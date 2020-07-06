На Донбасі знеструмлено шахту "Котляревська", під землею залишилися люди, - Волинець

В результаті короткого замикання знеструмлена шахта "Котляревська" держпідприємства "Селідоввугілля" в Новогродівці Донецької області. У шахті залишилися люди.

Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина") Михайло Волинець у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Зараз ми з'ясовуємо кількість гірників і термін, в який їх евакуюють. Чи вдасться домовитися з постачальником електроенергії з подачі струму на кабельний ввід", - написав Волинець.

За його словами, в результаті аварії зупинилися вентилятори головного провітрювання та підйомні машини. Попередня причина аварії - порушення правил техніки безпеки: замість двох незалежних кабельних вводів шахту системно тримають тільки на одному.

При цьому Волинець зазначив, що шахта "Котляревська" є одним з найбільш перспективних підприємств регіону, "яке розграбували, довели до ручки".

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Пізніше він повідомив, що загрози життю шахтарів вже немає - вони виїжджають на поверхню.