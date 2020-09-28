У київському метро, потрапивши під поїзд, загинув зачепер

На Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену потрапивши під поїзд загинула людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Випадок летальний. За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці", - сказано в повідомленні.

Після події на Сирецько-Печерській лінії тимчасово змінювався графік руху поїздів, зараз рух відновлено у звичайному режимі.

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.