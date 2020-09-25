РУС
Количество безработных в Украине выросло до 1,7 млн человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Количество безработных в Украине выросло до 1,7 млн человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Количество безработных граждан Украины во втором квартале 2020 года составило 1,7 млн человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По результатам обследования рабочей силы во II квартале 2020г. количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9%.

Таким обрахом, согласно данным Госстата, уровень безработицы во II квартале 2020 года относительно рабочей силы среди лиц от 15 до 70 лет вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек.

Также читайте: Госстат назвал наиболее подорожавшие с начала года продукты: больше всего цены выросли на яблоки, морковку и гречку. ИНФОГРАФИКА

Количество безработных в Украине выросло до 1,7 млн человек, - Госстат 01

Автор: 

безработица (451) Госстат (221)
Топ комментарии
+15
Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 1640
25.09.2020 09:44 Ответить
25.09.2020 09:44 Ответить
+11
Мы все ближе и ближе к новым рабочим местам которые сначала обещали, не побоюсь этого слова демеурги экономики Гончарук и Шмыгаль
25.09.2020 09:37 Ответить
25.09.2020 09:37 Ответить
+11
Так это официальных безработных, а неофициальных?
25.09.2020 09:37 Ответить
25.09.2020 09:37 Ответить
COVID делает своё дело.
25.09.2020 09:36 Ответить
25.09.2020 09:36 Ответить
Та невже.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3003393-smygal-obesaet-500-tysac-rabocih-mest-dla-ukraincev-uze-v-mae.html Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев уже в мае
25.09.2020 09:57 Ответить
25.09.2020 09:57 Ответить
Т.е угробил экономику уже на конец 2019 года не выбранный вами кретин, а Ковид? А если попробовать хоть раз подумать?
25.09.2020 11:31 Ответить
25.09.2020 11:31 Ответить
летять литаки ,зараз будуть бамбить
25.09.2020 14:32 Ответить
25.09.2020 14:32 Ответить
Ковід використовують, з метою довести народ до злиднів.
25.09.2020 11:55 Ответить
25.09.2020 11:55 Ответить
Мы все ближе и ближе к новым рабочим местам которые сначала обещали, не побоюсь этого слова демеурги экономики Гончарук и Шмыгаль
25.09.2020 09:37 Ответить
25.09.2020 09:37 Ответить
Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 1778
25.09.2020 11:31 Ответить
25.09.2020 11:31 Ответить
Так это официальных безработных, а неофициальных?
25.09.2020 09:37 Ответить
25.09.2020 09:37 Ответить
У угадайте, если данные госстата!
25.09.2020 09:39 Ответить
25.09.2020 09:39 Ответить
Если Госстат и о "обследования рабочей силы", то явно о как бы "всего".
25.09.2020 09:40 Ответить
25.09.2020 09:40 Ответить
я вот тоже думаю, я как бы официально безработный но при этом работаю в интернете, получается я один из этих 1.7 млн?
25.09.2020 09:51 Ответить
25.09.2020 09:51 Ответить
Там всё есть. Примерно половина.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, Источник: https://censor.net/ru/n3221162
25.09.2020 09:59 Ответить
25.09.2020 09:59 Ответить
Причем из этой половины значительная часть школьники, студенты, чиновники и бюджетники. Реально тех, кто платит налоги 10-12 млн.
25.09.2020 10:53 Ответить
25.09.2020 10:53 Ответить
И их становится все меньше
25.09.2020 11:33 Ответить
25.09.2020 11:33 Ответить
Шайзе... Сподіваюсь соц. захіст населення зараз більш меньш нормальний
25.09.2020 09:38 Ответить
25.09.2020 09:38 Ответить
канеш,государство беспокоится,а щедрая помощь в количестве аж но 1000 грн это щедрое участие в судьбе человека
25.09.2020 10:20 Ответить
25.09.2020 10:20 Ответить
??? То ж ЄС ще весною перевела в Украіну 1,2 млрд євро як раз на ці цілі ! Це велика сумма
25.09.2020 12:36 Ответить
25.09.2020 12:36 Ответить
Зараз було б 2,2 млн. безробітних якби не нинішій премьєр, який забеспечив ще в травні 500 тис. робочих місць. ))
25.09.2020 09:38 Ответить
25.09.2020 09:38 Ответить
Зебилы должны страдать
25.09.2020 09:41 Ответить
25.09.2020 09:41 Ответить
А чего гневный смайлик?Бомбануло от страданий?)))
25.09.2020 09:45 Ответить
25.09.2020 09:45 Ответить
В смысле гневный? Дьявольский жеж
