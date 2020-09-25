УКР
Офіс Президента змушує інвесторів розпродавати зелені електростанції, - Тинний

Дії Офісу Президента України призвели до того, що відновлювана енергетика опинилася на межі знищення, і інвестори змушені терміново розпродувати зелені електростанції.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний в ефірі Прямого телеканалу.

"Всі рішення ухвалюються на рівні Офісу Президента… Відновлювана енергетика зараз на межі знищення. 10 млрд долл. інвестицій, які зайшли в країну, з яких 60% іноземних – під великим питанням. Зараз масово люди починають продавати в збиток станції, шукають якісь способи вижити. Бо насправді казали, що в нас є висока надрентабельність, надприбутковість, але вони ж зупинили на пів року оплату і всі опинилися на межі банкрутства, всі в кредитах, у заставах", - розповів Тинний.
На його думку, це є державним рейдерством, адже саме дії влади, зокрема галузевого регулятора, який призупинив оплати "зеленим" за вироблену електроенергію, призводять до банкрутства інвесторів у галузь альтернативної енергетики.

"Відбувається державне рейдерство, де факто. Бо однією рукою державний регулятор НКРЕКП штучно створив дисбаланс, де у відновлювальній енергетиці повністю зупинили оплати. Адже ніхто не виживе, якщо вам платять лише 3% від вашого виробітку", - пояснив Тинний.

При цьому, за його словами, інвестори змушені погашати кредити, які вони взяли на розвиток проєктів, та відсотки за ними.

"Іншою рукою державні банки, хоча вони нам не вороги, проте вони мусять виконувати і захищати власні інтереси, на них покладені обов’язки Національним банком, вони стягують відсотки, кредити, погашати вчасно. Тому всі банкрутують", - констатував Тинний.

Раніше співзасновник УАВЕ Ігор Тинний заявляв, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за кризу неплатежів за вироблену в Україні "зелену" електроенергію перед інвесторами в зелену енергетику.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.

Своєю чергою меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року.

10 вересня Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювальну енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

При цьому загальна заборгованість виплат за зелену електроенергію досягла 25 млрд грн. Кошти не отримують інвестори у середні та великі об’єкти ВДЕ, а також погіршується ситуація з оплатами перед домогосподарствами з сонячними станціями.

енергетика (2660) Зелений тариф (421) Тинний Ігор (43)
Топ коментарі
+11
а еще зеленые электростанции позволяли легализировать неучтенные доходы богатеньких буратин
25.09.2020 15:28 Відповісти
+10
Ось це в дусі зє сцикунця!
25.09.2020 15:23 Відповісти
+9
Перетопчатся...

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень.

Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 1274
25.09.2020 15:29 Відповісти
Ось це в дусі зє сцикунця!
25.09.2020 15:23 Відповісти
Не продают а начали демонтировать и вывозить из страны.
25.09.2020 15:27 Відповісти
а еще зеленые электростанции позволяли легализировать неучтенные доходы богатеньких буратин
25.09.2020 15:28 Відповісти
зачем.. распродадут вове и Ко, а потом вернут "зеленний тариф" .... тройной
25.09.2020 15:29 Відповісти
Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 6318
25.09.2020 15:31 Відповісти
Из запорожской области вывозили в Черногорию.
26.09.2020 08:37 Відповісти
Мама, мама, что я буду делать...
25.09.2020 15:29 Відповісти
Действия Офиса президента Украины привели к тому, что возобновляемая энергетика оказалась на грани уничтожения, и инвесторы вынуждены срочно распродавать зеленые электростанции.

Зеля красава. Долой зеленый тариф!!! Как тебе такое, Ринат Бандитыч?
25.09.2020 15:29 Відповісти
И Буславец вместе со Шмыгалем пусть заберет в свой ДЭТЭК
25.09.2020 16:07 Відповісти
Перетопчатся...

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень.

Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 1274
25.09.2020 15:29 Відповісти
Офис Президента вынуждает инвесторов распродавать зеленые электростанции, - Тынный - Цензор.НЕТ 6691
25.09.2020 15:31 Відповісти
Это как с баткойном на блок члене. Помайнили и хватит
25.09.2020 15:32 Відповісти
По поводу Тынного я уже сегодня высказывался. Высказываю глубокую обеспокоенность.
25.09.2020 15:35 Відповісти
Впервые Зеленский делает, что-то хорошее для простого нариду!!! Выкоренить к чертям эту зеленую энергетику и тарифы подешевеют!!! А барыги не будут наживаться на бесплатной энергии солнышка!!!
25.09.2020 15:37 Відповісти
Это с дуру. Ему просто не нравится, что тариф тоже "зеленый".
25.09.2020 16:12 Відповісти
как будет народу недоставать зеленых тарифов
25.09.2020 15:36 Відповісти
Ну порохоботы давайте защиайте зеленый тариф . Этож гениальная схема вашего кумира. Ктолько идиот не пон мает чем это могло закончится продавать населению электричество по 1.68 гр. А платить за зеленый тариф 5 гр это сегодня было 8 гр. Кто разницу покрывает ?
25.09.2020 15:50 Відповісти
Та шо тут париться, всех производителей зеленой энергии - нах с пляжа! Шото про безвиз молчок, в зобу дыханье сперло?
25.09.2020 15:55 Відповісти
ГОСПОДИ!
Помоги уничтожить "зелёный тариф", всё равно кому!
25.09.2020 15:57 Відповісти
Кто же их купит?
Без зеленого тарифа альтернативная энергетика убыточная. Доходная часть (условно назовем маржинальным) не вытаскивает обслуживания заемных денег (пусть даже либор+1%)
25.09.2020 15:59 Відповісти
Слуги народа Коломойского растолковывали что в высокой стоимости электроэнергии виновата формула "Роттердам+"и зелёная энергетика./ Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Как только уберут ещё и зелёную энергетику так сразу тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час уменьшится в разы. Может быть.
25.09.2020 16:05 Відповісти
До совдеповских 4 коп. за квт. Чего уж. Снижать, так снижать. Правда те 4 коп. это аналог нынешних 2 грн. Но то таке.
25.09.2020 16:22 Відповісти
"кипрские инвестиции" ...іносрание ... дійсно іноземних там від сили десять відсотків а решта від офшорних бариг ...один раз обікрали народ не сплативши податки в Україні а вдруге доять по зеленому ...
25.09.2020 16:06 Відповісти
Сім год мак не родив і голоду не було...!
25.09.2020 16:08 Відповісти
А чем они думали? Это как вкладываться в биткоин. Рассчитывать на сверхвысокий тариф в самой бедной стране Европы при условии падения экономики и энергопотребления может только очень жадный бизнесмен.
25.09.2020 16:23 Відповісти
Вони переоцінили магчну силу корупції.Просто гроші закінчуються в бюджеті, на всіх "інвесторів" не вистачає.
25.09.2020 16:36 Відповісти
Это в "Поле чудес" называлось "Сектор Банкрот"!😊
25.09.2020 17:27 Відповісти
Тинного з ахметкою відправляють попід тин сходити,а які надіЇ хапнути були, ну зеля,ну сучий син, не послухався ПОП ки. А де ж це наші порохоботики,а чого ж це вони заткнулися? Цуцванг вам петіки!
25.09.2020 16:34 Відповісти
Раз "распродают", значит есть покупатели которых устраивает существующий тариф.
25.09.2020 16:51 Відповісти
Ці "зелені" потрібно законсервувати до кращих часів (щоб не псувались).
25.09.2020 17:23 Відповісти
правильное решение.нефиг нам лапшу вешать про бедных инвесторов,желавших поживиться на сверхвысоких тарифах.всё это из нашего кармана.
25.09.2020 19:21 Відповісти
да все нормально, эти станции нах никому не надо. а то хотели уроды бабла с народа поиметь.
25.09.2020 20:53 Відповісти
перетопчутся зелёные энергетики со своей дорогостоющей энергией
надо АЭС развивать.
25.09.2020 22:49 Відповісти
 
 