На Центральном рынке Харькова произошел масштабный пожар. ВИДЕО

В районе Центрального рынка в Харькове произошел масштабная пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

"Крупный пожар на Центральном рынке", - сообщает харьковский Telegram канал "Харьков 1654".

Как сообщает издание Status Quo, по предварительной информации горит здание по ул. Чеботарской. Официальная информация уточняется.

Очевидцы также публикуют видео с места происшествия.