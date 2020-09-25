Количество безработных в Украине выросло до 1,7 млн человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Количество безработных граждан Украины во втором квартале 2020 года составило 1,7 млн человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По результатам обследования рабочей силы во II квартале 2020г. количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9%.

Таким обрахом, согласно данным Госстата, уровень безработицы во II квартале 2020 года относительно рабочей силы среди лиц от 15 до 70 лет вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек.

