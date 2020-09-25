Кількість безробітних в Україні зросла до 1,7 млн осіб, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Кількість безробітних громадян України у другому кварталі 2020 року становить 1,7 млн осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної служби статистики.
За результатами обстеження робочої сили в II кварталі 2020 р. кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,6 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становить по 1,7 млн осіб.
Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15–70 років – 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9%.
Таким чином, згідно з даними Держстату, рівень безробіття в II кварталі 2020 року щодо робочої сили серед осіб від 15 до 70 років зріс із 8,6% до 9,9%, або 1,7 млн осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3003393-smygal-obesaet-500-tysac-rabocih-mest-dla-ukraincev-uze-v-mae.html Шмыгаль обещает 500 тысяч рабочих мест для украинцев уже в мае
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, Источник: https://censor.net/ru/n3221162
Я проголосую за Зенского ведь он не виноват!
Шмагаль говорил что создано 500 тыс рабочих мест и до конца года ещё 5 млн создадут
к слову сказать зеленский так и сделал, в новом бюджете поднял финансирование СБУ и МВД