Количество работающих граждан сократится на 300 тысяч, - эксперт

Количество работающих сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

В Украине во время действия карантина количество официально зарегистрированных безработных выросло на 76%. И составило почти 480 000 граждан. Такие данные по состоянию на начало сентября обнародовала Государственная служба занятости. При этом общий уровень безработицы, как ожидается, увеличится еще до 10%, сообщает "5 канал".

Так, по словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, количество работающих людей сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных.

"Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится на целых 300 000. И, как правило, это люди наименее защищены. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые сами растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы - то есть наименее защищенные ", - сообщила Репко.

Подобные риски сохраняются для большинства стран мира, констатируют эксперты. Поэтому ухудшение эпидемической ситуации - будет означать возвращение жестких ограничений, в том числе и для трудовых мигрантов. Что касается Украины, то ситуация будет зависеть от дальнейшего течения пандемии.

"Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 очень сильно упали инвестиции. Инвестиции - это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей", - рассказала эксперт.