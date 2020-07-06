На Донбассе обесточена шахта "Котляревская", под землей остались люди, - Волынец

В результате короткого замыкания обесточена шахта "Котляревская" госпредприятия "Селидовуголь" в Новогродовке Донецкой области. В шахте остались люди.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод", - написал Волынец.

По его словам, в результате аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности: вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

При этом Волынец отметил, что шахта "Котляревская" является одним из самых перспективных предприятий региона, "которое разграбили, довели до ручки".

Позже он сообщил, что угрозы жизни шахтеров уже нет - они выезжают на поверхность.

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