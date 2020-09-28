В киевском метро, попав под поезд, погиб зацепер

На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена попав под поезд погиб человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

"Случай летальный. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

После происшествия на Сырецко-Печерской линии временно менялся график движения поездов, сейчас движение возобновлено в обычном режиме.

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Личность погибщего устанавливают правоохранители.