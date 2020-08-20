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Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець

Шахтар загинув на шахті

У Львівській області на шахті "Червоноградська" загинув 35-річний гірник.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат "Батьківщини" Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ.

Загиблий - Олександр Лукаш 1985 року народження.

"Трагедія сталася, коли працівник вуглевидобувного підприємства перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Як повідомляють із місця, врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося", - написав Волинець.

Деталі нещасного випадку встановлюються.

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Шахтар загинув на шахті Червоноградська, - Волинець 01

Автор: 

Волинець Михайло (97) смерть (6738) шахта (701) шахтарі (537) Львівська область (2413)


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Шахтер погиб на шахте "Червоноградская", - Волынец - Цензор.НЕТ 3973
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20.08.2020 21:54 Відповісти
Шахтар загинув на шахті "Червоноградська", - Волинець - Цензор.НЕТ 5403
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20.08.2020 23:08 Відповісти
 
 