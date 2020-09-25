Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный
Действия Офиса президента Украины привели к тому, что возобновляемая энергетика оказалась на грани уничтожения, и инвесторы вынуждены срочно распродавать зеленые электростанции.
Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире Прямого телеканала.
"Все решения принимаются на уровне Офиса Президента ... Возобновляемая энергетика сейчас на грани уничтожения. 10 млрд долл. инвестиций, которые зашли в страну, из которых 60% иностранных - под большим вопросом. Сейчас массово люди начинают продавать в убыток станции, ищут какие-то способы выжить. Ведь на самом деле говорили, что у нас есть высокая сверхрентабельность, сверхприбыльность, но они же остановили на полгода оплату и все оказались на грани банкротства, все в кредитах, в залогах ", - рассказал Тынный.
По его мнению, это является государственным рейдерством, ведь именно действия власти, в частности отраслевого регулятора, который приостановил оплаты "зеленым" за произведенную электроэнергию, приводят к банкротству инвесторов в отрасль альтернативной энергетики.
"Происходит государственное рейдерство, де-факто. Потому одной рукой государственный регулятор НКРЭКУ искусственно создал дисбаланс, где в возобновляемой энергетике полностью остановили оплаты. Ведь никто не выживет, если вам платят только 3% от вашей выработки", - пояснил Тынный.
При этом, по его словам, инвесторы вынуждены погашать кредиты, которые они взяли на развитие проектов, и проценты по ним.
"Другой рукой государственные банки, хотя они нам не враги, но они должны выполнять и защищать свои собственные интересы, на них возложены обязанности Национальным банком, они взимают проценты, кредиты, погашать вовремя. Поэтому все банкротятся", - констатировал Тынный.
Ранее соучредитель УАВЭ Игорь Тынный заявлял, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за кризис неплатежей за произведенную в Украине "зеленую" электроэнергию перед инвесторами в зеленую энергетику.
Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.
Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.
10 сентября Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.
При этом общая задолженность выплат за зеленую электроэнергию достигла 25 млрд грн. Средства не получают инвесторы в средние и крупные объекты ВИЭ, а также ухудшается ситуация с оплатами перед домохозяйствами с солнечными станциями.
Зеля красава. Долой зеленый тариф!!! Как тебе такое, Ринат Бандитыч?
Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень.
Помоги уничтожить "зелёный тариф", всё равно кому!
Без зеленого тарифа альтернативная энергетика убыточная. Доходная часть (условно назовем маржинальным) не вытаскивает обслуживания заемных денег (пусть даже либор+1%)
надо АЭС развивать.