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Киберполиция разоблачила фирму, которая создавала и обслуживала онлайн-казино

Киберполиция разоблачила фирму, которая создавала и обслуживала онлайн-казино

Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".

Ее противоправную деятельность прекратили работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ.

Фактически фирма занималась созданием, технической поддержкой и обслуживанием клиентов онлайн-казино. Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.

Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные 100 тысяч долларов фирма могла настроить продвижение казино в интернете для привлечения новых игроков.

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"Установлено более 20 онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых была указанная компания. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек", - говорится в сообщении.

В штате насчитывалось более 80 сотрудников. В целом, ежемесячно прибыль от деятельности фирмы составляла примерно 500 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Автор: 

казино (136) Киев (25655) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+3
Не понял. Звучит как похороны IT индустрии. Потому что разрабатывать софт и "организовывать азартные игры" - это совершенно разные вещи. Другими словами, просто прихлопнули прибыльную фирму, которая кормила 80 человек. Отличная работа, в том числе ещё и в русле либерализации экономики.
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28.09.2020 16:55
+1
Аваков против мёда?
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28.09.2020 16:47
+1
ти бачив, які там цифри, і всі мимо їхніх загребущих рученяток, тому й зрозуміло чому грохнули. їм пофіг, будуть в суді доводити, а бізнес собі приберуть.
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28.09.2020 17:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аваков против мёда?
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28.09.2020 16:47 Ответить
Не понял. Звучит как похороны IT индустрии. Потому что разрабатывать софт и "организовывать азартные игры" - это совершенно разные вещи. Другими словами, просто прихлопнули прибыльную фирму, которая кормила 80 человек. Отличная работа, в том числе ещё и в русле либерализации экономики.
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28.09.2020 16:55 Ответить
ти бачив, які там цифри, і всі мимо їхніх загребущих рученяток, тому й зрозуміло чому грохнули. їм пофіг, будуть в суді доводити, а бізнес собі приберуть.
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28.09.2020 17:30 Ответить
прибрать - мозгов не хватит, выкуп за уголовное дело будут требовать
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28.09.2020 17:44 Ответить
А шо, у нас казино не разрешили? Или то казино для кого надо казино?
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28.09.2020 16:55 Ответить
То казіно-онлайн в інтернеті. Дозволено ж в готелях.
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28.09.2020 19:25 Ответить
В готелях - для депутутов , олігархів та чиновників пожирніших ..., ну, може трохи для інтуристів .
А пля потреб простого народу ?
Тим більше не бачу логіки:
Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Источник: https://censor.net/ru/n3221642

Так шукайте і штрафуйте Замовника данного ПЗ ! Причому тут фірма -розробник та відповідно - технічний супровідник ПЗ ?
Дальше -Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Тим більше - Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Так ІТешна фірма прямо займалася своєю фіяльністю - згідно Статуту Які претензії ?
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28.09.2020 20:06 Ответить
> ежемесячно прибыль от деятельности фирмы составляла примерно 500 тысяч долларов

> Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

17 х 50.000 / 28,3 = $30.000

Фирма, без особого ущерба для себя, может оплачивать такой штраф хоть каждую неделю
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28.09.2020 16:59 Ответить
1051,0 грн * 50 000 = 52 550 000 грн.
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28.09.2020 17:36 Ответить
Киевоблэнерго поставляло им электричество, кто-то предоставил интернет линии ...

По Закону не запрещено создание игровых платформ и их тех поддержка.
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28.09.2020 17:38 Ответить
азино - три совка, куда отгрузить бабла?
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28.09.2020 17:38 Ответить
А разве "создавать и обслуживать" ПО в Украине запрещено?
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28.09.2020 17:57 Ответить
1. Согласно ч.1 ст.2 Закона Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020 года, при условии наличия лицензии деятельность онлайн-казино разрешена.

2. Разработчик ПО и администратор являются техническим персоналом и не несут ответственности за наличие/отсутствие лицензии у заказчика.
3. Крайне вероятен вариант, что компанию "помучают" пол-года "следственными действиями", в суде дело развалится, т.к. более радужных перспектив у него нет, и компания получит компенсацию недополученной выгоды в размере 500 000 долларов за каждый месяц вынужденного простоя.
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28.09.2020 20:12 Ответить
Нормальная тема, есть о чем поговорить, кстати к с слову, нашел самое надежное онлайн казино https://www.ukrslots.com/ru/online-casino/ здесь советую заглянуть, ведь в рейтинг вошли только топовые интернет-казино с лицензией.
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28.10.2020 15:53 Ответить
Разве сейчас играть в казино не разрешили, я думаю что правильно приняли закон о легализации, ведь так можно избежать многих проблем. Хорошо что я играю в онлайн казино https://slotscity.com.ua/ Слотс Сити тут всегда большие выигрыши и быстрые выплаты, а также все автоматы с лицензией так же как и игровая площадка, поэтому переживать не стоит.
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02.02.2021 06:52 Ответить
если украинское то только через https://joker777kazino.online/bonusy/ joker casino регистрация должна бить, там действительно баблишко выдают без проблем
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09.07.2021 12:17 Ответить
 
 