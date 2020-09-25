РУС
Новости
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, - МИД Украины

Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на ее согласие немного.

Об этом Крым.Реалии рассказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – сказала Джеппар.

По ее словам, если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что "речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму".

Платформа по деоккупации Крыма будет содержать 3 уровня мер, - замглавы МИД Джеппар

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", – подчеркнула замминистра иностраных дел.

Крым (26455) россия (96953) Джеппар Эмине (24)
+22
отсохнет он у говнораши, никуда не денется
25.09.2020 14:51 Ответить
+8
Гитлер курит с сторонке......
25.09.2020 14:45 Ответить
+4
Пригласите обязательно. Начиная с этих:
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 369
25.09.2020 14:51 Ответить
25.09.2020 14:51 Ответить
Гитлер курит с сторонке......
25.09.2020 14:45 Ответить
а шо, так можна!
25.09.2020 15:10 Ответить
Крым достался Киеву(Владимиру Великому), в качестве приданого вместе, с византийской невестой-царевной. Так шо вы правы, коммунофашисты нервно курит в сторонке, кста, тогда лаптеунтов еще не было.
25.09.2020 15:57 Ответить
Гітлера забули "прігласіть" на Ялтинську конференцію.
25.09.2020 16:05 Ответить
Кстати о гитлере, его тоже приглашали на платформы по деокупации?
25.09.2020 16:10 Ответить
Лучше вообще никак ничего не делать, чем делать так....
25.09.2020 14:45 Ответить
А поприкалываться?
25.09.2020 15:08 Ответить
так они и на саму деоккупацию не согласные...и шож теперь,не деоккупировать?
25.09.2020 14:47 Ответить
Хоть что то , - Деньги отрабатывать нужно . Но Природа самая лучшая Площадка , станет все как было, - Пустыня.
25.09.2020 14:49 Ответить
Росію?! Це більш схоже на "комісію по передачі Криму Росії" ?!
25.09.2020 14:49 Ответить
Пригласите обязательно. Начиная с этих:
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 369
25.09.2020 14:51 Ответить
Всё неправильно на этом фото, хотя-бы потому что в руках должен быть телефон. Как у меня сейчас
25.09.2020 16:12 Ответить
Так Вы прямо у компа?
25.09.2020 18:10 Ответить
Они бы и рады посрать, да всё уже просрали до основанья.
25.09.2020 18:47 Ответить
Это правильно, но объясните мне, зачем сзади них макет трубы для смыва горшков?
Они унитазы что, прямо вместе с трубами в Крымняше спёрнули?
26.09.2020 13:22 Ответить
Очень правильное решение!
Может чего подскажут...
25.09.2020 14:59 Ответить
Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире.
При Украине эта прекрасная река снабжала водой Крым, где все прекрасно росло, всем всего хватало. Но Россия оккупировали Крым, ей наплевать на население Крыма, на их судьбу. Теперь эта прекрасная, полноводная река течет мимо Крыма. Крым умирает, население по вине России, Путина, пьет всякую не пригодную для питья воду, скоро пойдут эпидемии, болезни. Россия не способна кормить оккупированный Крым, снабжать водой. Украина подаст воду только после деоккупации Крыма. Запомните Крым таким каким он есть сегодня. Скоро он изменится до неузнаваемости. За это время многие умрут, будут болеть, покинут Крым, такова цена предательства, оккупации, дури кремлевских мудил.
25.09.2020 15:03 Ответить
Не , ну начали Вы правильно , по классике , по Гоголю ...потом что-то сломалось..)
25.09.2020 15:11 Ответить
*** это не параша, а обезьяна с гранатой. Милый дедушка Дональд Трамп Вы видите что творят эти долбо-бы, да долбоните так что бы на пальмах Ялты созрели, до красна, яйца этих самодуров. И исчо слёзно просим, всей Украиной Ненькой, накормите черноморского катрана кацапской отбивной. Да так что бы рыбы подлые как лошади смеялись. Эх хвост чешуя баз в Крыму нет них-я, лишь одна большая яма где кацапы в три слоя. Уложите штабелями и посыпьте хлоркой, что впреть там не воняло лаптём и махоркой.
А за это Вам за всё велика подяка, 51 станем штатом на зло всим кацапам.
https://censor.net/ru/video_news/3221270/***************************************************************************************************
25.09.2020 18:49 Ответить
Краще б в Гаагу запросили...
25.09.2020 15:03 Ответить
Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 1085
25.09.2020 15:05 Ответить
Два дебила это сила - папа не доделал, мама не доносила.
25.09.2020 18:51 Ответить
Годный троллинг)))
25.09.2020 15:06 Ответить
Зачем делать работу, которая на 99% не увенчается успехом?
25.09.2020 15:08 Ответить
Каддафи по Ливии не приглашали, а тупо завалили
25.09.2020 15:20 Ответить
Россию скоро пригласят прописаться в петушьем углу официально
25.09.2020 15:23 Ответить
Не приглашать а посылать надо. Лучшая деоккупация это пара американских авианосцев у Севастополя и эскадрилья таких вертушек как над Киевом пару дней назад пролетали в полном вооружении над Крымом.
25.09.2020 16:09 Ответить
1941 год

Германию пригласят участвовать в платформе по деоккупации СССР, - МИД СССР

Осеннее обострение у ребят..
25.09.2020 16:54 Ответить
Не, ну выбрали дибилов управлять страной, и хотите что бы они сделали.... ЧТО?!!!
25.09.2020 17:09 Ответить
А що це за дурість? Деокупація- то є підсрачник для окупанта. Ну хіба що дати 3 дні чи тиждень для того щоб забралися звідти. Можливо для домовленості про виплату репарацій,компенсацій . Але то можна вирішувати і в іншому місці
25.09.2020 17:11 Ответить
Це такий тролінг?
25.09.2020 17:25 Ответить
Вы еще и воду на нашем горбу к ним привезете, предатели зеленые.
25.09.2020 18:03 Ответить
Гітлера пригласили у групу, з деокупації Одеси...
25.09.2020 20:11 Ответить
 
 