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Количество работающих граждан сократится на 300 тысяч, - эксперт

Количество работающих граждан сократится на 300 тысяч, - эксперт

Количество работающих сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

В Украине во время действия карантина количество официально зарегистрированных безработных выросло на 76%. И составило почти 480 000 граждан. Такие данные по состоянию на начало сентября обнародовала Государственная служба занятости. При этом общий уровень безработицы, как ожидается, увеличится еще до 10%, сообщает "5 канал".

Так, по словам заместителя директора Центра экономической стратегии Марии Репко, количество работающих людей сократится на треть миллиона граждан, на этот раз - наименее защищенных.

"Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится на целых 300 000. И, как правило, это люди наименее защищены. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые сами растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы - то есть наименее защищенные ", - сообщила Репко.
Подобные риски сохраняются для большинства стран мира, констатируют эксперты. Поэтому ухудшение эпидемической ситуации - будет означать возвращение жестких ограничений, в том числе и для трудовых мигрантов. Что касается Украины, то ситуация будет зависеть от дальнейшего течения пандемии.

"Если начнется второй кризис, то украинская экономика снова окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 очень сильно упали инвестиции. Инвестиции - это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей", - рассказала эксперт.

Автор: 

безработица (451) работа (600)


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Топ комментарии
+10
А шо + 500 тысяч рабочих мест уже не будет ???
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18.09.2020 15:48
+10
все больше зебилов смотрят на эту картинку глазами порохоботов
Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка - Цензор.НЕТ 8285
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18.09.2020 15:48
+5
Зебилы должны страдать
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18.09.2020 15:51
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А шо + 500 тысяч рабочих мест уже не будет ???
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18.09.2020 15:48 Ответить
500 000 безработных мест?
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18.09.2020 15:48 Ответить
срочно с умным видом повысьте минзар до 6500 и количество безработных еще процентов на 20-30 подскочит. БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ВВП МИНЗАР ПОДЫМАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЗЕТЫ, прочитайте хоть раз азы в учебнике экономики!!!
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18.09.2020 16:43 Ответить
все больше зебилов смотрят на эту картинку глазами порохоботов
Кількість громадян, які працюють, скоротиться на 300 тисяч, - експертка - Цензор.НЕТ 8285
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18.09.2020 15:48 Ответить
Зебилы должны страдать
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18.09.2020 15:51 Ответить
они "должны" страдать, а страдают прахофіли
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18.09.2020 16:31 Ответить
Не,не. Поклонники бабушки страдать не могут из за отсутствия мозга и нервной системы.
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19.09.2020 01:36 Ответить
Да и бабуля обновилась до версии,,пятикласница,,.
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19.09.2020 01:38 Ответить
"Карантин - ТЕ и не бухти - ТЕ" (ЗеВеВе)
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18.09.2020 15:57 Ответить
Нужно объявить конкуры для мировых инвесторов на добычу Украинских ресурсов и дать кучу работы людям ибо добывать будут Украинцы ресурсы. В Украине даже золото можно добывать, нефть, газ, уголь, что угодно есть в земле, а еще куча неразведанных участков земли. И ее нужно хаотично бурить и те участки, где ничего не будет, они тоже дадут важную информацию, что там нет, а где найдут чего полезного, то добывать нужно и продавать и нужно и сырьем продавать и обработанной продукцией. А если учесть то, что чем больше рабочих мест обеспечено, тем быстрее растет экономика, то это главная задача все уже известные ресурсы приступить к добыче, а создать под них обрабатывающие предприятия, и создать службы мировой доставки и они тоже будут на доставках зарабатывать море денег!
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18.09.2020 16:01 Ответить
Уже дали добывать китайцам.
Абсолютно весь персонал - китайцы. Оборудование всё ихнее. Все расходники, материалы вплоть до веников везут из Китая.
Итого: абсолютно все деньги до копейки у китайцев. У нас понятно дырка от бублика. Даже меньше. Потому как те украинские компании, кто добывал раньше в стадии ликвидации.
Китайцы не платят никаких налогов и не делают здесь никаких покупок. Максимум жратва. Да и ту они купят у местных фермеров-китайцев (уже есть).
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18.09.2020 16:12 Ответить
Бачили очі, що купляли. (с)
Вуаристи голосували, а інші страждають
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18.09.2020 16:02 Ответить
Благодарность от преЗЕдента своим избирателям.
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18.09.2020 16:05 Ответить
А как же "большая стройка" на которую попилили коронавирусный фонд и сотни тысяч рабочих мест?
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18.09.2020 16:13 Ответить
Мудрий нарід должен бить сдєлан! І нє важно, будет лі єму плохо от етово, ілі он ваащє копита двінєт- всьоравно ето убогоє стадо нє дєлаєт нікікіх виводов.
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18.09.2020 16:20 Ответить
Партия слуга народа будет набирать новых членов?
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19.09.2020 01:34 Ответить
Всі вже переходять на працю дома, особиво чоловіки - https://gazette.com.ua/economy/biznes-vdoma-dlya-cholovikiv-ideji-yaki-privedut-vas-do-uspikhu . Норм стаття
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26.09.2020 19:55 Ответить
 
 