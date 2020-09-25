Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Кількість безробітних громадян України у другому кварталі 2020 року становить 1,7 млн ​​осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

За результатами обстеження робочої сили в II кварталі 2020 р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн ​​осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становить по 1,7 млн ​​осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15–70 років – 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9%.

Таким чином, згідно з даними Держстату, рівень безробіття в II кварталі 2020 року щодо робочої сили серед осіб від 15 до 70 років зріс із 8,6% до 9,9%, або 1,7 млн ​​осіб.

