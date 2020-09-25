У Харківській області розбився літак. ВIДЕО

Увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

Так твіттер "Х###вий Харків" опублікував 2 відео інциденту з підписом: "Нам пишуть, що в Чугуєві н##бнувся якийсь літак. Всього їх було близько 5-6 штук, один впав. Ще й вибухає щось на місці".

#нампишут что в Чугуеве наебнулся какой-то самолёт. Всего их было около 5-6 штук, один упал. Ещё и взрывается что-то на месте. pic.twitter.com/h9QbPQ8NNa — Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Еще видос из Чугуева pic.twitter.com/dNmOVhdAkl — Хуевый Харьков (@h_kharkov) September 25, 2020

Інформацію про авіакатастрофу 5 каналу підтвердили в обласному ДСНС.

"На місце виїхали два підрозділи. Додаткової інформації поки немає. Поліція з'ясовує обставини", - повідомив помічник начальника ГУДСНС у Харківській області Ігор Лупандін.