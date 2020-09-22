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Новости Правосудие
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В Киеве мужчине вынесли приговор за убийство собаки

В Киеве мужчине вынесли приговор за убийство собаки

Суд признал киевлянина виновным в убийстве собаки и назначил ему год условного срока.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При участии Киевской местной прокуратуры № 3 Деснянский районный суд Киева объявил обвинительный приговор 36-летнему местному жителю по факту жестокого обращения с животным, что повлекло его гибель (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 27.10.2019 к мужчене в гости пришел его товарищ с собакой породы такса. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что собака справила естественную потребность в его комнате. После чего, мужчина взял кухонный нож и нанес животному один мощный удар в область брюшной полости, что привело к ее смерти.

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Суд признал мужчину виновным в указанном преступлении и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

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Топ комментарии
+15
ну могли бы это в шутку перевести, хозяин собаки помыл бы там пол или тапок или куда таксон нассал, но убивать животное ножом??? это что за дикость такая?
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22.09.2020 15:00
+11
у тебя значит никогда не было четверолапого друга
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22.09.2020 15:04
+10
я не то чтобы собачник, но следующим может быть человек, этого типка надо изолировать в психушке.
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22.09.2020 14:57
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Алкаш больной на голову, его изолировать нужно от общества а не условно давать.
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22.09.2020 23:05 Ответить
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