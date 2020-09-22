""Укрбуд" міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали", - Микитась

Вимога президента України щодо передачі всіх об'єктів Укрбуду на баланс Київміськбуду для їх добудови не виконана. Виокремлені і передані іншим забудовникам найбільш прибуткові проєкти, а пасиви намагаються повісити на плечі КГС, самих інвесторів і на держбюджет.

Про це заявив експрезидент Укрбуду Максим Микитась у своєму зверненні до інвесторів ЖК цієї компанії. Повний текст звернення ексдепутата опублікований на його сторінці в фейсбуці.

У зверненні, зокрема, йдеться: "З надією зустрів повідомлення про недавній прийом на баланс КМБ низки об'єктів "Укрбуду". Це дає перспективу продовження робіт, закріплює відповідальність забудовника і перешкоджає розкраданню матеріалів на об'єктах".

"Але є ряд принципових питань, які мене турбують і обурюють. Наприклад, КМБ декларує необхідність залучення 2 млрд. гривень для продовження будівництва. Але при цьому той же ЖК "Crystal House "по вул.Жилянській в центрі Києва з прибутком більш ніж у 20 млн. доларів і ЖК "Паркова долина" з прибутковістю понад 15 млн. доларів передані для завершення робіт харківській компанії "Строй Сіті". А дорогий ЖК "Ла-Манш" в престижній частині Подолу з прогнозованим прибутком більш ніж 30 млн. доларів відданий компанії Perfect Group. Чому? Чому з "тіла" "Укрбуду" виокремлені перспективні проекти, а для добудови інших тепер потрібно шукати великі позикові кошти? Хто і чому намагається випатрати найцінніше, а пасиви залишити КМБ і звісити на плечі інвесторам і державі".

Опальний забудовник стверджує, що "не враховані інтереси інвесторів "Укрбуду". Йде пряме порушення вимог президента Володимира Зеленського і міністра МВС Арсена Авакова про передачу "Київміськбуду" ВСІХ (!) об'єктів "Укрбуду" для завершення їхнього будівництва". Що "понад прибутки підуть не на добудову проблемних об'єктів, а прямо в кишені злодіїв і рейдерів, які випатрали активи "Укрбуду" і що компанія могла і може самостійно добудувати всі свої об'єкти за умови повернення всіх вкрадених активів. Вкрадених генеральним директором Олегом Майбородою, його партнером Федотенковим, Якусевичем та низкою інших осіб".

Микитась закликав інвесторів, керівництво "Київміськбуду" і держоргани запобігти подібний злочинний сценарій.