НКРЭКУ планирует прикрыть свою небрежность кратным увеличением тарифа для промышленности, - Кучеренко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) хочет уменьшить возникший в первую очередь из-за ее халатности дефицит средств на энергорынке - путем кратного повышения тарифов на передачу электрической энергии НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"НКРЭКУ, чтобы показать вид обеспокоенности, будет рассматривать вопрос уменьшения дефицита средств в энергосистеме. Но именно из-за управленческой и коррупционной небрежности членов регулятора, дефицит столь масштабный, что доводит до радикальных и недопустимых решений. Комиссия хочет увеличить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" не на проценты, а кратно", - сообщил Кучеренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, тариф на передачу планируется повысить сразу в 2,7 раза - с 240,33 до 640,48 грн за МВт-ч (без НДС).
"Я открыто заявляю, что это еще одна схема обворовывания потребителей электроэнергии. И она является следствием халатности со стороны НКРЭКУ. В первую очередь от такого решения пострадают предприниматели. И большие, и маленькие. А потом больше заплатит население, потому что бизнес вряд ли будет работать себе в убыток ", - добавил Кучеренко.
По его словам, в результате такого повышения большая часть предприятий потеряют свою конкурентоспособность, столкнутся с риском банкротства.

"Однако в любом случае с многомиллионными доходами останутся энерготрейтеры, потому что у них нет никакого производства - только офисы и компьютеры. И члены комиссии, которые уже запланировали повышение зарплаты себе в 1,5 раза с 2021 года. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить обе инициативы", - добавил Кучеренко.


Напомним, предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 55% - с 155,4 до 240,23 грн / МВт.ч.
Против этого решения тогда выступили как производители электрической энергии из возобновляемых источников, так и крупные промышленные потребители, которые больше всего пострадали от роста тарифа на передачу электроэнергии.

Автор: 

Кучеренко (113) НКРЭКУ (479)
Хе-хе-хе.
25.09.2020 16:11 Ответить
25.09.2020 16:11 Ответить
Не обижайте Ринатку высокими тарифами! Лучше повысьте их в разы для населения, как при Кнуре, придумайте оправдание в виде очередной бредовой "формулы" и пусть уважаемые люди зарабатывают на заморские виллы.
25.09.2020 16:17 Ответить
25.09.2020 16:17 Ответить
Солидарен. Зебилы, в этом тоже Порошенко виноват?
25.09.2020 16:17 Ответить
25.09.2020 16:17 Ответить
Не, не он, а те кто "Роттердам+" создал...
25.09.2020 17:01 Ответить
25.09.2020 17:01 Ответить
У Главы НКРЕКП родной брат владеет прокладкой по продаже воздушного мифического электричества как спекулянт купил воздух и продал воздуха бабки с бюджета РЕАЛЬНЫЕ на реальные офшоры пошли вот и все оправдания ... а кто его назначил Главой НКРЕКП Зеленский а где он до этого рулил и на кого работал правильно Ринатика а Шмыгло у нас человек кого Ринатика теперь и Бене помогает.немного..и Пинчуку тому по льготным со скидкой 200% свет на его ферросплавные комбинаты гонят за счет бюджету так что обрезанно татарское иго спит спокойно.... Шмыгло хотел бы поднять тариф на свет для населения да боятся суки в Европе по 2-5 раз Правительства и Президенты слетали в странах имевшие наглость повышать тарифы под знаменами реформ... Румыния Болгария Словакия Чехия Венгрия Греция, Македония Хорватия Черногория Словения Польша все прошли попытку наварить на свете...не вышло власть не успевала понять как ее уволили...а теперь в Европе профици света как и у нас ночью тариф надо снижать в 50% а эти дебилы в КМу поднять собрались на 100% свет ночью просто пропадает в Европе тому все улицы освещены, даже трассы магистральные станции пустые аэропорты витрины..иллюминации транспорт ночью гоняют чтобы свет просто в землю не уходил.... а у нас....
25.09.2020 17:57 Ответить
25.09.2020 17:57 Ответить
Много букв...фамилия Вовк Дмитро Володимирович о чёмто говорит ?
Два вопроса, где он сейчас и на кого работал ?
25.09.2020 19:20 Ответить
25.09.2020 19:20 Ответить
Прокладка рулит!
25.09.2020 16:18 Ответить
25.09.2020 16:18 Ответить
небрежность/Одни говорят что в небрежности виновата зелёная энергетика. Другие говорят что виновата формула "Роттердам+". Третьи утверждают: Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн. Кому верить, не известно.
25.09.2020 16:49 Ответить
25.09.2020 16:49 Ответить
Пускай подымают хоть в 10 раз, главное что бы с Украины не успели свалить!
25.09.2020 16:50 Ответить
25.09.2020 16:50 Ответить
 
 