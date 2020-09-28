Кіберполіція викрила фірму, яка створювала та обслуговувала онлайн-казино
Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".
Її протиправну діяльність припинили працівники Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції Києва, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №9, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент кіберполіції НПУ.
Фактично фірма займалася створенням, технічною підтримкою та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Крім того, співробітники фірми займалися розробкою ігрових платформ для азартних ігор.
Щоб придбати собі онлайн-казино, клієнти платили 20 тисяч доларів. За додаткові 100 тисяч доларів фірма могла налаштувати просування казино в інтернеті для залучення нових гравців.
"Встановлено більше 20 онлайн-казино, розробниками та адміністраторами яких є вказана компанія. База користувачів їх вебресурсів налічувала близько пів мільйона осіб", - говориться в повідомленні.
У штаті налічувалося понад 80 співробітників. Загалом, щомісяця прибуток від діяльності фірми становив приблизно 500 тисяч доларів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Максимальна санкція статті передбачає штраф від сорока до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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А пля потреб простого народу ?
Тим більше не бачу логіки:
Полиция открыла уголовное производство по статье ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей). Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Так шукайте і штрафуйте Замовника данного ПЗ ! Причому тут фірма -розробник та відповідно - технічний супровідник ПЗ ?
Дальше -Кроме того, сотрудники фирмы занимались разработкой игровых платформ для азартных игр.Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Тим більше - Киевская компания должна была заниматься разработкой веб-ресурсов и онлайн-игр, однако по заказу создавала онлайн-казино "под ключ".Источник: https://censor.net/ru/n3221642
Так ІТешна фірма прямо займалася своєю фіяльністю - згідно Статуту Які претензії ?
> Максимальная санкция статьи предусматривает штраф от сорока до пятидесяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
17 х 50.000 / 28,3 = $30.000
Фирма, без особого ущерба для себя, может оплачивать такой штраф хоть каждую неделю
По Закону не запрещено создание игровых платформ и их тех поддержка.
2. Разработчик ПО и администратор являются техническим персоналом и не несут ответственности за наличие/отсутствие лицензии у заказчика.
3. Крайне вероятен вариант, что компанию "помучают" пол-года "следственными действиями", в суде дело развалится, т.к. более радужных перспектив у него нет, и компания получит компенсацию недополученной выгоды в размере 500 000 долларов за каждый месяц вынужденного простоя.