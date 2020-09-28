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У київському метро, потрапивши під поїзд, загинув зачепер

У київському метро, потрапивши під поїзд, загинув зачепер

На Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену потрапивши під поїзд загинула людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Випадок летальний. За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці", - сказано в повідомленні.

Після події на Сирецько-Печерській лінії тимчасово змінювався графік руху поїздів, зараз рух відновлено у звичайному режимі.

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

У київському метро, потрапивши під поїзд, загинув зачепер 01

Автор: 

Київ (19632) Метрополітен (1419) смерть (6774)


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Топ коментарі
+35
Печально наблюдать как люди сражаются за жизнь с болезнью, а другие, здоровые , ее тупо просирают...
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28.09.2020 22:07
+16
нет ума, считай калека
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28.09.2020 22:07
+15
Зацепер даун

Место риска годное -

Блиндаж окопный.
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28.09.2020 22:16
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нет ума, считай калека
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28.09.2020 22:07 Відповісти
та какой калека?просто два (или несколько) по пол трупа.
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28.09.2020 22:08 Відповісти
Зацепер даун

Место риска годное -

Блиндаж окопный.
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28.09.2020 22:16 Відповісти
За блиндаж зебилы лайки не ставят)))
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28.09.2020 22:34 Відповісти
хэнде хох гитлер капут
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29.09.2020 00:51 Відповісти
ему вроде как голову оторвало, за ненадобностью
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29.09.2020 10:57 Відповісти
"Детские шалости".
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28.09.2020 22:55 Відповісти
Печально наблюдать как люди сражаются за жизнь с болезнью, а другие, здоровые , ее тупо просирают...
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28.09.2020 22:07 Відповісти
а другие отдают жизни на фронте за независимость Украины!
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28.09.2020 22:46 Відповісти
Хапанув адреналіну...
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28.09.2020 22:07 Відповісти
Да так, что ааж разорвало)))
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28.09.2020 22:35 Відповісти
Не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах
Ее обугленную тушку дожрали ежики в кустах
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28.09.2020 22:15 Відповісти
Зацеперы... хм, дурашлёпство какое-то ....
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28.09.2020 22:15 Відповісти
Кому то адреналин..мне к примеру нравился зацеп к СР-3 хто имеет отношение к железке поймет очем речь
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28.09.2020 22:23 Відповісти
на трамвае-конке еще было ок.
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29.09.2020 00:52 Відповісти
ну й земля йому пухом
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28.09.2020 22:20 Відповісти
наверное нужно держать дежурную бригаду по трансплантации органов, а то одни расходы - так хоть какой профит будет. + активные просмотрщики ютюба появятся у главного будущего покойника персонажа. да и на могиле могут написать, дескать продлил жизнь н людям.
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28.09.2020 22:21 Відповісти
там органы у 80% наркотой загажены!
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28.09.2020 22:22 Відповісти
Хтів написати щось про Дарвіна, але велика біда у батьків, сумно, геть сумно, як так??
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28.09.2020 22:24 Відповісти
Естественный отбор...
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28.09.2020 22:26 Відповісти
Надеюсь, экшн камера была при нем, и он получит много просмотров и лайков посмертно.
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28.09.2020 22:26 Відповісти
**
............................
им сносит головы мостами
их ветер сбрасывает с крыши
их жизнь зачем-то затянулась
но им на это наплевать...
они не станут стариками
и мемуары не напишут,
и про бессмысленную юность
им нечем будет вспоминать..

...........................
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28.09.2020 22:29 Відповісти
Долбо**** не жалко...
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28.09.2020 22:31 Відповісти
Это да...((( только такое гадское чувство, что мы сами чем то толкаем наших детей к долбо**бству... чето мы сами потеряли по жизни... соболезнования родителям, если они есть, конечно.
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28.09.2020 22:58 Відповісти
Не знаю... Лично моим детям в юности, такая дурость и в голову не могла прийти.
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28.09.2020 23:06 Відповісти
Кацапе! Шо ти тут забуло зі своїми завуальованими матюками та зайвохромосомними личинками, які до України не мають жодного стосунку.
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28.09.2020 23:08 Відповісти
Совкодрочерам информация для размышления!
У київському метро потрапивши під поїзд загинув зачепер - Цензор.НЕТ 338

А то начнется что времена плохие вот и катаются!
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28.09.2020 23:35 Відповісти
Зацеперы советских времен

Сейчас любят кивать головой на всяких придурков и говорить, что "в наше время таких не было". Особенно в сторону зацеперов, которые безрассудно лазят по поездам и электричкам на ходу, попутно пачками погибая.
Так вот, зацеперы были и в СССР! Вот Сочи, станция Мацеста, снимок сделан в 1972 году, электропоезд (МВПС) серии ЭР2. Отчетливо видно, что на электричке повисли не только детки, но и вполне себе взрослый мужик в белой панамке. И явно не деньги экономят, билет копейки стоил, а гоняются за острыми впечатлениями, добывают себе адреналин.

У київському метро потрапивши під поїзд загинув зачепер - Цензор.НЕТ 8685
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28.09.2020 23:38 Відповісти
не факт, что они будут так ехать а не просто фоткаются.
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29.09.2020 00:54 Відповісти
Если даже так, то верхний на фаре дебил в квадрате.
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29.09.2020 08:16 Відповісти
Естественный отбор матушки-природы, тупиковая ветвь, с этим ничего нельзя сделать.
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28.09.2020 22:38 Відповісти
Мало того что сам сдох, так и столько людей оторвал от нужных дел.
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28.09.2020 22:55 Відповісти
хлопцю відірвало голову...
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28.09.2020 23:18 Відповісти
естественный отбор.. на одного дебила стало меньше
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28.09.2020 23:28 Відповісти
Ну і н.х. писати про це ЧП наніч ? Поки що не вважаю Цензор бульварним листком, напишіть толкову аналітику про вірмено-азербайджанський конфлікт і порівняння з україно-російським (п.Бутусов знайшов би толкових еспертів, чи сам би щось написав), а що з електроенергією, опалювальний сезон через кілька тижнів ?
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28.09.2020 23:30 Відповісти
зацепер в метро? Так там можно от одного только грохота кончиться а там еще ветер темнота жуть и напруга на земле, если свалиться.
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29.09.2020 00:49 Відповісти
Загинув Дарвінфан.
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29.09.2020 05:51 Відповісти
... это не хомо сапиенс, а хомо зацепиус: тип безволосой обезьяны
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29.09.2020 06:08 Відповісти
 
 