""Укрбуд" міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали", - Микитась
Вимога президента України щодо передачі всіх об'єктів Укрбуду на баланс Київміськбуду для їх добудови не виконана. Виокремлені і передані іншим забудовникам найбільш прибуткові проєкти, а пасиви намагаються повісити на плечі КГС, самих інвесторів і на держбюджет.
Про це заявив експрезидент Укрбуду Максим Микитась у своєму зверненні до інвесторів ЖК цієї компанії. Повний текст звернення ексдепутата опублікований на його сторінці в фейсбуці.
У зверненні, зокрема, йдеться: "З надією зустрів повідомлення про недавній прийом на баланс КМБ низки об'єктів "Укрбуду". Це дає перспективу продовження робіт, закріплює відповідальність забудовника і перешкоджає розкраданню матеріалів на об'єктах".
"Але є ряд принципових питань, які мене турбують і обурюють. Наприклад, КМБ декларує необхідність залучення 2 млрд. гривень для продовження будівництва. Але при цьому той же ЖК "Crystal House "по вул.Жилянській в центрі Києва з прибутком більш ніж у 20 млн. доларів і ЖК "Паркова долина" з прибутковістю понад 15 млн. доларів передані для завершення робіт харківській компанії "Строй Сіті". А дорогий ЖК "Ла-Манш" в престижній частині Подолу з прогнозованим прибутком більш ніж 30 млн. доларів відданий компанії Perfect Group. Чому? Чому з "тіла" "Укрбуду" виокремлені перспективні проекти, а для добудови інших тепер потрібно шукати великі позикові кошти? Хто і чому намагається випатрати найцінніше, а пасиви залишити КМБ і звісити на плечі інвесторам і державі".
Опальний забудовник стверджує, що "не враховані інтереси інвесторів "Укрбуду". Йде пряме порушення вимог президента Володимира Зеленського і міністра МВС Арсена Авакова про передачу "Київміськбуду" ВСІХ (!) об'єктів "Укрбуду" для завершення їхнього будівництва". Що "понад прибутки підуть не на добудову проблемних об'єктів, а прямо в кишені злодіїв і рейдерів, які випатрали активи "Укрбуду" і що компанія могла і може самостійно добудувати всі свої об'єкти за умови повернення всіх вкрадених активів. Вкрадених генеральним директором Олегом Майбородою, його партнером Федотенковим, Якусевичем та низкою інших осіб".
Микитась закликав інвесторів, керівництво "Київміськбуду" і держоргани запобігти подібний злочинний сценарій.
зеленые пришли, рейданули УкрБуд, отсюда все эти проблемы и вытекли..
пусть инвесторы кто голосовал за зеленского сами на себя теперь обижаются
А кгс в гробу видал ваши мутняковые площадки и ваши мутняковые участки по которым никогда чисто эту стройку не сдать. У них и своих мутняков хватает)
Мавроди тоже про МММ рассказывал что они бы огого, платили бы всем "вкладчикам" и платили бы, но тут вмешалось государство и все "выпотрошило".
Грош цена этим сказкам.