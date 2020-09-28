Буксировочная компания "Аксон Шиппинг" выступила с заявлением о недобросовестной конкуренции и черном пиаре против себя
Компания "Аксон Шиппинг", предоставляющая специализированные буксирные услуги в портах Украины, подверглась массированной информационной атаке.
Различные СМИ опубликовали явно заказные статьи, основанные на устаревших данных, порочащие репутацию нашей компании" – говорится в прес-релизе компании, датированном 25.09.2020, сообщает Цензор.НЕТ.
"Считаем необходимым предоставить СМИ достоверную информацию. В рабочем порядке, в порту Пивденный были проведены две беспристрастные проверки буксира "Витязь". В результате первой проверки были сделаны замечания по документальной и технической части. Компания их учла и в течение следующего месяца внесла необходимые изменения. Повторная комиссия обследовала буксир и установила, что он может быть рекомендован в качестве судна безопасности. Об этом свидетельствует заключение комиссии от 3 сентября 2020 года (см. приложение 1, приложение 2).
Большую заинтересованность, которую демонстрируют отдельные представители бизнеса акватории порта Пивденный по так называемому буксирному вопросу, можем расценивать лишь как попытку перераспределения рынка услуг акватории.
Компания "Аксон Шиппинг" 5 лет работает на украинском рынке буксирных услуг без аварий. Буксиры укомплектованы опытными квалифицированными экипажами. За 9 месяцев работы 2020 года компания "Аксон Шиппинг" оказала буксирные услуги около 400 судам.
Действия по дискредитации репутации нашей компании являются недобросовестной конкуренцией и приемами черного пиара XXI века" - утверждает "Аксон Шиппинг".
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Буксирное пиратство: как происходит тихая аннексия россиянами морских портов Украины
Буксирное пиратство - явление в нашей стране далеко не новое. Суть его в том, что некие лица, которые близки к народным депутатам, руководству профильного министерства или Администрации морских портов Украины, создают фирмы, которые якобы занимаются предоставлением буксирных услуг, при этом не имея своих буксиров. Активно используя "крышу" и административный ресурс, эти фирмы "нагибают" государственные порты, заставляя их сдавать себе в аренду буксиры буквально за копейки. компании - "прокладки" получают самые выгодные контракты на буксирные услуги. В итоге собственники таких "прокладок" получают миллионные прибыли, флот государственных портов технически изнашивается, сами госпорты несут убытки, а госбюджет от сдачи в аренду госимущества не получает ничего.Если не получается аренда госбуксиров, эти компании берут в аренду буксиры Новороссийского порта, которыми владеет украинский бизнесмен, владелец группы Трансшип, компании с очень глубокими https://smotri.com.ua/2018/03/06/na-dva-fronta-kak-odesskaya-kompaniya-prodolzhaet-rabotat-v-anneksirovannom-kry-mu-i-rf/ российскими корнями , Андрей Иванов. Потом эти компании договариваются с морскими агентами, демпингуют, снижают цены на проводки, "отбирают" проводки у госбуксиров, а всю полученную прибыль от проводок агентская компания и псевдо-буксирные компании делят между собой. В итоге - госбуксиры не выдерживают конкуренции, и все работы уходят псевдо-компаниям.
А недавно компания https://amp.politeka.net/reading/273784-gosudarstvennye-buksiry-snova-popytayutsya-zabrat-v-pochasovku-smi УБК решила совершить "пиратский набег" в Черноморском порту, для чего начала давить на руководство Одесского порта отдать им буксиры в аренду для работы в Черноморске.
После провала идеи с арендой буксиров ГП "ОМТП", эти компании используют буксиры из Николаевского порта, которые на самом деле принадлежат стране-агрессору России в лице ПАО "Новороссийский порт".
В частности, речь идет о буксирах "Diamond N" и "Topaz N" (с 2009 года официальный владелец - компания Henford logistics ltd, 80% акций которой https://www.rzd-partner.ru/other/news/357003/ принадлежат ПАО "Новороссийский порт", коммерческий менеджер - фирма "Universal towing co-uke" из Черноморска). А "Новороссийский порт", в свою очередь, контролируется российской компанией "Транснефть".