УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
8 080 20

""Укрбуд" міг добудувати свої об'єкти. Його просто випатрали", - Микитась

Вимога президента України щодо передачі всіх об'єктів Укрбуду на баланс Київміськбуду для їх добудови не виконана. Виокремлені і передані іншим забудовникам найбільш прибуткові проєкти, а пасиви намагаються повісити на плечі КГС, самих інвесторів і на держбюджет.

Про це заявив експрезидент Укрбуду Максим Микитась у своєму зверненні до інвесторів ЖК цієї компанії. Повний текст звернення ексдепутата опублікований на його сторінці в фейсбуці.

У зверненні, зокрема, йдеться: "З надією зустрів повідомлення про недавній прийом на баланс КМБ низки об'єктів "Укрбуду". Це дає перспективу продовження робіт, закріплює відповідальність забудовника і перешкоджає розкраданню матеріалів на об'єктах".

"Але є ряд принципових питань, які мене турбують і обурюють. Наприклад, КМБ декларує необхідність залучення 2 млрд. гривень для продовження будівництва. Але при цьому той же ЖК "Crystal House "по вул.Жилянській в центрі Києва з прибутком більш ніж у 20 млн. доларів і ЖК "Паркова долина" з прибутковістю понад 15 млн. доларів передані для завершення робіт харківській компанії "Строй Сіті". А дорогий ЖК "Ла-Манш" в престижній частині Подолу з прогнозованим прибутком більш ніж 30 млн. доларів відданий компанії Perfect Group. Чому? Чому з "тіла" "Укрбуду" виокремлені перспективні проекти, а для добудови інших тепер потрібно шукати великі позикові кошти? Хто і чому намагається випатрати найцінніше, а пасиви залишити КМБ і звісити на плечі інвесторам і державі".

Опальний забудовник стверджує, що "не враховані інтереси інвесторів "Укрбуду". Йде пряме порушення вимог президента Володимира Зеленського і міністра МВС Арсена Авакова про передачу "Київміськбуду" ВСІХ (!) об'єктів "Укрбуду" для завершення їхнього будівництва". Що "понад прибутки підуть не на добудову проблемних об'єктів, а прямо в кишені злодіїв і рейдерів, які випатрали активи "Укрбуду" і що компанія могла і може самостійно добудувати всі свої об'єкти за умови повернення всіх вкрадених активів. Вкрадених генеральним директором Олегом Майбородою, його партнером Федотенковим, Якусевичем та низкою інших осіб".

Микитась закликав інвесторів, керівництво "Київміськбуду" і держоргани запобігти подібний злочинний сценарій.

Автор: 

будівництво (3063) Укрбуд (141) Микитась Максим (292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Его просто выпотрошили. Выпотрошили зеленые мародеры
показати весь коментар
22.09.2020 16:53 Відповісти
+4
это правда,
зеленые пришли, рейданули УкрБуд, отсюда все эти проблемы и вытекли..
пусть инвесторы кто голосовал за зеленского сами на себя теперь обижаются
показати весь коментар
22.09.2020 17:22 Відповісти
+2
Схема,как у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов банков-Банкротов -лучшее за копейки,остаток за счёт государства-всех нас!
показати весь коментар
22.09.2020 17:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Его просто выпотрошили. Выпотрошили зеленые мародеры
показати весь коментар
22.09.2020 16:53 Відповісти
нееее, как написано.... вычленены (с) и переданьі новьім членам
показати весь коментар
22.09.2020 16:55 Відповісти
Почему? Просто убрали того, кто платил дань Порошенку.
показати весь коментар
22.09.2020 19:12 Відповісти
Він хароший - то просто обставини так склались, що він всіх прокидав.
показати весь коментар
22.09.2020 16:56 Відповісти
Може він не сам все це провертав ??
показати весь коментар
22.09.2020 16:59 Відповісти
Микитась-потрошитель инвесторов (как Джек потрошитель великанов) )))))
показати весь коментар
22.09.2020 16:57 Відповісти
Зепотрошители
показати весь коментар
22.09.2020 17:01 Відповісти
это правда,
зеленые пришли, рейданули УкрБуд, отсюда все эти проблемы и вытекли..
пусть инвесторы кто голосовал за зеленского сами на себя теперь обижаются
показати весь коментар
22.09.2020 17:22 Відповісти
Ага) это также как приватбанк и многие другие которые бабки в офшоры вывели не были банкротами)
показати весь коментар
22.09.2020 17:26 Відповісти
Расскажи, Микитась, лучше за тендем с Педаликом, как он тебе бабло Шулявки перенаправил, а ты тупо спустил на машины, тел и еще черт знает куда.
показати весь коментар
22.09.2020 17:46 Відповісти
Схема,как у Фонда гарантирования вкладов при продаже активов банков-Банкротов -лучшее за копейки,остаток за счёт государства-всех нас!
показати весь коментар
22.09.2020 17:50 Відповісти
Вот все правильно Микитась говорит, он просто не учел,что с избранием Зеленского главным застройщиком Киева станет Зеленского и Богдана кореш Вавриш, "Сага девелопмент".
показати весь коментар
22.09.2020 17:54 Відповісти
вот так и бомжуют забудивныкы на несчастные 1.5%, 2%, 3%
показати весь коментар
22.09.2020 18:24 Відповісти
Повсюди крадуть і грабують, як в останній день, без страху і докору.
показати весь коментар
22.09.2020 19:57 Відповісти
Ну он его первым и начал потрошить с коллегой своим напару. Как по щелчку пальцев из ноунейм девелопера на киевском рынке появляется укрбуд, который выхватывает немеряно площадок, которые ведутся паралельно? Откуда ресурс взялся столько строек тянуть? Из сарковага на чаэс. Как только закончился саркофаг, сразу вся шарашка схлопнулась не помогло даже увеличени сметы по шулявскому на миллиард почти. Вот такая прибыльная конторка...
А кгс в гробу видал ваши мутняковые площадки и ваши мутняковые участки по которым никогда чисто эту стройку не сдать. У них и своих мутняков хватает)
показати весь коментар
22.09.2020 22:17 Відповісти
Эээ... Любой мошенник который кинул лохов, рассказывает что его "выпотрошили".
Мавроди тоже про МММ рассказывал что они бы огого, платили бы всем "вкладчикам" и платили бы, но тут вмешалось государство и все "выпотрошило".
Грош цена этим сказкам.
показати весь коментар
23.09.2020 00:29 Відповісти
Все такие умные, что просто пипец. А то, что Микитась должен сидеть в тбрме что-то позабыли... кто его выпустил вообще? Наверное забыли новости о его конфискованном автопарке? Я напомню, у него был Lamboughini Urus, Aston Martin Vantage, несколько бронированных мерсов, и еще много другого. И все это нажито непосильным трулом на должности Народного дкпутата. Ага, честный застройщик как и Мхитарян.
показати весь коментар
23.09.2020 09:23 Відповісти
Классный коммент от Максима Савченко) еще довольно интересен Сергей Кучер, который являлся партнером Микитася по Укрбуду, став Предиентом Укрбуда в 2019 году: https://znaj.ua/politics/340331-bespredel-na-vozdvizhenke-kak-klichko-i-kucher-unichtozhayut-podol
показати весь коментар
29.09.2020 12:54 Відповісти
 
 