Количество безработных в Украине выросло до 1,7 млн человек, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Количество безработных граждан Украины во втором квартале 2020 года составило 1,7 млн человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По результатам обследования рабочей силы во II квартале 2020г. количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 15,6 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,9%.
Таким обрахом, согласно данным Госстата, уровень безработицы во II квартале 2020 года относительно рабочей силы среди лиц от 15 до 70 лет вырос с 8,6% до 9,9%, или 1,7 млн человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3003393-smygal-obesaet-500-tysac-rabocih-mest-dla-ukraincev-uze-v-mae.html Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев уже в мае
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, Источник: https://censor.net/ru/n3221162
Я проголосую за Зенского ведь он не виноват!
Шмагаль говорил что создано 500 тыс рабочих мест и до конца года ещё 5 млн создадут
к слову сказать зеленский так и сделал, в новом бюджете поднял финансирование СБУ и МВД