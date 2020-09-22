Перш ніж підвищувати тарифи, "Укрзалізниця" має показати собівартість перевезень, - депутат Бондарєв

"Укрзалізниця" має порахувати і показати собівартість послуг з перевезення перед тим, як заявляти про підвищення тарифів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Щоб говорити про вартість послуги, яку держава як монополіст через "Укрзалізницю" продає бізнесу, необхідно спочатку визначитися з її собівартістю", - сказав Бондарєв.

За його словами, державні компанії створені для того, щоб зробити послугу дешевою і якісною. І тільки після підрахунку собівартості послуги УЗ з перевезення потрібно визначатися з її ціною і системою визначення цієї ціни.

Також, на його думку, перш ніж підвищувати тарифи, необхідно провести реформу компанії.

"Я вважаю, що спочатку необхідно визначитися зі структурою, тому що сьогодні вона неефективна. Компанію необхідно розділити на складові частини, і далі зрозуміти, що потрібно залишити, а що оптимізувати. Потім, рахуючи собівартість перевезення, визначатися з ціною і з системою визначення цієї ціни. Ось моя позиція", - пояснив народний депутат.

Нагадаємо, раніше експерший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи "Укрзалізниці" залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

У свою чергу Федерації роботодавців ПЕК заявляла, що підвищення залізничних тарифів на вантажоперевезення збільшить транспортні видатки енергопідприємств на 150 млн грн в поточному році, і ще на 1 млрд грн - в наступному, що призведе до катастрофи в галузі.