Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець

У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат "Батьківщини" Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблий - Олександр Лукаш 1985 року народження.

"Трагедія сталася, коли працівник вуглевидобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють із місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

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