25.09.2020 09:48 Ответить
25.09.2020 09:48 Ответить
Ну как же так Бубочка,ты же обещал безработица падёт и коммуналку снизят
25.09.2020 09:44 Ответить
25.09.2020 09:44 Ответить
Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 1640
25.09.2020 09:44 Ответить
25.09.2020 09:44 Ответить
Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат - Цензор.НЕТ 2901
25.09.2020 10:07 Ответить
25.09.2020 10:07 Ответить
это еще платежки не пошли... держитесь там
25.09.2020 09:46 Ответить
25.09.2020 09:46 Ответить
73% из них голосовали...надоело повторять...но сами знаете за кого.
25.09.2020 09:47 Ответить
25.09.2020 09:47 Ответить
Сказано же изебирателями: "Гірше не буде" и "А може буде краще". Главное безвиз закрыть.
25.09.2020 13:35 Ответить
25.09.2020 13:35 Ответить
А, что будет когда минималку до 6000 поднимут?
25.09.2020 09:48 Ответить
25.09.2020 09:48 Ответить
нормально все будет,доллар по 40,безработица на марше,все идет к тому что совок наконец-то умрет окончательно и возможно родится что-то новое
25.09.2020 10:24 Ответить
25.09.2020 10:24 Ответить
Всё таки лучше перерождение в процессе жизни, чем смерть и новое рождение. Вон Китай от коммунистической партии оставил одно название, и плавно вступил в рыночную экономику. А новорожденного надо из соски выкармливать и кому то жопку ему вытирать, пока не подрастёт, а потом учить воспитывать и т.п.
25.09.2020 10:44 Ответить
25.09.2020 10:44 Ответить
как показали первые 30 лет после распада мы не способны идти цивилизованным путем,нам обязательно через перерождение,у нас система победила все органы государства настолько,что реанимация бесполезна,зараза должна умереть вместе с носителем
25.09.2020 10:49 Ответить
25.09.2020 10:49 Ответить
Да чего там 30. Уже 1500 лет, такое шарахание, то влево то вправо, всё в поиске, к кому бы примкнуть, вместо того, что бы самостоятельно идти вперёд.
25.09.2020 10:53 Ответить
25.09.2020 10:53 Ответить
Зе дебилы довели страну к краху.
25.09.2020 09:49 Ответить
25.09.2020 09:49 Ответить
При том, что Гетьманцев и Ко уничтожают малый бизнес. С нового года безработных будет больше в разы.
25.09.2020 09:51 Ответить
25.09.2020 09:51 Ответить
Меня работодатель выгнал пинком под зад
Я проголосую за Зенского ведь он не виноват!
25.09.2020 10:00 Ответить
25.09.2020 10:00 Ответить
А що ? *Рошенки * не рахуються !?
25.09.2020 10:19 Ответить
25.09.2020 10:19 Ответить
А причем тут Рошенки Митенька? Или ті хочешь перейти на светлую сторону?!
25.09.2020 10:41 Ответить
25.09.2020 10:41 Ответить
Брешуть, бо ми віримо найсвітлішому і його команді, які сказали, що відкриють 500 тисяч нових місць. Це пропаганда Порошенко, цього не можк бути. Він дуже хороший і все він робить правильно, але йому мішають. І прокуратурі мішають і поліції мішають і судам мішають і уряду мішають і єрмаку з портновим мішають, все їх критикують.. Виберіть ще дупутатів і мерів на містах, бо там ще тільки не все зелені заповнили. І буде "прикол" всій країні і звичайно вам буде смішно і тоді до кінця ви зробите себе разом. Як в Білорусі для вас буде рай..
25.09.2020 10:35 Ответить
25.09.2020 10:35 Ответить
Покращення для зелохов.
25.09.2020 11:27 Ответить
25.09.2020 11:27 Ответить
Такими темпами створюють робочі місця що аж страшно, скоро заставлять на трьох роботах хєрячити
25.09.2020 11:44 Ответить
25.09.2020 11:44 Ответить
не может быть!
Шмагаль говорил что создано 500 тыс рабочих мест и до конца года ещё 5 млн создадут
25.09.2020 12:08 Ответить
25.09.2020 12:08 Ответить
Когда нищает народ, власть резко увеличивает финансирование МВД, что б были силы усмирять непокорное голодное население

к слову сказать зеленский так и сделал, в новом бюджете поднял финансирование СБУ и МВД
25.09.2020 12:11 Ответить
25.09.2020 12:11 Ответить
Шмииигааааайль!
25.09.2020 12:37 Ответить
25.09.2020 12:37 Ответить
Надеюсь, в связи с безработицей, резко возрастет криминал...
25.09.2020 13:40 Ответить
25.09.2020 13:40 Ответить
Врет госстат как дышит.Это не безработные - благодаря невиданно выросшим доходам в следствии гениальных реформ, не побоюсь этого слова ГЕНИАЛЛИСИМУСА, мы наблюдаем рост рантье - учителей, шахтеров и других представителей "нарида"
25.09.2020 15:44 Ответить
25.09.2020 15:44 Ответить
 
 