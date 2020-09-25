Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, - МИД Украины

Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на ее согласие немного.

Об этом Крым.Реалии рассказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – сказала Джеппар.

По ее словам, если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что "речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платформа по деоккупации Крыма будет содержать 3 уровня мер, - замглавы МИД Джеппар

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", – подчеркнула замминистра иностраных дел.