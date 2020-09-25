Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный

Действия Офиса президента Украины привели к тому, что возобновляемая энергетика оказалась на грани уничтожения, и инвесторы вынуждены срочно распродавать зеленые электростанции.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире Прямого телеканала.



"Все решения принимаются на уровне Офиса Президента ... Возобновляемая энергетика сейчас на грани уничтожения. 10 млрд долл. инвестиций, которые зашли в страну, из которых 60% иностранных - под большим вопросом. Сейчас массово люди начинают продавать в убыток станции, ищут какие-то способы выжить. Ведь на самом деле говорили, что у нас есть высокая сверхрентабельность, сверхприбыльность, но они же остановили на полгода оплату и все оказались на грани банкротства, все в кредитах, в залогах ", - рассказал Тынный.

По его мнению, это является государственным рейдерством, ведь именно действия власти, в частности отраслевого регулятора, который приостановил оплаты "зеленым" за произведенную электроэнергию, приводят к банкротству инвесторов в отрасль альтернативной энергетики.



"Происходит государственное рейдерство, де-факто. Потому одной рукой государственный регулятор НКРЭКУ искусственно создал дисбаланс, где в возобновляемой энергетике полностью остановили оплаты. Ведь никто не выживет, если вам платят только 3% от вашей выработки", - пояснил Тынный.

При этом, по его словам, инвесторы вынуждены погашать кредиты, которые они взяли на развитие проектов, и проценты по ним.

"Другой рукой государственные банки, хотя они нам не враги, но они должны выполнять и защищать свои собственные интересы, на них возложены обязанности Национальным банком, они взимают проценты, кредиты, погашать вовремя. Поэтому все банкротятся", - констатировал Тынный.



Ранее соучредитель УАВЭ Игорь Тынный заявлял, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за кризис неплатежей за произведенную в Украине "зеленую" электроэнергию перед инвесторами в зеленую энергетику.



Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.



Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

10 сентября Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

При этом общая задолженность выплат за зеленую электроэнергию достигла 25 млрд грн. Средства не получают инвесторы в средние и крупные объекты ВИЭ, а также ухудшается ситуация с оплатами перед домохозяйствами с солнечными станциями.