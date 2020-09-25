Зеленский предложил чиновникам и бизнесменам разработать стратегию развития автомобильной отрасли

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой ЧАО "Еврокар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе глвы государства.

Председатель наблюдательного совета предприятия Олег Боярин продемонстрировал Президенту работу производственного цеха, где осуществляется крупноузловая сборка авто, сборка двигателей.

Он рассказал, что объем производства "Еврокар" на 2019 год составил 6 тыс. 254 автомобиля. Предприятие выпускает почти весь модельный ряд автомобилей марки Skoda. При этом мощности производства рассчитаны на выпуск 50 тыс. машин в год, заложенный потенциал модернизации позволяет увеличить объем до 100 тыс. единиц в год.

"Действительно фундаментальный, современный завод. Приятно видеть, что такое производство существует в нашем государстве", - сказал Владимир Зеленский.

ЧАО "Еврокар" расположен в индустриальном парке "Соломоново" - первом в Украине масштабном проекте по созданию высокотехнологичной площадки промышленного производства. Управляющая компания ставит своей целью сформировать крупнейший промышленный автокластер в Украине.

Олег Боярин уверен, что Украина должна поддерживать инвесторов, которые готовы создавать рабочие места с достойными условиями труда и заработной платой, чтобы украинцы не уезжали за границу, а оставались работать на родине.

По его мнению, наша страна может стать одним из лидеров по производству автомобилей мировых брендов.

Глава государства отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - отметил Владимир Зеленский.

Президент предложил представителям автопрома совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - предложил глава государства и заметил, что будет ждать презентацию.

"Еврокар" является официальным производителем автомобилей марок Volkswagen Group в нашей стране"