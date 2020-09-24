РУС
Шахтер с Донетчины погиб под землей от удара током

43-летний горняк погиб от удара током во время проведения ремонтных работ в шахте Мирнограда Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Электрослесарь ремонтировал расположенный в шахте "Мирноградвугілля" трансформатор, и его ударило током.

"Полученные 43-летним мужчиной телесные повреждения оказались смертельными", - говорится в сообщении.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины о "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей".

Устанавливаются свидетели и причины, которые привели к гибели горняка.

прокуратура (5060) смерть (9284) шахтеры (656) Донецкая область (10560)
Напишіть хто власник шахти, тоді все стане зрозумілим ....
