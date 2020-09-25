В Харьковской области разбился самолет. ВИДЕО

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцетей.

Так твиттер "Х##вый Харьков" опубликовал 2 видео инцидента с подписью: "Нам пишут, что в Чугуеве н##бнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте".

#нампишут что в Чугуеве наебнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте. pic.twitter.com/h9QbPQ8NNa — Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Еще видос из Чугуева pic.twitter.com/dNmOVhdAkl — Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Информацию об авиакатастрофе 5 каналу подтвердили в областном ГСЧС.

"На место выехали два подразделения. Дополнительной информации пока нет. Полиция выясняет обстоятельства", - сообщил помощник начальника ГУДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.