Количество работающих граждан сократится на 300 тысяч, - эксперт
Количество работающих сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
В Украине во время действия карантина количество официально зарегистрированных безработных выросло на 76%. И составило почти 480 000 граждан. Такие данные по состоянию на начало сентября обнародовала Государственная служба занятости. При этом общий уровень безработицы, как ожидается, увеличится еще до 10%, сообщает "5 канал".
Так, по словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, количество работающих людей сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных.
"Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится на целых 300 000. И, как правило, это люди наименее защищены. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые сами растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы - то есть наименее защищенные ", - сообщила Репко.
Подобные риски сохраняются для большинства стран мира, констатируют эксперты. Поэтому ухудшение эпидемической ситуации - будет означать возвращение жестких ограничений, в том числе и для трудовых мигрантов. Что касается Украины, то ситуация будет зависеть от дальнейшего течения пандемии.
"Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 очень сильно упали инвестиции. Инвестиции - это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей", - рассказала эксперт.
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Абсолютно весь персонал - китайцы. Оборудование всё ихнее. Все расходники, материалы вплоть до веников везут из Китая.
Итого: абсолютно все деньги до копейки у китайцев. У нас понятно дырка от бублика. Даже меньше. Потому как те украинские компании, кто добывал раньше в стадии ликвидации.
Китайцы не платят никаких налогов и не делают здесь никаких покупок. Максимум жратва. Да и ту они купят у местных фермеров-китайцев (уже есть).
Вуаристи голосували, а інші страждають