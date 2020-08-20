Шахтер погиб на шахте "Червоноградская", - Волынец

Во Львовской области на шахте "Червоноградская" погиб 35-летний горняк.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат "Батькивщины" Михаил Волынец, информирует Цензор.НЕТ.

Погибший - Александр Лукаш 1985 года рождения.

"Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент. Как сообщают с места, спасти жизнь члена большой семьи Независимого профсоюза горняков Украины не удалось", - написал Волынец.

Детали несчастного случая устанавливаются.

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