2 038 48

Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн ​​осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Кількість безробітних громадян України у другому кварталі 2020 року становить 1,7 млн ​​осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.

За результатами обстеження робочої сили в II кварталі 2020 р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн ​​осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становить по 1,7 млн ​​осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15–70 років – 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9%.

Таким чином, згідно з даними Держстату, рівень безробіття в II кварталі 2020 року щодо робочої сили серед осіб від 15 до 70 років зріс із 8,6% до 9,9%, або 1,7 млн ​​осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка

Автор: 

безробіття (572) Держстат (1628)
Топ коментарі
+15
25.09.2020 09:44 Відповісти
+11
Мы все ближе и ближе к новым рабочим местам которые сначала обещали, не побоюсь этого слова демеурги экономики Гончарук и Шмыгаль
25.09.2020 09:37 Відповісти
+11
Так это официальных безработных, а неофициальных?
25.09.2020 09:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
COVID делает своё дело.
25.09.2020 09:36 Відповісти
Та невже.

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3003393-smygal-obesaet-500-tysac-rabocih-mest-dla-ukraincev-uze-v-mae.html Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев уже в мае
25.09.2020 09:57 Відповісти
Т.е угробил экономику уже на конец 2019 года не выбранный вами кретин, а Ковид? А если попробовать хоть раз подумать?
25.09.2020 11:31 Відповісти
летять литаки ,зараз будуть бамбить
25.09.2020 14:32 Відповісти
Ковід використовують, з метою довести народ до злиднів.
25.09.2020 11:55 Відповісти
25.09.2020 09:37 Відповісти
25.09.2020 11:31 Відповісти
25.09.2020 09:37 Відповісти
У угадайте, если данные госстата!
25.09.2020 09:39 Відповісти
Если Госстат и о "обследования рабочей силы", то явно о как бы "всего".
25.09.2020 09:40 Відповісти
я вот тоже думаю, я как бы официально безработный но при этом работаю в интернете, получается я один из этих 1.7 млн?
25.09.2020 09:51 Відповісти
Там всё есть. Примерно половина.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, Источник: https://censor.net/ru/n3221162
25.09.2020 09:59 Відповісти
Причем из этой половины значительная часть школьники, студенты, чиновники и бюджетники. Реально тех, кто платит налоги 10-12 млн.
25.09.2020 10:53 Відповісти
И их становится все меньше
25.09.2020 11:33 Відповісти
Шайзе... Сподіваюсь соц. захіст населення зараз більш меньш нормальний
25.09.2020 09:38 Відповісти
канеш,государство беспокоится,а щедрая помощь в количестве аж но 1000 грн это щедрое участие в судьбе человека
25.09.2020 10:20 Відповісти
??? То ж ЄС ще весною перевела в Украіну 1,2 млрд євро як раз на ці цілі ! Це велика сумма
25.09.2020 12:36 Відповісти
Зараз було б 2,2 млн. безробітних якби не нинішній премьєр, який забеспечив ще в травні 500 тис. робочих місць. ))
25.09.2020 09:38 Відповісти
Зебилы должны страдать
25.09.2020 09:41 Відповісти
А чего гневный смайлик?Бомбануло от страданий?)))
25.09.2020 09:45 Відповісти
В смысле гневный? Дьявольский жеж
25.09.2020 09:48 Відповісти
Ну как же так Бубочка,ты же обещал безработица падёт и коммуналку снизят
25.09.2020 09:44 Відповісти
25.09.2020 09:44 Відповісти
25.09.2020 10:07 Відповісти
это еще платежки не пошли... держитесь там
25.09.2020 09:46 Відповісти
73% из них голосовали...надоело повторять...но сами знаете за кого.
25.09.2020 09:47 Відповісти
Сказано же изебирателями: "Гірше не буде" и "А може буде краще". Главное безвиз закрыть.
25.09.2020 13:35 Відповісти
А, что будет когда минималку до 6000 поднимут?
25.09.2020 09:48 Відповісти
нормально все будет,доллар по 40,безработица на марше,все идет к тому что совок наконец-то умрет окончательно и возможно родится что-то новое
25.09.2020 10:24 Відповісти
Всё таки лучше перерождение в процессе жизни, чем смерть и новое рождение. Вон Китай от коммунистической партии оставил одно название, и плавно вступил в рыночную экономику. А новорожденного надо из соски выкармливать и кому то жопку ему вытирать, пока не подрастёт, а потом учить воспитывать и т.п.
25.09.2020 10:44 Відповісти
как показали первые 30 лет после распада мы не способны идти цивилизованным путем,нам обязательно через перерождение,у нас система победила все органы государства настолько,что реанимация бесполезна,зараза должна умереть вместе с носителем
25.09.2020 10:49 Відповісти
Да чего там 30. Уже 1500 лет, такое шарахание, то влево то вправо, всё в поиске, к кому бы примкнуть, вместо того, что бы самостоятельно идти вперёд.
25.09.2020 10:53 Відповісти
Зе дебилы довели страну к краху.
25.09.2020 09:49 Відповісти
При том, что Гетьманцев и Ко уничтожают малый бизнес. С нового года безработных будет больше в разы.
25.09.2020 09:51 Відповісти
Меня работодатель выгнал пинком под зад
Я проголосую за Зенского ведь он не виноват!
25.09.2020 10:00 Відповісти
А що ? *Рошенки * не рахуються !?
25.09.2020 10:19 Відповісти
А причем тут Рошенки Митенька? Или ті хочешь перейти на светлую сторону?!
25.09.2020 10:41 Відповісти
Брешуть, бо ми віримо найсвітлішому і його команді, які сказали, що відкриють 500 тисяч нових місць. Це пропаганда Порошенко, цього не можк бути. Він дуже хороший і все він робить правильно, але йому мішають. І прокуратурі мішають і поліції мішають і судам мішають і уряду мішають і єрмаку з портновим мішають, все їх критикують.. Виберіть ще дупутатів і мерів на містах, бо там ще тільки не все зелені заповнили. І буде "прикол" всій країні і звичайно вам буде смішно і тоді до кінця ви зробите себе разом. Як в Білорусі для вас буде рай..
25.09.2020 10:35 Відповісти
Покращення для зелохов.
25.09.2020 11:27 Відповісти
Такими темпами створюють робочі місця що аж страшно, скоро заставлять на трьох роботах хєрячити
25.09.2020 11:44 Відповісти
не может быть!
Шмагаль говорил что создано 500 тыс рабочих мест и до конца года ещё 5 млн создадут
25.09.2020 12:08 Відповісти
Когда нищает народ, власть резко увеличивает финансирование МВД, что б были силы усмирять непокорное голодное население

к слову сказать зеленский так и сдел

к слову сказать зеленский так и сделал, в новом бюджете поднял финансирование СБУ и МВД
25.09.2020 12:11 Відповісти
Шмииигааааайль!
25.09.2020 12:37 Відповісти
Надеюсь, в связи с безработицей, резко возрастет криминал...
25.09.2020 13:40 Відповісти
Врет госстат как дышит.Это не безработные - благодаря невиданно выросшим доходам в следствии гениальных реформ, не побоюсь этого слова ГЕНИАЛЛИСИМУСА, мы наблюдаем рост рантье - учителей, шахтеров и других представителей "нарида"
25.09.2020 15:44 Відповісти
 
 