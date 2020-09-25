УКР
На Центральному ринку Харкова сталася масштабна пожежа. ВIДЕО

У районі Центрального ринку в Харкові сталася масштабна пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють очевидці з місця події.

"Велика пожежа на Центральному ринку", - повідомляє харківський Telegram канал "Харків 1654".

Як повідомляє видання Status Quo, за попередньою інформацією горить будівля по вул. Чоботарській. Офіційна інформація уточнюється.

Очевидці також публікують відео з місця події.


пожежа (4409) Харків (5857)
А тепер дійсно виникає серйозна підозра щодо серії терористичних атак.
Спочатку Ан-26, тепер пожежа на ринку. Обидві ситуації на Харківщині.
Тут вже треба активувати режим тривоги. Це може бути тільки початок
(щиро бажаю помилятися, але Харків - небезпечний напрямок)
25.09.2020 23:46 Відповісти
зеля бедоносец
25.09.2020 23:40 Відповісти
Походу ***** начал раскачивать Харьков
25.09.2020 23:45 Відповісти
Стопудово кацапы
25.09.2020 23:37 Відповісти
дроны кацапские не? Точно как склады разбомбили.
26.09.2020 02:39 Відповісти
зеля бедоносец
25.09.2020 23:40 Відповісти
бедоносец...
26.09.2020 00:30 Відповісти
Походу ***** начал раскачивать Харьков
25.09.2020 23:45 Відповісти
А тепер дійсно виникає серйозна підозра щодо серії терористичних атак.
Спочатку Ан-26, тепер пожежа на ринку. Обидві ситуації на Харківщині.
Тут вже треба активувати режим тривоги. Це може бути тільки початок
(щиро бажаю помилятися, але Харків - небезпечний напрямок)
25.09.2020 23:46 Відповісти
Загроза Україні виникла ще в 2019 році. Проте, якщо аж 73% громадян проти своєї власної країни, то тут нічого не вдієш!
26.09.2020 00:55 Відповісти
Вначале отравили Гепу!
26.09.2020 08:30 Відповісти
Позавчера сгорел дом на Конторской, почти район Центрального рынка, 15 мин идти. На Чеботарской почти рядом с рынком. Но врядли тер-акты. Всё давно старьё, и техника тоже. реально страна за почти 30 лет ни в чём прорыва не сделала. Просто выжали всё из той совковой индустрии, не сделав и шага в новое. В 200м от дома моего стоит недострой, 17 этажей дом, рядом высотный кран, начали строить в 2006г. Смонтировали без отделки к 2008г Всё стало и стоит по сей день, кран рядом с домом(метод строя, бегущая опалубка) но вопрос не в доме и кране а в Технадзоре. Рядом 40-50 м хрущёвки и остановка транспорта. Глухарь железный. Ну какие тут тер-акты.
26.09.2020 21:14 Відповісти
Нічого, Бубочка прилетить і в усьому розбереться. Скаже "даю вам два тижні щоб усе розслідували" і нахмурить бровки ...
показати весь коментар
Перекройте границы!!!
Ищите Путина!!
26.09.2020 00:10 Відповісти
Навряд чи ***** особисто проповзло до нас.
А от кацапські ДРГ дійсно слід шукати.
Також можуть бути оті парамілітарес Ківи, яких нещодавно обстріляли в автобусі.
26.09.2020 00:14 Відповісти
Ой!!!
Не пугайте нас!
26.09.2020 00:25 Відповісти
І тут кацапські роги стирчать.
26.09.2020 00:36 Відповісти
Соседи начали открытую атаку на Харьков.
26.09.2020 00:47 Відповісти
Главное, конечно, "ковид", бл...
26.09.2020 00:49 Відповісти
Гепа вернись гондурас ой.. Харьков в огне
26.09.2020 02:37 Відповісти
Вот как раз выборы на носу . И Гепа больной. Может это и причина.
26.09.2020 07:29 Відповісти
Нікому не секрет,що у нас в армії,владі тай повністю по країні вати,хоч матраси з них роби! Але ж ними ніхто не займається,сбу заняте кошмаренням бізнесу,рекетом,мародерством,а на терористів і злодюг при владі їм немає часу! Тож події в Харкові не дивина! Показали ворогові силу, але ж забули с ким маємо справу. Їхні дїї будуть підлими і підступними, маємо це пам'ятати і не розслаблюватись ні на хвилину. А Харків в зоні ризику, дуже багато хто там хоче ковбаски за руб шістьдесять.
26.09.2020 10:46 Відповісти
 
 