50 804 84

В Харьковской области разбился самолет. ВИДЕО

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцетей.

Так твиттер "Х##вый Харьков" опубликовал 2 видео инцидента с подписью: "Нам пишут, что в Чугуеве н##бнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте".

#нампишут что в Чугуеве наебнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте. pic.twitter.com/h9QbPQ8NNa

— Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Еще видос из Чугуева pic.twitter.com/dNmOVhdAkl

— Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Информацию об авиакатастрофе 5 каналу подтвердили в областном ГСЧС. 

"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577)
+24
У нас как ни учения так самолёты падают Я всё ждал когда самолёт на учениях с НАТО разобьётся Но вышло ещё ужасней Я не верю в простые поломки Ещё после прошлого падения когда наш пилот с американским погибли я говорил Что по три камеры видеонаблюдения должны стоять над каждым самолётом Что техники и прочий обслуживающий персонал аэродромов только по трое четверо могут приближаться к самолёту А после технического обслуживания другая группа техников должна осматривать состояние самолёта А у нас весь авиапарк чуть ли не в полях стоит Это сто пудово крот кацапский диверсию совершил Или в бак что то подсыпали или подкрутили Хер теперь узнаешь Кто бы что сейчас о причинах не говорил нельзя быть расслабленными телятами во время войны Взорванные в прошлые года склады тому подтверждение
25.09.2020 22:21 Ответить
+18
Рашистские сволочи в очереднй раз убивают Украинцев.
25.09.2020 21:28 Ответить
+16
Господи, хай врятуються.
25.09.2020 21:32 Ответить
только что по ящику
разбился АН-26 с курсантами на борту
25.09.2020 21:26 Ответить
мамы будущие
26.09.2020 00:35 Ответить
Там до 40 человек могло быть.
25.09.2020 21:43 Ответить
непугай меня.
25.09.2020 21:46 Ответить
Самой страшно, единственное, что остается - ждать новостей.
25.09.2020 22:06 Ответить
Рашистские сволочи в очереднй раз убивают Украинцев.
25.09.2020 21:28 Ответить
к сожалению убивают - да!!
25.09.2020 21:39 Ответить
https://marik.co.ua/52607/kogan/ Щойно в Чугуєві Харківської області сталася авіакатастрофа - впав літак.
25.09.2020 21:28 Ответить
Господи, хай врятуються.
25.09.2020 21:32 Ответить
хай їх врятують, так вірніше
25.09.2020 21:49 Ответить
Ан-26. На літаку курсанти Харківського університету Повітряних Сил здійснювали навчальний політ.
https://kh.depo.ua/rus/kh/pid-kharkovom-rozbivsya-viyskoviy-litak-an-26-dzherelo-202009251220904
25.09.2020 21:32 Ответить
предварительно 5 человек погибли
25.09.2020 21:32 Ответить
Как сообщал Depo.Харьков, https://kh.depo.ua/ukr/kh/pid-kharkovom-rozbivsya-viyskoviy-litak-an-26-dzherelo-202009251220904 катастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев . На самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.
25.09.2020 21:35 Ответить
На сайте Харькова 057
"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. ", - рассказали в санавиации.
25.09.2020 22:08 Ответить
Мирна ініціатива "гідранта" показує справжні результати.
25.09.2020 21:32 Ответить
ночные учебные полеты
показать весь комментарий
та да...странновато для курсантов.хотя кто его знает,какой теперь КУЛП
показать весь комментарий
беда..
25.09.2020 21:37 Ответить
Ужас...
25.09.2020 21:43 Ответить
Ну как же так а...
25.09.2020 21:43 Ответить
А коментарі які від авторів відео...
Кацапщина невмита...
25.09.2020 21:43 Ответить
Це ми невмиті. І нас умили. Кров"ю дітей наших. 73%...
26.09.2020 01:59 Ответить
Казали, що то курсанти
25.09.2020 21:44 Ответить
всім Харківьянам бути живими
25.09.2020 21:44 Ответить
два курсанта+три офицера
25.09.2020 21:44 Ответить
R.I.P.
25.09.2020 21:46 Ответить
мда, увы, результат обучения или неисправность техники - других вариантов нет. Жаль конечно, но это произошло.

У Харківській області розбився літак - Цензор.НЕТ 3356
25.09.2020 21:52 Ответить
Кацапам водка вкусная сегодня, да и в блевотине спать потеплей.

