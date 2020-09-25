РУС
Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный

Действия Офиса президента Украины привели к тому, что возобновляемая энергетика оказалась на грани уничтожения, и инвесторы вынуждены срочно распродавать зеленые электростанции.

 Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире Прямого телеканала.


"Все решения принимаются на уровне Офиса Президента ... Возобновляемая энергетика сейчас на грани уничтожения. 10 млрд долл. инвестиций, которые зашли в страну, из которых 60% иностранных - под большим вопросом. Сейчас массово люди начинают продавать в убыток станции, ищут какие-то способы выжить. Ведь на самом деле говорили, что у нас есть высокая сверхрентабельность, сверхприбыльность, но они же остановили на полгода оплату и все оказались на грани банкротства, все в кредитах, в залогах ", - рассказал Тынный.
По его мнению, это является государственным рейдерством, ведь именно действия власти, в частности отраслевого регулятора, который приостановил оплаты "зеленым" за произведенную электроэнергию, приводят к банкротству инвесторов в отрасль альтернативной энергетики.


"Происходит государственное рейдерство, де-факто. Потому одной рукой государственный регулятор НКРЭКУ искусственно создал дисбаланс, где в возобновляемой энергетике полностью остановили оплаты. Ведь никто не выживет, если вам платят только 3% от вашей выработки", - пояснил Тынный.

При этом, по его словам, инвесторы вынуждены погашать кредиты, которые они взяли на развитие проектов, и проценты по ним.
"Другой рукой государственные банки, хотя они нам не враги, но они должны выполнять и защищать свои собственные интересы, на них возложены обязанности Национальным банком, они взимают проценты, кредиты, погашать вовремя. Поэтому все банкротятся", - констатировал Тынный.


Ранее соучредитель УАВЭ Игорь Тынный заявлял, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за кризис неплатежей за произведенную в Украине "зеленую" электроэнергию перед инвесторами в зеленую энергетику.


Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.
Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.


Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.
В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.
10 сентября Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.

При этом общая задолженность выплат за зеленую электроэнергию достигла 25 млрд грн. Средства не получают инвесторы в средние и крупные объекты ВИЭ, а также ухудшается ситуация с оплатами перед домохозяйствами с солнечными станциями.

Автор: 

энергетика (2592) Зеленый тариф (78) Тынный Игорь (32)
а еще зеленые электростанции позволяли легализировать неучтенные доходы богатеньких буратин
Ось це в дусі зє сцикунця!
Перетопчатся...

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень.

Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 1274
Ось це в дусі зє сцикунця!
Не продают а начали демонтировать и вывозить из страны.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:27 Ответить
а еще зеленые электростанции позволяли легализировать неучтенные доходы богатеньких буратин
зачем.. распродадут вове и Ко, а потом вернут "зеленний тариф" .... тройной
показать весь комментарий
25.09.2020 15:29 Ответить
Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 6318
Из запорожской области вывозили в Черногорию.
показать весь комментарий
26.09.2020 08:37 Ответить
Мама, мама, что я буду делать...
Действия Офиса президента Украины привели к тому, что возобновляемая энергетика оказалась на грани уничтожения, и инвесторы вынуждены срочно распродавать зеленые электростанции.

Зеля красава. Долой зеленый тариф!!! Как тебе такое, Ринат Бандитыч?
И Буславец вместе со Шмыгалем пусть заберет в свой ДЭТЭК
показать весь комментарий
25.09.2020 16:07 Ответить
Перетопчатся...

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень.

Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 1274
Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 6691
показать весь комментарий
25.09.2020 15:31 Ответить
Это как с баткойном на блок члене. Помайнили и хватит
показать весь комментарий
25.09.2020 15:32 Ответить
По поводу Тынного я уже сегодня высказывался. Высказываю глубокую обеспокоенность.
показать весь комментарий
25.09.2020 15:35 Ответить
Впервые Зеленский делает, что-то хорошее для простого нариду!!! Выкоренить к чертям эту зеленую энергетику и тарифы подешевеют!!! А барыги не будут наживаться на бесплатной энергии солнышка!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:37 Ответить
Это с дуру. Ему просто не нравится, что тариф тоже "зеленый".
показать весь комментарий
25.09.2020 16:12 Ответить
как будет народу недоставать зеленых тарифов
показать весь комментарий
25.09.2020 15:36 Ответить
Ну порохоботы давайте защиайте зеленый тариф . Этож гениальная схема вашего кумира. Ктолько идиот не пон мает чем это могло закончится продавать населению электричество по 1.68 гр. А платить за зеленый тариф 5 гр это сегодня было 8 гр. Кто разницу покрывает ?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:50 Ответить
Та шо тут париться, всех производителей зеленой энергии - нах с пляжа! Шото про безвиз молчок, в зобу дыханье сперло?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:55 Ответить
ГОСПОДИ!
Помоги уничтожить "зелёный тариф", всё равно кому!
показать весь комментарий
25.09.2020 15:57 Ответить
Кто же их купит?
Без зеленого тарифа альтернативная энергетика убыточная. Доходная часть (условно назовем маржинальным) не вытаскивает обслуживания заемных денег (пусть даже либор+1%)
показать весь комментарий
25.09.2020 15:59 Ответить
Слуги народа Коломойского растолковывали что в высокой стоимости электроэнергии виновата формула "Роттердам+"и зелёная энергетика./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Как только уберут ещё и зелёную энергетику так сразу тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Может быть.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:05 Ответить
До совдеповских 4 коп. за квт. Чего уж. Снижать, так снижать. Правда те 4 коп. это аналог нынешних 2 грн. Но то таке.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:22 Ответить
"кипрские инвестиции" ...іносрание ... дійсно іноземних там від сили десять відсотків а решта від офшорних бариг ...один раз обікрали народ не сплативши податки в Україні а вдруге доять по зеленому ...
показать весь комментарий
25.09.2020 16:06 Ответить
Сім год мак не родив і голоду не було...!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:08 Ответить
А чем они думали? Это как вкладываться в биткоин. Рассчитывать на сверхвысокий тариф в самой бедной стране Европы при условии падения экономики и энергопотребления может только очень жадный бизнесмен.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:23 Ответить
Вони переоцінили магчну силу корупції.Просто гроші закінчуються в бюджеті, на всіх "інвесторів" не вистачає.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:36 Ответить
Это в "Поле чудес" называлось "Сектор Банкрот"!😊
показать весь комментарий
25.09.2020 17:27 Ответить
Тинного з ахметкою відправляють попід тин сходити,а які надіЇ хапнути були, ну зеля,ну сучий син, не послухався ПОП ки. А де ж це наші порохоботики,а чого ж це вони заткнулися? Цуцванг вам петіки!
показать весь комментарий
25.09.2020 16:34 Ответить
Раз "распродают", значит есть покупатели которых устраивает существующий тариф.
показать весь комментарий
25.09.2020 16:51 Ответить
Ці "зелені" потрібно законсервувати до кращих часів (щоб не псувались).
показать весь комментарий
25.09.2020 17:23 Ответить
правильное решение.нефиг нам лапшу вешать про бедных инвесторов,желавших поживиться на сверхвысоких тарифах.всё это из нашего кармана.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:21 Ответить
да все нормально, эти станции нах никому не надо. а то хотели уроды бабла с народа поиметь.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:53 Ответить
перетопчутся зелёные энергетики со своей дорогостоющей энергией
надо АЭС развивать.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:49 Ответить
 
 