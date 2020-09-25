РУС
Зеленский предложил чиновникам и бизнесменам разработать стратегию развития автомобильной отрасли

В рамках рабочей поездки в Закарпатскую область Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой ЧАО "Еврокар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе глвы государства. 

Председатель наблюдательного совета предприятия Олег Боярин продемонстрировал Президенту работу производственного цеха, где осуществляется крупноузловая сборка авто, сборка двигателей.

Он рассказал, что объем производства "Еврокар" на 2019 год составил 6 тыс. 254 автомобиля. Предприятие выпускает почти весь модельный ряд автомобилей марки Skoda. При этом мощности производства рассчитаны на выпуск 50 тыс. машин в год, заложенный потенциал модернизации позволяет увеличить объем до 100 тыс. единиц в год.

"Действительно фундаментальный, современный завод. Приятно видеть, что такое производство существует в нашем государстве", - сказал Владимир Зеленский.

ЧАО "Еврокар" расположен в индустриальном парке "Соломоново" - первом в Украине масштабном проекте по созданию высокотехнологичной площадки промышленного производства. Управляющая компания ставит своей целью сформировать крупнейший промышленный автокластер в Украине.

Олег Боярин уверен, что Украина должна поддерживать инвесторов, которые готовы создавать рабочие места с достойными условиями труда и заработной платой, чтобы украинцы не уезжали за границу, а оставались работать на родине.

По его мнению, наша страна может стать одним из лидеров по производству автомобилей мировых брендов.

Глава государства отметил, что Украина должна иметь собственное производство и промышленность и не строить экономику исключительно на торговле или аграрном секторе.

"Если этого не будет, мы всегда будем отставать от других, а это не может быть нашим выбором. Поэтому промышленность будем поддерживать. А вот относительно форм такой поддержки нужно очень внимательно подумать, подойти к этому вопросу максимально рационально", - отметил Владимир Зеленский.

Президент предложил представителям автопрома совместно с Министерством инфраструктуры и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать стратегию развития автомобильной отрасли страны.

"Вы с министрами экономики, инфраструктуры, со своими коллегами, которых считаете профессионалами, наработаете пункты плана", - предложил глава государства и заметил, что будет ждать презентацию.

"Еврокар" является официальным производителем автомобилей марок Volkswagen Group в нашей стране"

Автор: 

авто (4235) Зеленский Владимир (21714) Закарпатская область (2668)
Топ комментарии
+17
...ой, вальдемар, иди-ка ты нах...
показать весь комментарий
25.09.2020 18:40 Ответить
+14
показать весь комментарий
25.09.2020 18:45 Ответить
+10
показать весь комментарий
25.09.2020 18:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Нахрена изобретать велосипед если он уже изобретен 130 лет назад в Европе. Или своим пацанам снова понадобилось из корейских, китайских запчастей собирать гамно и называть это автомобилями.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:32 Ответить
У світі є все від ракет до швейних голок. Тому країна повинна сама робити, і авто, і трактори, і танки, і зброю , і мисливськ рушниці і літаки і ракети, бо інакше це нація перетвориться націю дупоруких дармоїдів.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:42 Ответить
Что, и даже не пообещал построить еще один завод?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:54 Ответить
я в шоке.********** мыслю изрыгнул .так совком завоняло. то ********** дает указание мусорам львовским за две недели всех преступников повязать, то авто суперские в стране построить.
в нищей стране производить авто, а кто покупать то будет? наверно китайцы?

да уж, если человек клоун , то предел его возможностей, это читать со сцены чужие тексты. .бубочка оманский, иногда лучше промолчать , за умного сойдешь
показать весь комментарий
25.09.2020 19:58 Ответить
Пора возрождать чумацкий профсоюз
показать весь комментарий
25.09.2020 20:21 Ответить
Шо это падло зеНаркоман употребляет ,шо бы так гнать?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:06 Ответить
Объясню всем принцип развития и строительства заводов авто в Словакии
В страну зашли крупнейшие мировые авто бренды и вложили миллиарды плюс строили рядом дома для персонала
Но прибыли от заводов этих нет - т к продукция передаётся материнским компаниям в Германии , Англии, Франции ПО СЕБЕСТОИМОСТИ
ЕСТЬ занятость персонала , отсутствие безработицы, зарплаты, социальная поддержка , медицинские страховки, строительство инфраструктуры , финансирование ЕС СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОБАНОВ
Потому Словакия первая в мире по производству авто на Население Страны в год - 160 штук
показать весь комментарий
25.09.2020 23:26 Ответить
пока не будет бизнес-няни - никто ничего не разработает... потому что не надо тратить ни времени, ни денег... эти стратегии давно разработаны...
показать весь комментарий
26.09.2020 04:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 