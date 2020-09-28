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В киевском метро, попав под поезд, погиб зацепер

В киевском метро, попав под поезд, погиб зацепер

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена попав под поезд погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Случай летальный. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

После происшествия на Сырецко-Печерской линии временно менялся график движения поездов, сейчас движение возобновлено в обычном режиме.

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Личность погибщего устанавливают правоохранители.

В киевском метро, попав под поезд, погиб зацепер 01

Автор: 

Киев (25659) Метрополитен (1016) смерть (9247)


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Топ комментарии
+35
Печально наблюдать как люди сражаются за жизнь с болезнью, а другие, здоровые , ее тупо просирают...
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28.09.2020 22:07
+16
нет ума, считай калека
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28.09.2020 22:07
+15
Зацепер даун

Место риска годное -

Блиндаж окопный.
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28.09.2020 22:16
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Правила форума Совет форумчан
нет ума, считай калека
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28.09.2020 22:07 Ответить
та какой калека?просто два (или несколько) по пол трупа.
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28.09.2020 22:08 Ответить
Зацепер даун

Место риска годное -

Блиндаж окопный.
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28.09.2020 22:16 Ответить
За блиндаж зебилы лайки не ставят)))
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28.09.2020 22:34 Ответить
хэнде хох гитлер капут
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29.09.2020 00:51 Ответить
ему вроде как голову оторвало, за ненадобностью
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29.09.2020 10:57 Ответить
"Детские шалости".
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28.09.2020 22:55 Ответить
Печально наблюдать как люди сражаются за жизнь с болезнью, а другие, здоровые , ее тупо просирают...
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28.09.2020 22:07 Ответить
а другие отдают жизни на фронте за независимость Украины!
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28.09.2020 22:46 Ответить
Хапанув адреналіну...
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28.09.2020 22:07 Ответить
Да так, что ааж разорвало)))
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28.09.2020 22:35 Ответить
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах
Ее обугленную тушку дожрали ежики в кустах
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28.09.2020 22:15 Ответить
Зацеперы... хм, дурашлёпство какое-то ....
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28.09.2020 22:15 Ответить
Кому то адреналин..мне к примеру нравился зацеп к СР-3 хто имеет отношение к железке поймет очем речь
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28.09.2020 22:23 Ответить
на трамвае-конке еще было ок.
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29.09.2020 00:52 Ответить
ну й земля йому пухом
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28.09.2020 22:20 Ответить
наверное нужно держать дежурную бригаду по трансплантации органов, а то одни расходы - так хоть какой профит будет. + активные просмотрщики ютюба появятся у главного будущего покойника персонажа. да и на могиле могут написать, дескать продлил жизнь н людям.
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28.09.2020 22:21 Ответить
там органы у 80% наркотой загажены!
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28.09.2020 22:22 Ответить
Хтів написати щось про Дарвіна, але велика біда у батьків, сумно, геть сумно, як так??
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28.09.2020 22:24 Ответить
Естественный отбор...
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28.09.2020 22:26 Ответить
Надеюсь, экшн камера была при нем, и он получит много просмотров и лайков посмертно.
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28.09.2020 22:26 Ответить
**
............................
им сносит головы мостами
их ветер сбрасывает с крыши
их жизнь зачем-то затянулась
но им на это наплевать...
они не станут стариками
и мемуары не напишут,
и про бессмысленную юность
им нечем будет вспоминать..

...........................
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28.09.2020 22:29 Ответить
Долбо**** не жалко...
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28.09.2020 22:31 Ответить
Это да...((( только такое гадское чувство, что мы сами чем то толкаем наших детей к долбо**бству... чето мы сами потеряли по жизни... соболезнования родителям, если они есть, конечно.
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28.09.2020 22:58 Ответить
Не знаю... Лично моим детям в юности, такая дурость и в голову не могла прийти.
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28.09.2020 23:06 Ответить
Кацапе! Шо ти тут забуло зі своїми завуальованими матюками та зайвохромосомними личинками, які до України не мають жодного стосунку.
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28.09.2020 23:08 Ответить
Совкодрочерам информация для размышления!
У київському метро потрапивши під поїзд загинув зачепер - Цензор.НЕТ 338

А то начнется что времена плохие вот и катаются!
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28.09.2020 23:35 Ответить
Зацеперы советских времен

Сейчас любят кивать головой на всяких придурков и говорить, что "в наше время таких не было". Особенно в сторону зацеперов, которые безрассудно лазят по поездам и электричкам на ходу, попутно пачками погибая.
Так вот, зацеперы были и в СССР! Вот Сочи, станция Мацеста, снимок сделан в 1972 году, электропоезд (МВПС) серии ЭР2. Отчетливо видно, что на электричке повисли не только детки, но и вполне себе взрослый мужик в белой панамке. И явно не деньги экономят, билет копейки стоил, а гоняются за острыми впечатлениями, добывают себе адреналин.

У київському метро потрапивши під поїзд загинув зачепер - Цензор.НЕТ 8685
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28.09.2020 23:38 Ответить
не факт, что они будут так ехать а не просто фоткаются.
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29.09.2020 00:54 Ответить
Если даже так, то верхний на фаре дебил в квадрате.
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29.09.2020 08:16 Ответить
Естественный отбор матушки-природы, тупиковая ветвь, с этим ничего нельзя сделать.
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28.09.2020 22:38 Ответить
Мало того что сам сдох, так и столько людей оторвал от нужных дел.
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28.09.2020 22:55 Ответить
хлопцю відірвало голову...
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28.09.2020 23:18 Ответить
естественный отбор.. на одного дебила стало меньше
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28.09.2020 23:28 Ответить
Ну і н.х. писати про це ЧП наніч ? Поки що не вважаю Цензор бульварним листком, напишіть толкову аналітику про вірмено-азербайджанський конфлікт і порівняння з україно-російським (п.Бутусов знайшов би толкових еспертів, чи сам би щось написав), а що з електроенергією, опалювальний сезон через кілька тижнів ?
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28.09.2020 23:30 Ответить
зацепер в метро? Так там можно от одного только грохота кончиться а там еще ветер темнота жуть и напруга на земле, если свалиться.
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29.09.2020 00:49 Ответить
Загинув Дарвінфан.
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29.09.2020 05:51 Ответить
... это не хомо сапиенс, а хомо зацепиус: тип безволосой обезьяны
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29.09.2020 06:08 Ответить
 
 