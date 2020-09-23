Рекомендації АМКУ дозволили зберегти справедливі умови для вантажовідправників, - металурги

Дії Антимонопольного комітету щодо "Укрзалізниці", де комітет рекомендував відмовитись від ниток графіку руху поїздів, дозволили зберегти справедливі умови перевезень для всіх вантажовідправників.

Про це заявили представники металургійної галузі у зверненні до Антимонопольного комітету, яке підписали президент ОП "Укрметалургпром", голова Федерації металургів України, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції "УкрФА", пише Обозреватель.

Металурги зазначили, що надані Антимонопольним комітетом рекомендації "Укрзалізниці" в травні поточного року стосовно вжиття заходів для забезпечення рівних умов надання послуг з перевезення вантажів, зокрема під час перевезень на особливих умовах, сприяли покращенню умов ведення бізнесу. А також дозволили не допустити зростання вартості перевезень.

"Такі дії АМКУ, на нашу думку, допомогли попередити загальне зростання вартості перевезення залізницею та відповідають політиці АМКУ щодо контролю за регулюванням цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій", - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, раніше "Укрметалургпром" звернувся до НАБУ та Нацполіції з приводу корупційних схем в "Укрзалізниці", пов'язаних з перевезенням вантажів на особливих умовах, що передбачають 20% доплату за пришвидшене перевезення вантажів, в результаті чого втрати гірничодобувних підприємств перевищили 50 млн доларів.

В свою чергу АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" не вчиняти дій, які полягають у створенні нерівних умов надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом.