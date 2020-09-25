Офіс Президента змушує інвесторів розпродавати зелені електростанції, - Тинний

Дії Офісу Президента України призвели до того, що відновлювана енергетика опинилася на межі знищення, і інвестори змушені терміново розпродувати зелені електростанції.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлювальної енергетики Ігор Тинний в ефірі Прямого телеканалу.

"Всі рішення ухвалюються на рівні Офісу Президента… Відновлювана енергетика зараз на межі знищення. 10 млрд долл. інвестицій, які зайшли в країну, з яких 60% іноземних – під великим питанням. Зараз масово люди починають продавати в збиток станції, шукають якісь способи вижити. Бо насправді казали, що в нас є висока надрентабельність, надприбутковість, але вони ж зупинили на пів року оплату і всі опинилися на межі банкрутства, всі в кредитах, у заставах", - розповів Тинний.

На його думку, це є державним рейдерством, адже саме дії влади, зокрема галузевого регулятора, який призупинив оплати "зеленим" за вироблену електроенергію, призводять до банкрутства інвесторів у галузь альтернативної енергетики.

"Відбувається державне рейдерство, де факто. Бо однією рукою державний регулятор НКРЕКП штучно створив дисбаланс, де у відновлювальній енергетиці повністю зупинили оплати. Адже ніхто не виживе, якщо вам платять лише 3% від вашого виробітку", - пояснив Тинний.

При цьому, за його словами, інвестори змушені погашати кредити, які вони взяли на розвиток проєктів, та відсотки за ними.

"Іншою рукою державні банки, хоча вони нам не вороги, проте вони мусять виконувати і захищати власні інтереси, на них покладені обов’язки Національним банком, вони стягують відсотки, кредити, погашати вчасно. Тому всі банкрутують", - констатував Тинний.

Раніше співзасновник УАВЕ Ігор Тинний заявляв, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за кризу неплатежів за вироблену в Україні "зелену" електроенергію перед інвесторами в зелену енергетику.

Нагадаємо, 1 серпня набув чинності закон №810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами у ВДЕ.

Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 роки (50% у 2021 році) та інші норми. Зазначені заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щорічно.

Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - в четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році.

Своєю чергою меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року.

10 вересня Зеленський заявив, що Україна реалізувала положення меморандуму між Кабінетом Міністрів та іноземними інвесторами у відновлювальну енергетику щодо скорочення зелених тарифів для сонячних і вітрових станцій, що зменшило фінансові витрати на "зелену" енергетику.

При цьому загальна заборгованість виплат за зелену електроенергію досягла 25 млрд грн. Кошти не отримують інвестори у середні та великі об’єкти ВДЕ, а також погіршується ситуація з оплатами перед домогосподарствами з сонячними станціями.