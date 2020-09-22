УКР
Новини
Перш ніж підвищувати тарифи, "Укрзалізниця" має показати собівартість перевезень, - депутат Бондарєв

Перш ніж підвищувати тарифи,

"Укрзалізниця" має порахувати і показати собівартість послуг з перевезення перед тим, як заявляти про підвищення тарифів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Щоб говорити про вартість послуги, яку держава як монополіст через "Укрзалізницю" продає бізнесу, необхідно спочатку визначитися з її собівартістю", - сказав Бондарєв.

За його словами, державні компанії створені для того, щоб зробити послугу дешевою і якісною. І тільки після підрахунку собівартості послуги УЗ з перевезення потрібно визначатися з її ціною і системою визначення цієї ціни.

Також, на його думку, перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести реформу компанії.

"Я вважаю, що спочатку необхідно визначитися зі структурою, тому що сьогодні вона неефективна. Компанію необхідно розділити на складові частини, і далі зрозуміти, що потрібно залишити, а що оптимізувати. Потім, рахуючи собівартість перевезення, визначатися з ціною і з системою визначення цієї ціни. Ось моя позиція", - пояснив народний депутат.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу Федерації роботодавців ПЕК заявляла, що підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні видатки енергопідприємств на 150 млн грн в поточному році, і ще на 1 млрд грн - в наступному, що призведе до катастрофи в галузі.

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) Укрзалізниця (6997)
Топ коментарі
+2
ВОТ ОНА, СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТ ЗЕлЁного г...на.
Укрзализныця вместо ремонта поезда тайно закупила два лимузина Audi А8 Long:

Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 7486
Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок - депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 9097
22.09.2020 14:55 Відповісти
+2
Витрусити накрадене керівництвом, ліквідувати посередників та прибрати наглядову раду з іі "космічними " зарплатами-так три роки можна буде безкоштовно здійснювати пасажирскі та грузові перевозки.
22.09.2020 15:01 Відповісти
+1
Себестоимость можно накрутить до бесконечности.
22.09.2020 15:43 Відповісти
Сщас они покажут себестоимость перевозок, и все по клеточкам распишут, - вот только все буксы вагонные простучат..
22.09.2020 14:55 Відповісти
буксы не только в вагонах, они ещё в локомотивах и платформах.
показати весь коментар
22.09.2020 15:54 Відповісти
спасибо за консультацию
22.09.2020 15:57 Відповісти
Фотография не совсем удачная, не видно на чем кузов держится - на колесных парах или на обычных покрышках?))) Я-бы согласился с руководством УЗ если-бы эти лимузины были модернизированными дрезинами.)))
показати весь коментар
22.09.2020 19:04 Відповісти
Витрусити накрадене керівництвом, ліквідувати посередників та прибрати наглядову раду з іі "космічними " зарплатами-так три роки можна буде безкоштовно здійснювати пасажирскі та грузові перевозки.
22.09.2020 15:01 Відповісти
Чего уже только не делали и не собирались делать с этой УЗ, сколько уже про нее ни говорили и про ее повышения тарифов, а она по сей день ржавеет и ей все ни по чем.)))
показати весь коментар
22.09.2020 19:06 Відповісти
Себестоимость можно накрутить до бесконечности.
22.09.2020 15:43 Відповісти
************** рассчитать невозможно как невозможно посчитать стоимость всех железных дорог Украины, стоимость отобранного у крестьян хлеба, на которые были построены металлургические заводы для выпуска рельсов и вагонов, стоимость слезинки ребёнка, у которого погибли родители в индустриализацию-голодомор.
22.09.2020 15:53 Відповісти
Они вам легко напишут себестоимость,ахметка с потрохом давно зту схему придумали и провернули.Все будет примерно так - Электричка,что бы доехать из Киева в Борисполь, едет сначала в Роттердам,там в порту покупает энергию,бумагу для билетов,чай для пассажиров,форму для машинистов,запчасти,страховку,карты и буксировочный трос,возвращается в Киев,едет в Борисполь,оттуда обратно в Киев,из Киева опять в порт Роттердама,там пишется отчет,сдаются гульдены в банк,экипаж отдыхает в квартале красных фонарей,а потом обратно в Киев,себестоимость получится просто золотая.
22.09.2020 18:39 Відповісти
Ничего не будут в руководстве УЗ обосновывать, а просто повысят тарифы и на этом начнется новый виток трындежа на монополиста ж\д перевозок. Как гребли с УЗ миллиарды по карманам, так и будут грести, пока не придумают иной вид перевозок. Даже водный транспорт не взлетает, хоть и пытаются его реанимировать.
22.09.2020 19:09 Відповісти
 
 