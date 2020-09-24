Шахтар із Донеччини загинув під землею від удару струмом

43-річний гірник загинув від удару струмом під час проведення ремонтних робіт у шахті Мирнограда Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Електрослюсар ремонтував розташований у шахті "Мирноградвугілля" трансформатор, і його вдарило струмом.

"Отримані 43-річним чоловіком тілесні ушкодження виявилися смертельними", - сказано в повідомленні.

Порушено провадження у ч. 2 ст. 272 КК України про "порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей".

Встановлюються свідки і причини, які призвели до загибелі гірника.

Читайте також: Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець