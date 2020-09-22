У Києві чоловікові ухвалили вирок за вбивство собаки

Суд визнав киянина винним у вбивстві собаки і призначив йому рік умовного терміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За участю Київської місцевої прокуратури № 3 Деснянський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок 36-річному місцевому жителю за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2019 до чоловіка в гості прийшов його товариш із собакою породи такса. Між чоловіками виник конфлікт через те, що собака справив природню потребу в його кімнаті. Після чого чоловік взяв кухонний ніж та завдав тварині потужного удару в область черевної порожнини, що призвело до її смерті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зв'язали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство. ФОТОрепортаж

Суд визнав чоловіка винним у зазначеному злочині та призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробувальним терміном в один рік.