та грузові перевозки.
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22.09.2020 15:01 Ответить
Чего уже только не делали и не собирались делать с этой УЗ, сколько уже про нее ни говорили и про ее повышения тарифов, а она по сей день ржавеет и ей все ни по чем.)))
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22.09.2020 19:06 Ответить
Себестоимость можно накрутить до бесконечности.
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22.09.2020 15:43 Ответить
************** рассчитать невозможно как невозможно посчитать стоимость всех железных дорог Украины, стоимость отобранного у крестьян хлеба, на которые были построены металлургические заводы для выпуска рельсов и вагонов, стоимость слезинки ребёнка, у которого погибли родители в индустриализацию-голодомор.
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22.09.2020 15:53 Ответить
Они вам легко напишут себестоимость,ахметка с потрохом давно зту схему придумали и провернули.Все будет примерно так - Электричка,что бы доехать из Киева в Борисполь, едет сначала в Роттердам,там в порту покупает энергию,бумагу для билетов,чай для пассажиров,форму для машинистов,запчасти,страховку,карты и буксировочный трос,возвращается в Киев,едет в Борисполь,оттуда обратно в Киев,из Киева опять в порт Роттердама,там пишется отчет,сдаются гульдены в банк,экипаж отдыхает в квартале красных фонарей,а потом обратно в Киев,себестоимость получится просто золотая.
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22.09.2020 18:39 Ответить
Ничего не будут в руководстве УЗ обосновывать, а просто повысят тарифы и на этом начнется новый виток трындежа на монополиста ж\д перевозок. Как гребли с УЗ миллиарды по карманам, так и будут грести, пока не придумают иной вид перевозок. Даже водный транспорт не взлетает, хоть и пытаются его реанимировать.
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22.09.2020 19:09 Ответить
 
 