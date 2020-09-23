Рекомендации АМКУ позволили сохранить справедливые условия для грузоотправителей, - металлурги

Действия Антимонопольного комитета по "Укрзализныце", где комитет рекомендовал отказаться от ниток графика движения поездов, позволили сохранить справедливые условия перевозок для всех грузоотправителей.

Об этом заявили представители металлургической отрасли в обращении к Антимонопольного комитета, которое подписали президент ОП "Укрметаллургпром", председатель Федерации металлургов Украины, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА", пишет Обозреватель.

Металлурги отметили, что предоставленные Антимонопольным комитетом рекомендации "Укрзализныце" в мае текущего года относительно принятия мер для обеспечения равных условий предоставления услуг по перевозке грузов, в частности во время перевозок на особых условиях, способствовали улучшению условий ведения бизнеса. А также позволили не допустить роста стоимости перевозок.

"Такие действия АМКУ, по нашему мнению, помогли предупредить общий рост стоимости перевозки по железной дороге и соответствуют политике АМКУ по контролю за регулированием цен (тарифов) на товары, которые производятся (реализуются) субъектами естественных монополий", - отмечается в обращении.

Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

В свою очередь АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" не совершать действий, которые заключаются в создании неравных условий предоставления услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.