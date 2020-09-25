На Центральном рынке Харькова произошел масштабный пожар. ВИДЕО
В районе Центрального рынка в Харькове произошел масштабная пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают очевидцы с места происшествия.
"Крупный пожар на Центральном рынке", - сообщает харьковский Telegram канал "Харьков 1654".
Как сообщает издание Status Quo, по предварительной информации горит здание по ул. Чеботарской. Официальная информация уточняется.
Очевидцы также публикуют видео с места происшествия.
Спочатку Ан-26, тепер пожежа на ринку. Обидві ситуації на Харківщині.
Тут вже треба активувати режим тривоги. Це може бути тільки початок
(щиро бажаю помилятися, але Харків - небезпечний напрямок)
Ищите Путина!!
А от кацапські ДРГ дійсно слід шукати.
Також можуть бути оті парамілітарес Ківи, яких нещодавно обстріляли в автобусі.
Не пугайте нас!
гондурасой.. Харьков в огне