У київському метро, потрапивши під поїзд, загинув зачепер
На Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену потрапивши під поїзд загинула людина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Випадок летальний. За попередньою інформацією зачепер потрапив під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці", - сказано в повідомленні.
Після події на Сирецько-Печерській лінії тимчасово змінювався графік руху поїздів, зараз рух відновлено у звичайному режимі.
Особу загиблого встановлюють правоохоронці.
Топ коментарі
+35 Петр Дибров #460784
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+16 Гельдрих
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+15 133133
показати весь коментар28.09.2020 22:16 Посилання
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Блиндаж окопный.
Ее обугленную тушку дожрали ежики в кустах
будущего покойникаперсонажа. да и на могиле могут написать, дескать продлил жизнь н людям.
............................
им сносит головы мостами
их ветер сбрасывает с крыши
их жизнь зачем-то затянулась
но им на это наплевать...
они не станут стариками
и мемуары не напишут,
и про бессмысленную юность
им нечем будет вспоминать..
...........................
А то начнется что времена плохие вот и катаются!
Сейчас любят кивать головой на всяких придурков и говорить, что "в наше время таких не было". Особенно в сторону зацеперов, которые безрассудно лазят по поездам и электричкам на ходу, попутно пачками погибая.
Так вот, зацеперы были и в СССР! Вот Сочи, станция Мацеста, снимок сделан в 1972 году, электропоезд (МВПС) серии ЭР2. Отчетливо видно, что на электричке повисли не только детки, но и вполне себе взрослый мужик в белой панамке. И явно не деньги экономят, билет копейки стоил, а гоняются за острыми впечатлениями, добывают себе адреналин.