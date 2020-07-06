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Новини
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На Донбасі знеструмлено шахту "Котляревська", під землею залишилися люди, - Волинець

На Донбасі знеструмлено шахту

В результаті короткого замикання знеструмлена шахта "Котляревська" держпідприємства "Селідоввугілля" в Новогродівці Донецької області. У шахті залишилися люди.

Про це повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України, народний депутат (фракція "Батьківщина") Михайло Волинець у Facebook, передає Цензор.НЕТ

"Зараз ми з'ясовуємо кількість гірників і термін, в який їх евакуюють. Чи вдасться домовитися з постачальником електроенергії з подачі струму на кабельний ввід", - написав Волинець.

За його словами, в результаті аварії зупинилися вентилятори головного провітрювання та підйомні машини. Попередня причина аварії - порушення правил техніки безпеки: замість двох незалежних кабельних вводів шахту системно тримають тільки на одному.

При цьому Волинець зазначив, що шахта "Котляревська" є одним з найбільш перспективних підприємств регіону, "яке розграбували, довели до ручки".

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Пізніше він повідомив, що загрози життю шахтарів вже немає - вони виїжджають на поверхню.

Автор: 

Волинець Михайло (97) шахта (703) шахтарі (537)


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Топ коментарі
+1
А у нас бабахнул газ! И прорвал водопровод!Вот!
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06.07.2020 10:38
+1
А этот Донбасс чей, извиняюсь - не китайский уже случаем? А то меня, по своей врожденной сволочности, больше беспокоят шахтеры Павлограда и Червонограда... Об всех остальных шахтерах просьба сообщать в следующем порядке - про тех, которые нас убивают, сообщать в последнюю очередь, самым мелким шрифтом и в то время, когда происходит отключение электричества по разным причинам... НЕ ИПЕТ!
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06.07.2020 10:51
+1
До 2014-го года эта шахта называлась "россия"....
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06.07.2020 11:54
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Ну и в чем новость ? Ну коротнуло и чё?
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06.07.2020 10:31 Відповісти
А у нас бабахнул газ! И прорвал водопровод!Вот!
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06.07.2020 10:38 Відповісти
Чего в сети полезЛи, езжайТе на Донбасс и разбирайТесь на месте, уважаемый проф. деятель!
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06.07.2020 10:50 Відповісти
А этот Донбасс чей, извиняюсь - не китайский уже случаем? А то меня, по своей врожденной сволочности, больше беспокоят шахтеры Павлограда и Червонограда... Об всех остальных шахтерах просьба сообщать в следующем порядке - про тех, которые нас убивают, сообщать в последнюю очередь, самым мелким шрифтом и в то время, когда происходит отключение электричества по разным причинам... НЕ ИПЕТ!
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06.07.2020 10:51 Відповісти
Серега, моритури те салютант, по своему сволочизЬму ты вряд ли превзошел меня в отношении этих...
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06.07.2020 11:37 Відповісти
Блин, а можно было сразу написать, шо НАШЕЙ части Донецкой области!!! А то заставили заглядать у мапсы гугля...
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06.07.2020 10:54 Відповісти
Кормильцы гребаные
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06.07.2020 11:03 Відповісти
И кто разграбил? Кто довел до ручки? Можно яснее говорить?
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06.07.2020 11:04 Відповісти
И кто разграбил? Кто довел до ручки? Можно яснее говорить?
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06.07.2020 11:05 Відповісти
Волынец знает, что ток должен быть подан на кабельный ввод... удивило
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06.07.2020 11:05 Відповісти
А при чём тут ТБ. Если сделано через жопу с нарушением правил устройства и эксплуатации. Где АКТ проверки изоляции данного кабеля, тем более он там работал ещё при ускорении и перестройке.
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06.07.2020 11:14 Відповісти
Это парафия ПУЭ .
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06.07.2020 12:01 Відповісти
До 2014-го года эта шахта называлась "россия"....
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06.07.2020 11:54 Відповісти
накласть на эти шахты. Чем скорее их все позакрывают, тем лучше.
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06.07.2020 12:43 Відповісти
 
 