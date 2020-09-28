Кіберполіція викрила фірму, яка створювала та обслуговувала онлайн-казино

Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".

Її протиправну діяльність припинили працівники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції Києва, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №9, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції НПУ.

Фактично фірма займалася створенням, технічною підтримкою та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Крім того, співробітники фірми займалися розробкою ігрових платформ для азартних ігор.

Щоб придбати собі онлайн-казино, клієнти платили 20 тисяч доларів. За додаткові 100 тисяч доларів фірма могла налаштувати просування казино в інтернеті для залучення нових гравців.

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"Встановлено більше 20 онлайн-казино, розробниками та адміністраторами яких є вказана компанія. База користувачів їх вебресурсів налічувала близько пів мільйона осіб", - говориться в повідомленні.

У штаті налічувалося понад 80 співробітників. Загалом, щомісяця прибуток від діяльності фірми становив приблизно 500 тисяч доларів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Максимальна санкція статті передбачає штраф від сорока до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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