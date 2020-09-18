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Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка

Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка

Кількість тих, хто працює, скоротиться на третину мільйона громадян, цього разу - найменш захищених, каже заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

В Україні під час дії карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 76%. І становить майже 480 000 громадян. Такі дані станом на початок вересня оприлюднила Державна служба зайнятості. При цьому загальний рівень безробіття, як очікується, збільшиться ще до 10%, повідомляє "5 канал".

Так, за словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, кількість людей, що працюють, скоротиться на третину мільйона громадян, цього разу – найменш захищених.

"Було 16,6 млн людей економічно активних, які щось робили, а через кризу уряд очікує, що ця кількість скоротиться аж на 300 тисяч. І, як правило, це люди найменш захищені. Це можуть бути сезонні працівники, пенсіонери, молодь, жінки, які самі виховують дітей і через карантин зіткнулися із ситуацією, коли закрилися школи, – тобто найменш захищені", – повідомила Репко.

Подібні ризики зберігаються для більшості країн світу, констатують експерти. Тож погіршення епідемічної ситуації означитиме повернення жорсткіших обмежень, зокрема й для трудових мігрантів. Щодо України, то ситуація залежатиме від подальшого розгортання пандемії.

"Якщо почнеться друга криза, то українська економіка знову опиниться в ще гіршому стані, тому що протягом 2020 року дуже впали інвестиції. Інвестиції – це джерело майбутнього економічного зростання. Зарплат, пенсій і добробуту людей", – розповіла експертка.

Автор: 

безробіття (547) робота (1214)


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Топ коментарі
+10
А шо + 500 тысяч рабочих мест уже не будет ???
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18.09.2020 15:48
+10
все больше зебилов смотрят на эту картинку глазами порохоботов
Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка - Цензор.НЕТ 8285
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18.09.2020 15:48
+5
Зебилы должны страдать
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18.09.2020 15:51
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А шо + 500 тысяч рабочих мест уже не будет ???
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18.09.2020 15:48 Відповісти
500 000 безработных мест?
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18.09.2020 15:48 Відповісти
срочно с умным видом повысьте минзар до 6500 и количество безработных еще процентов на 20-30 подскочит. БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП МИНЗАР ПОДЫМАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЗЕТЫ, прочитайте хоть раз азы в учебнике экономики!!!
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18.09.2020 16:43 Відповісти
все больше зебилов смотрят на эту картинку глазами порохоботов
Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка - Цензор.НЕТ 8285
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18.09.2020 15:48 Відповісти
Зебилы должны страдать
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18.09.2020 15:51 Відповісти
они "должны" страдать, а страдают прахофіли
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18.09.2020 16:31 Відповісти
Не,не. Поклонники бабушки страдать не могут из за отсутствия мозга и нервной системы.
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19.09.2020 01:36 Відповісти
Да и бабуля обновилась до версии,,пятикласница,,.
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19.09.2020 01:38 Відповісти
"Карантин - ТЕ и не бухти - ТЕ" (ЗеВеВе)
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18.09.2020 15:57 Відповісти
Нужно объявить конкуры для мировых инвесторов на добычу Украинских ресурсов и дать кучу работы людям ибо добывать будут Украинцы ресурсы. В Украине даже золото можно добывать, нефть, газ, уголь, что угодно есть в земле, а еще куча неразведанных участков земли. И ее нужно хаотично бурить и те участки, где ничего не будет, они тоже дадут важную информацию, что там нет, а где найдут чего полезного, то добывать нужно и продавать и нужно и сырьем продавать и обработанной продукцией. А если учесть то, что чем больше рабочих мест обеспечено, тем быстрее растет экономика, то это главная задача все уже известные ресурсы приступить к добыче, а создать под них обрабатывающие предприятия, и создать службы мировой доставки и они тоже будут на доставках зарабатывать море денег!
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18.09.2020 16:01 Відповісти
Уже дали добывать китайцам.
Абсолютно весь персонал - китайцы. Оборудование всё ихнее. Все расходники, материалы вплоть до веников везут из Китая.
Итого: абсолютно все деньги до копейки у китайцев. У нас понятно дырка от бублика. Даже меньше. Потому как те украинские компании, кто добывал раньше в стадии ликвидации.
Китайцы не платят никаких налогов и не делают здесь никаких покупок. Максимум жратва. Да и ту они купят у местных фермеров-китайцев (уже есть).
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18.09.2020 16:12 Відповісти
Бачили очі, що купляли. (с)
Вуаристи голосували, а інші страждають
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18.09.2020 16:02 Відповісти
Благодарность от преЗЕдента своим избирателям.
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18.09.2020 16:05 Відповісти
А как же "большая стройка" на которую попилили коронавирусный фонд и сотни тысяч рабочих мест?
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18.09.2020 16:13 Відповісти
Мудрий нарід должен бить сдєлан! І нє важно, будет лі єму плохо от етово, ілі он ваащє копита двінєт- всьоравно ето убогоє стадо нє дєлаєт нікікіх виводов.
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18.09.2020 16:20 Відповісти
Партия слуга народа будет набирать новых членов?
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19.09.2020 01:34 Відповісти
Всі вже переходять на працю дома, особиво чоловіки - https://gazette.com.ua/economy/biznes-vdoma-dlya-cholovikiv-ideji-yaki-privedut-vas-do-uspikhu . Норм стаття
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26.09.2020 19:55 Відповісти
 
 