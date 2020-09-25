Россию пригласят участвовать в платформе по деоккупации Крыма, - МИД Украины
Россию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на ее согласие немного.
Об этом Крым.Реалии рассказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все 6 лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя по отношению к Украине и международному праву, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – сказала Джеппар.
По ее словам, если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что "речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму".
"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", – подчеркнула замминистра иностраных дел.
отсохнет он у говнораши, никуда не денется
Они унитазы что, прямо вместе с трубами в Крымняше спёрнули?
Может чего подскажут...
При Украине эта прекрасная река снабжала водой Крым, где все прекрасно росло, всем всего хватало. Но Россия оккупировали Крым, ей наплевать на население Крыма, на их судьбу. Теперь эта прекрасная, полноводная река течет мимо Крыма. Крым умирает, население по вине России, Путина, пьет всякую не пригодную для питья воду, скоро пойдут эпидемии, болезни. Россия не способна кормить оккупированный Крым, снабжать водой. Украина подаст воду только после деоккупации Крыма. Запомните Крым таким каким он есть сегодня. Скоро он изменится до неузнаваемости. За это время многие умрут, будут болеть, покинут Крым, такова цена предательства, оккупации, дури кремлевских мудил.
А за это Вам за всё велика подяка, 51 станем штатом на зло всим кацапам.
https://censor.net/ru/video_news/3221270/***************************************************************************************************
Германию пригласят участвовать в платформе по деоккупации СССР, - МИД СССР
Осеннее обострение у ребят..