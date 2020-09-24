Шахтар із Донеччини загинув під землею від удару струмом
43-річний гірник загинув від удару струмом під час проведення ремонтних робіт у шахті Мирнограда Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Електрослюсар ремонтував розташований у шахті "Мирноградвугілля" трансформатор, і його вдарило струмом.
"Отримані 43-річним чоловіком тілесні ушкодження виявилися смертельними", - сказано в повідомленні.
Порушено провадження у ч. 2 ст. 272 КК України про "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей".
Встановлюються свідки і причини, які призвели до загибелі гірника.
