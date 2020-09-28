Киберполиция разоблачила фирму, которая создавала и обслуживала онлайн-казино

Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".

Ее противоправную деятельность прекратили работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ.

Фактически фирма занималась созданием, технической поддержкой и обслуживанием клиентов онлайн-казино. Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.

Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные 100 тысяч долларов фирма могла настроить продвижение казино в интернете для привлечения новых игроков.

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"Установлено более 20 онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых была указанная компания. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек", - говорится в сообщении.

В штате насчитывалось более 80 сотрудников. В целом, ежемесячно прибыль от деятельности фирмы составляла примерно 500 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.