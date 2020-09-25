В Харьковской области разбился самолет. ВИДЕО
Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцетей.
Так твиттер "Х##вый Харьков" опубликовал 2 видео инцидента с подписью: "Нам пишут, что в Чугуеве н##бнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте".
#нампишут что в Чугуеве наебнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте. pic.twitter.com/h9QbPQ8NNa— Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020
Еще видос из Чугуева pic.twitter.com/dNmOVhdAkl— Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020
Информацию об авиакатастрофе 5 каналу подтвердили в областном ГСЧС.
"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.
разбился АН-26 с курсантами на борту
https://kh.depo.ua/rus/kh/pid-kharkovom-rozbivsya-viyskoviy-litak-an-26-dzherelo-202009251220904
"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. ", - рассказали в санавиации.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4654004284639831?__cft__[0]=AZX3QDWo6fRXLkMutWiLMC9vyhKJHIfJASk7CE8dBy2F2IqAMhFow6LFEqkXzD1hLWCjLCTke-NEvHc2W3-VHpDfDrq9812-5rWgjgJLg9YyXMO5Z772_Fu6YuQqhoaf89adOzN5DD8dj7zDBTIYYJDk&__tn__=%2CO%2CP-R 22 хв ·
Двое харьковских курсантов сумели спастись - выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев . Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни. По предварительным данным наших источников с места трагедии, один курсант в тяжелом состоянии, второй также ранен, но может говорить.
На борту был 21 курсант Воздушных сил, 7 офицеров.
Признаны погибшими на данный момент 22 человека. 2 в больнице. Троих ещё ищут.
При падении самолета часть людей на борту выпрыгивали на землю.
Страшная трагедия для всей нашей страны...
Царствие Небесное погибшим. Украина скорбит.