На Центральному ринку Харкова сталася масштабна пожежа. ВIДЕО
У районі Центрального ринку в Харкові сталася масштабна пожежа.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють очевидці з місця події.
"Велика пожежа на Центральному ринку", - повідомляє харківський Telegram канал "Харків 1654".
Як повідомляє видання Status Quo, за попередньою інформацією горить будівля по вул. Чоботарській. Офіційна інформація уточнюється.
Очевидці також публікують відео з місця події.
Спочатку Ан-26, тепер пожежа на ринку. Обидві ситуації на Харківщині.
Тут вже треба активувати режим тривоги. Це може бути тільки початок
(щиро бажаю помилятися, але Харків - небезпечний напрямок)
Ищите Путина!!
А от кацапські ДРГ дійсно слід шукати.
Також можуть бути оті парамілітарес Ківи, яких нещодавно обстріляли в автобусі.
Не пугайте нас!
гондурасой.. Харьков в огне