В киевском метро, попав под поезд, погиб зацепер
На Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена попав под поезд погиб человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Случай летальный. По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.
После происшествия на Сырецко-Печерской линии временно менялся график движения поездов, сейчас движение возобновлено в обычном режиме.
Личность погибщего устанавливают правоохранители.
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+35 Петр Дибров #460784
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+16 Гельдрих
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Блиндаж окопный.
Ее обугленную тушку дожрали ежики в кустах
будущего покойникаперсонажа. да и на могиле могут написать, дескать продлил жизнь н людям.
............................
им сносит головы мостами
их ветер сбрасывает с крыши
их жизнь зачем-то затянулась
но им на это наплевать...
они не станут стариками
и мемуары не напишут,
и про бессмысленную юность
им нечем будет вспоминать..
...........................
А то начнется что времена плохие вот и катаются!
Сейчас любят кивать головой на всяких придурков и говорить, что "в наше время таких не было". Особенно в сторону зацеперов, которые безрассудно лазят по поездам и электричкам на ходу, попутно пачками погибая.
Так вот, зацеперы были и в СССР! Вот Сочи, станция Мацеста, снимок сделан в 1972 году, электропоезд (МВПС) серии ЭР2. Отчетливо видно, что на электричке повисли не только детки, но и вполне себе взрослый мужик в белой панамке. И явно не деньги экономят, билет копейки стоил, а гоняются за острыми впечатлениями, добывают себе адреналин.