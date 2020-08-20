Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець
У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат "Батьківщини" Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.
Загиблий - Олександр Лукаш 1985 року народження.
"Трагедія сталася, коли працівник вуглевидобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють із місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець.
Деталі нещасного випадку встановлюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Чайка Київ
показати весь коментар20.08.2020 21:54 Відповісти Мені подобається 0
Тарапунька
показати весь коментар20.08.2020 23:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль