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""Укрбуд" мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили", - Микитась

Требование президента Украины по передаче всех объектов Укрбуда на баланс Киевгорстроя для их достройки не выполнено. Вычленены и переданы другим застройщикам наиболее прибыльные проекты, а пассивы пытаются повесить на плечи КГС, самих инвесторов и на госбюджет.

 Об этом заявил экс президент Укрбуда Максим Микитась в своем обращении к инвесторам ЖК этой компании. Полный текст обращения эксдепутата опубликован на его странице в Фейсбуке.

В обращении, в частности, говорится: "С надеждой встретил сообщение о недавнем приеме на баланс КГС ряда объектов Укрбуда. Это дает перспективу продолжения работ, закрепляет ответственность застройщика и препятствует расхищению материалов на объектах".

"Но есть ряд принципиальных вопросов, которые меня тревожат и возмущают. Например, КГС декларирует необходимость привлечения 2 млрд гривен для продолжения строительства. Но при этом тот же ЖК "Crystal House" по ул. Жилянской в центре Киева с прибылью более чем в 20 млн долларов и ЖК "Парковая долина" с прибыльностью более 15 млн долларов переданы для завершения работ харьковской компании Строй Сити. А дорогой ЖК "Ла-Манш" в престижной части Подола с прогнозируемой прибылью более чем 30 млн долларов отдан компании Perfect Group. Почему? Почему из 'тела' Укрбуда вычленены перспективные проекты, а для достройки других теперь нужно искать крупные заемные средства? Кто и почему пытается выпотрошить самое ценное, а пассивы оставить КГС и свесить на плечи инвесторам и государству".

Опальный застройщик утверждает, что "не учтены интересы инвесторов Укрбуда. Идет прямое нарушение требований Президента Владимира Зеленского и министра МВД Арсена Авакова о передаче Киевгорстрою ВСЕХ(!) объектов Укрбуда для завершения их строительства". Что "сверхприбыли уйдут не на достройку проблемных объектов, а прямо в карманы воров и рейдеров, выпотрошивших активы Укрбуда и что компания могла и может самостоятельно достроить все свои объекты при условии возврата всех украденных активов. Украденных генеральным директором Олегом Майбородой, его партнером Федотенковым, Якусевичем и рядом других лиц".

Микитась призвал инвесторов, руководство Киевгорстроя и госорганы предотвратить подобный преступный сценарий.

Автор: 

строительство (1997) Укрбуд (55) Микитась Максим (154)


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Топ комментарии
+9
Его просто выпотрошили. Выпотрошили зеленые мародеры
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22.09.2020 16:53
+4
это правда,
зеленые пришли, рейданули УкрБуд, отсюда все эти проблемы и вытекли..
пусть инвесторы кто голосовал за зеленского сами на себя теперь обижаются
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22.09.2020 17:22
+2
Схема,как у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов банков-Банкротов -лучшее за копейки,остаток за счёт государства-всех нас!
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22.09.2020 17:50
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Его просто выпотрошили. Выпотрошили зеленые мародеры
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22.09.2020 16:53 Ответить
нееее, как написано.... вычленены (с) и переданьі новьім членам
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22.09.2020 16:55 Ответить
Почему? Просто убрали того, кто платил дань Порошенку.
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22.09.2020 19:12 Ответить
Він хароший - то просто обставини так склались, що він всіх прокидав.
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22.09.2020 16:56 Ответить
Може він не сам все це провертав ??
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22.09.2020 16:59 Ответить
Микитась-потрошитель инвесторов (как Джек потрошитель великанов) )))))
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22.09.2020 16:57 Ответить
Зепотрошители
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22.09.2020 17:01 Ответить
это правда,
зеленые пришли, рейданули УкрБуд, отсюда все эти проблемы и вытекли..
пусть инвесторы кто голосовал за зеленского сами на себя теперь обижаются
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22.09.2020 17:22 Ответить
Ага) это также как приватбанк и многие другие которые бабки в офшоры вывели не были банкротами)
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22.09.2020 17:26 Ответить
Расскажи, Микитась, лучше за тендем с Педаликом, как он тебе бабло Шулявки перенаправил, а ты тупо спустил на машины, тел и еще черт знает куда.
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22.09.2020 17:46 Ответить
Схема,как у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов банков-Банкротов -лучшее за копейки,остаток за счёт государства-всех нас!
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22.09.2020 17:50 Ответить
Вот все правильно Микитась говорит, он просто не учел,что с избранием Зеленского главным застройщиком Киева станет Зеленского и Богдана кореш Вавриш, "Сага девелопмент".
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22.09.2020 17:54 Ответить
вот так и бомжуют забудивныкы на несчастные 1.5%, 2%, 3%
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22.09.2020 18:24 Ответить
Повсюди крадуть і грабують, як в останній день, без страху і докору.
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22.09.2020 19:57 Ответить
Ну он его первым и начал потрошить с коллегой своим напару. Как по щелчку пальцев из ноунейм девелопера на киевском рынке появляется укрбуд, который выхватывает немеряно площадок, которые ведутся паралельно? Откуда ресурс взялся столько строек тянуть? Из сарковага на чаэс. Как только закончился саркофаг, сразу вся шарашка схлопнулась не помогло даже увеличени сметы по шулявскому на миллиард почти. Вот такая прибыльная конторка...
А кгс в гробу видал ваши мутняковые площадки и ваши мутняковые участки по которым никогда чисто эту стройку не сдать. У них и своих мутняков хватает)
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22.09.2020 22:17 Ответить
Эээ... Любой мошенник который кинул лохов, рассказывает что его "выпотрошили".
Мавроди тоже про МММ рассказывал что они бы огого, платили бы всем "вкладчикам" и платили бы, но тут вмешалось государство и все "выпотрошило".
Грош цена этим сказкам.
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23.09.2020 00:29 Ответить
Все такие умные, что просто пипец. А то, что Микитась должен сидеть в тбрме что-то позабыли... кто его выпустил вообще? Наверное забыли новости о его конфискованном автопарке? Я напомню, у него был Lamboughini Urus, Aston Martin Vantage, несколько бронированных мерсов, и еще много другого. И все это нажито непосильным трулом на должности Народного дкпутата. Ага, честный застройщик как и Мхитарян.
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23.09.2020 09:23 Ответить
Классный коммент от Максима Савченко) еще довольно интересен Сергей Кучер, который являлся партнером Микитася по Укрбуду, став Предиентом Укрбуда в 2019 году: https://znaj.ua/politics/340331-bespredel-na-vozdvizhenke-kak-klichko-i-kucher-unichtozhayut-podol
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29.09.2020 12:54 Ответить
 
 