У Києві чоловікові ухвалили вирок за вбивство собаки
Суд визнав киянина винним у вбивстві собаки і призначив йому рік умовного терміну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За участю Київської місцевої прокуратури № 3 Деснянський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному місцевому жителю за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш із собакою породи такса. Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справив природню потребу в його кімнаті. Після чого чоловік взяв кухонний ніж та завдав тварині потужного удару в область черевної порожнини, що призвело до її смерті.
Суд визнав чоловіка винним у зазначеному злочині та призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.
