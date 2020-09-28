Киберполиция разоблачила фирму, которая создавала и обслуживала онлайн-казино
Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".
Ее противоправную деятельность прекратили работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве совместно со следователями Соломенского управления полиции Киева под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент киберполиции НПУ.
Фактически фирма занималась созданием, технической поддержкой и обслуживанием клиентов онлайн-казино. Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.
Чтобы приобрести себе онлайн-казино, клиенты платили 20 тысяч долларов. За дополнительные 100 тысяч долларов фирма могла настроить продвижение казино в интернете для привлечения новых игроков.
"Установлено более 20 онлайн-казино, разработчиками и администраторами которых была указанная компания. База пользователей их веб-ресурсов насчитывала около полумиллиона человек", - говорится в сообщении.
В штате насчитывалось более 80 сотрудников. В целом, ежемесячно прибыль от деятельности фирмы составляла примерно 500 тысяч долларов.
Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А пля потреб простого народу ?
Тим більше не бачу логіки:
Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Так шукайте і штрафуйте Замовника данного ПЗ ! Причому тут фірма -розробник та відповідно - технічний супровідник ПЗ ?
Дальше -Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Тим більше - Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Так ІТешна фірма прямо займалася своєю фіяльністю - згідно Статуту Які претензії ?
> Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
17 х 50.000 / 28,3 = $30.000
Фирма, без особого ущерба для себя, может оплачивать такой штраф хоть каждую неделю
По Закону не запрещено создание игровых платформ и их тех поддержка.
2. Разработчик ПО и администратор являются техническим персоналом и не несут ответственности за наличие/отсутствие лицензии у заказчика.
3. Крайне вероятен вариант, что компанию "помучают" пол-года "следственными действиями", в суде дело развалится, т.к. более радужных перспектив у него нет, и компания получит компенсацию недополученной выгоды в размере 500 000 долларов за каждый месяц вынужденного простоя.