как так упали? видать столкновение? ибо даже на одном двигле посадить же можно. кстати, "стрела" или "игла" могла бы быть - один диверсант даже вполне бы сбил.
25.09.2020 21:47 Ответить
Бедоносец гидрант уже побывал беда не заставила долго ждать "В рамках своего рабочего визита Президент Украины посетил Харьковский район" http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1308774.html
25.09.2020 21:47 Ответить
Ось тільки він сьогодні у нас був... на що чекати, повінь, землетрус?
25.09.2020 21:49 Ответить
Як "зручно" тепер кацапським ЗМІ є про яку авіакатастрофу розказати... совпаденіє?
25.09.2020 21:48 Ответить
Мабуть. знову назаров постарався.
26.09.2020 07:43 Ответить
разбить АН 26 нужно еще постараться... планер очень устойчивый и надежный. пичина чп скорее человеческий фактор или диверсия.
25.09.2020 22:01 Ответить
Навіть якщо і диверсія, ми не дізнаємось... Бубочка заради "миру" приховає правду
25.09.2020 22:07 Ответить
Какой чудак на букву м, запостил видео от пророSSийского zik?
25.09.2020 22:20 Ответить
У нас как ни учения так самолёты падают Я всё ждал когда самолёт на учениях с НАТО разобьётся Но вышло ещё ужасней Я не верю в простые поломки Ещё после прошлого падения когда наш пилот с американским погибли я говорил Что по три камеры видеонаблюдения должны стоять над каждым самолётом Что техники и прочий обслуживающий персонал аэродромов только по трое четверо могут приближаться к самолёту А после технического обслуживания другая группа техников должна осматривать состояние самолёта А у нас весь авиапарк чуть ли не в полях стоит Это сто пудово крот кацапский диверсию совершил Или в бак что то подсыпали или подкрутили Хер теперь узнаешь Кто бы что сейчас о причинах не говорил нельзя быть расслабленными телятами во время войны Взорванные в прошлые года склады тому подтверждение
25.09.2020 22:21 Ответить
нет слов,одни маты.
25.09.2020 22:31 Ответить
Горе матерям, отцам, близким и всей Украине.
25.09.2020 22:32 Ответить
До 1 відео... Давай набірай... Там визовут щас... Триндець, тьолкам важка набрати пожежну. До 2 відео: оператор, ти в день смерті родичів теж радіо слухаєш, є.ть?
25.09.2020 22:40 Ответить
яка трагедія.....тільки узнав від савіка шустера дивлюся..... нема слів, я шокований... більше 20 хлопців загинуло...нема....нема слів..дуже боляче ...((
25.09.2020 22:44 Ответить
Страшна трагедія... Як же так?... Нема слів...
25.09.2020 22:50 Ответить
Где то грань общество перешло наше. Та и год високосный, не все здесь поймут, но не так давно в такие годы старались очень тихо себя вести. Тот кто выше всех имеет право напомнить---и больше никто! Помни о смерти...
25.09.2020 22:58 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX3QDWo6fRXLkMutWiLMC9vyhKJHIfJASk7CE8dBy2F2IqAMhFow6LFEqkXzD1hLWCjLCTke-NEvHc2W3-VHpDfDrq9812-5rWgjgJLg9YyXMO5Z772_Fu6YuQqhoaf89adOzN5DD8dj7zDBTIYYJDk&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4654004284639831?__cft__[0]=AZX3QDWo6fRXLkMutWiLMC9vyhKJHIfJASk7CE8dBy2F2IqAMhFow6LFEqkXzD1hLWCjLCTke-NEvHc2W3-VHpDfDrq9812-5rWgjgJLg9YyXMO5Z772_Fu6YuQqhoaf89adOzN5DD8dj7zDBTIYYJDk&__tn__=%2CO%2CP-R 22 хв ·

Двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить.

На борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров.

Признаны погибшими на данный момент 22 человека. 2 в больнице. Троих ещё ищут.

При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю.

Страшная трагедия для всей нашей страны...
25.09.2020 23:10 Ответить
самлет насколько надежен, что летает на одном двигателе...заходил на посадку, керосина, по количеству огня, видимо было "море"... опытные инструкторы в кабине.... отаказали приборы высоты?или причина в диверсии?
25.09.2020 23:15 Ответить
Там ваты ватной полно, и злорадствуют еще. А для русских иванов сегодня аншлаг, в топе новостей яндекса: Борель послал Зеленского и катастрофа с самолетом. Там реально у них праздник. Они радуются, чем хуже у нас тем им веселее. Я почитала комменты и поняла что с Россией мира не будет очень долго, и это не только война, но и личные отношения, культура, духовность.
25.09.2020 23:58 Ответить
вата у нас общая, с совка, и ее еще не тревожили, ни там, ни тут
26.09.2020 00:40 Ответить
Яндекс в Украине запрещен. Вас поставят на учет в милиции.
26.09.2020 00:50 Ответить
На диверсию больше похоже, там в Харькове ваты ватной полно. Вариантов тьма. Это последствия полной капитуляции в инфо войне Украины, промывают мозги раша-пропаганда на отлично.
25.09.2020 23:55 Ответить
Война. Население всё с "ковидом" борется, в то время как соседи начали открытое наступление на Украину. Сначала у Гепы и его банды отжали наркотраффик. Теперь вот уже прямая атака на ВСУ.
25.09.2020 23:56 Ответить
За своє життя бачив на особисті очі багато випадків падіння літаків і сам був учасником і свідком їх. АН-26- горіння не бачив ...ні жодного разу. Диверсія .....199 % !
26.09.2020 04:50 Ответить
В літаку були вже готові лоьотчики для ЗСУ. Диверсія ....вдалась!
26.09.2020 04:51 Ответить
Даю ще 500% того,що із Збройними Силами відбудеться ще щось в найближчі терміни або по країні. Країна втратила не просто громадян-а молоду надію захисту народу. Зеленськиго Геть від керівництва країною !
26.09.2020 04:55 Ответить
А было соображение, что Зеленский невезучий и его Сатана наслал наУкраину, наказать за тупость.
26.09.2020 09:00 Ответить
Прошу обратить внимание, женщина засняла видео, где четко видно, падающий самолет горит в воздухе перед падением. Перед этим пилот сообщил диспетчеру о проблеме с двигателем.
26.09.2020 05:47 Ответить
Ничего , руский , скоро , очень скоро на себе испытаешь как это гореть .
26.09.2020 06:31 Ответить
Соболезнование семьям погибших . Земля пухом погибшим в авиакатастрофе .
26.09.2020 06:26 Ответить
А "русский мир" явно прослушивается в диалекте разговора.
26.09.2020 08:45 Ответить
Я уверен это теракт.

Царствие Небесное погибшим. Украина скорбит.
26.09.2020 09:12 Ответить
Это чисто по кацапски, быть одним из первых на месте катастрофы и вместо попытки вытащить из огня хоть кого-то, медленно проезжая снимать видосик, выражая свое "авторитетное мнение".
26.09.2020 14:12 Ответить
 
 