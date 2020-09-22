В Киеве мужчине вынесли приговор за убийство собаки

Суд признал киевлянина виновным в убийстве собаки и назначил ему год условного срока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При участии Киевской местной прокуратуры № 3 Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, что повлекло его гибель (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 27.10.2019 к мужчене в гости пришел его товарищ с собакой породы такса. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака справила естественную потребность в его комнате. После чего, мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в область брюшной полости, что привело к ее смерти.

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Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.