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Новости
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На Донбассе обесточена шахта "Котляревская", под землей остались люди, - Волынец

На Донбассе обесточена шахта

В результате короткого замыкания обесточена шахта "Котляревская" госпредприятия "Селидовуголь" в Новогродовке Донецкой области. В шахте остались люди.

Об этом сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"Сейчас мы выясняем количество горняков и срок, в который их эвакуируют. Удастся ли договориться с поставщиком электроэнергии по подаче тока на кабельный ввод", - написал Волынец.

По его словам, в результате аварии остановились вентиляторы главного проветривания и подъемные машины. Предварительная причина аварии - нарушение правил техники безопасности: вместо двух независимых кабельных вводов шахту системно держат только на одном.

При этом Волынец отметил, что шахта "Котляревская" является одним из самых перспективных предприятий региона, "которое разграбили, довели до ручки".

Позже он сообщил, что угрозы жизни шахтеров уже нет - они выезжают на поверхность.

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Автор: 

Волынец Михаил (158) шахта (960) шахтеры (655)


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Топ комментарии
+1
А у нас бабахнул газ! И прорвал водопровод!Вот!
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06.07.2020 10:38
+1
А этот Донбасс чей, извиняюсь - не китайский уже случаем? А то меня, по своей врожденной сволочности, больше беспокоят шахтеры Павлограда и Червонограда... Об всех остальных шахтерах просьба сообщать в следующем порядке - про тех, которые нас убивают, сообщать в последнюю очередь, самым мелким шрифтом и в то время, когда происходит отключение электричества по разным причинам... НЕ ИПЕТ!
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06.07.2020 10:51
+1
До 2014-го года эта шахта называлась "россия"....
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06.07.2020 11:54
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Ну и в чем новость ? Ну коротнуло и чё?
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06.07.2020 10:31 Ответить
А у нас бабахнул газ! И прорвал водопровод!Вот!
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06.07.2020 10:38 Ответить
Чего в сети полезЛи, езжайТе на Донбасс и разбирайТесь на месте, уважаемый проф. деятель!
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06.07.2020 10:50 Ответить
А этот Донбасс чей, извиняюсь - не китайский уже случаем? А то меня, по своей врожденной сволочности, больше беспокоят шахтеры Павлограда и Червонограда... Об всех остальных шахтерах просьба сообщать в следующем порядке - про тех, которые нас убивают, сообщать в последнюю очередь, самым мелким шрифтом и в то время, когда происходит отключение электричества по разным причинам... НЕ ИПЕТ!
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06.07.2020 10:51 Ответить
Серега, моритури те салютант, по своему сволочизЬму ты вряд ли превзошел меня в отношении этих...
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06.07.2020 11:37 Ответить
Блин, а можно было сразу написать, шо НАШЕЙ части Донецкой области!!! А то заставили заглядать у мапсы гугля...
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06.07.2020 10:54 Ответить
Кормильцы гребаные
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06.07.2020 11:03 Ответить
И кто разграбил? Кто довел до ручки? Можно яснее говорить?
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06.07.2020 11:04 Ответить
И кто разграбил? Кто довел до ручки? Можно яснее говорить?
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06.07.2020 11:05 Ответить
Волынец знает, что ток должен быть подан на кабельный ввод... удивило
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06.07.2020 11:05 Ответить
А при чём тут ТБ. Если сделано через жопу с нарушением правил устройства и эксплуатации. Где АКТ проверки изоляции данного кабеля, тем более он там работал ещё при ускорении и перестройке.
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06.07.2020 11:14 Ответить
Это парафия ПУЭ .
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06.07.2020 12:01 Ответить
До 2014-го года эта шахта называлась "россия"....
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06.07.2020 11:54 Ответить
накласть на эти шахты. Чем скорее их все позакрывают, тем лучше.
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06.07.2020 12:43 Ответить
 
 