НКРЭКУ планирует прикрыть свою небрежность кратным увеличением тарифа для промышленности, - Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет уменьшить возникший в первую очередь из-за ее халатности дефицит средств на энергорынке - путем кратного повышения тарифов на передачу электрической энергии НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"НКРЭКУ, чтобы показать вид обеспокоенности, будет рассматривать вопрос уменьшения дефицита средств в энергосистеме. Но именно из-за управленческой и коррупционной небрежности членов регулятора, дефицит столь масштабный, что доводит до радикальных и недопустимых решений. Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" не на проценты, а кратно", - сообщил Кучеренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, тариф на передачу планируется повысить сразу в 2,7 раза - с 240,33 до 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).

"Я открыто заявляю, что это еще одна схема обворовывания потребителей электроэнергии. И она является следствием халатности со стороны НКРЭКУ. В первую очередь от такого решения пострадают предприниматели. И большие, и маленькие. А потом больше заплатит население, потому что бизнес вряд ли будет работать себе в убыток ", - добавил Кучеренко.

По его словам, в результате такого повышения большая часть предприятий потеряют свою конкурентоспособность, столкнутся с риском банкротства.

"Однако в любом случае с многомиллионными доходами останутся энерготрейтеры, потому что у них нет никакого производства - только офисы и компьютеры. И члены комиссии, которые уже запланировали повышение зарплаты себе в 1,5 раза с 2021 года. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить обе инициативы", - добавил Кучеренко.



Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% - с 155,4 до 240,23 грн / МВт.ч.

Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.