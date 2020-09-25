На Центральному ринку Харкова сталася масштабна пожежа. ВIДЕО

У районі Центрального ринку в Харкові сталася масштабна пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють очевидці з місця події.

"Велика пожежа на Центральному ринку", - повідомляє харківський Telegram канал "Харків 1654".

Як повідомляє видання Status Quo, за попередньою інформацією горить будівля по вул. Чоботарській. Офіційна інформація уточнюється.

Очевидці також публікують відео з місця події.



