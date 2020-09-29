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В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

Ежегодно качество воздуха в Киеве ухудшается. Главным загрязнителем воздуха в столице является автотранспорт. В такой ситуации должны настойчивее действовать экоактивисты.

Об этом директор "Киевского эколого-культурного центра" Владимир Борейко рассказал в комментарии 24 каналу., передает Обозреватель.

По его словам, загрязнение воздуха от автотранспорта составляет 80%, а дальше уже – от ТЭЦ и промышленных предприятий.

"Столичный транспорт – это масштабная проблема, требующая комплексного решения. Однако в последнее время практически ничего не делается. За семь лет не открыто ни одной станции метро. А каждая станция – это существенное разгрузки уличных магистралей. Также власти столицы обещала отдать приоритет электрическом транспорта – трамваям и троллейбусам. Но в городе по-прежнему доминируют автобусы. Ну и совсем печальная ситуация с грузовиками и дизельными авто, которых недопустимо много на улицах Киева ", – рассказал Борейко.

О том, что в столице критически большое количество машин с низким уровнем фильтрации выхлопных газов, известно уже давно. Это и старые авто, многие из которых "копоти воздух" еще с советских времен. И упомянутые "дизели", которые, согласно исследованиям ICCT, в городских условиях выбрасывают больше окиси азота, чем даже грузовики. Но больному удара Киев получил после того, как начали активно завозиться в употреблении автомобили из Европы и США. В основном они уже не отвечали экологическим стандартам. В Украине к тому же не получали надлежащего технического обслуживания. Как следствие, хорошие друзья киевских водителей – "евробляхы" стали одновременно и врагами киевлян.

В такой ситуации должны настойчивее действовать екоактивисты, главная задача которых, кстати, – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды и при необходимости – проводить экологические акции. Для сравнения – в начале сентября вышеупомянутые владельцы авто на Еврономер собрали в Киеве протест под стенами Верховной Рады.

Примерно две тысячи владельцев "евроблях" требовали... удешевить процесс растаможки автомобилей в Украине. Если власть пойдет на уступки, то старых авто на улицах Украины станет еще больше. Будет ли ответ экоактивистов? Большой вопрос.

Напомним, что в Запорожье состоялась экоакция, участники которой не смогли объяснить ее цель. В то же время ее участники получили обвинения в том, что они проводят такие акции только под выборы. Как сообщил глава ОГА Запорожье, последний раз такая акция состоялась как раз пять лет назад перед выборами.

Автор: 

воздух (173) Киев (25660) экология (1609)


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Топ комментарии
+17
Зеленский очень портит воздух, особенно когда думает про Порошенко
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29.09.2020 14:22
+7
Зеленський, Дубинський, Верещук.
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29.09.2020 14:19
+4
Тююююю!
Мэри Поппинс нам уже обещала "электрические троллейбусы" заместо "дизельных троллейбусов".
Вот как только найдет дизельные троллейбусы - тут же их все и заменит на электические!
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29.09.2020 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Да ладно, пунктом № 1 по загрязнению, и не только воздуха, во всей Украине должна числиться ОПГ "Слуга народа".
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29.09.2020 14:19 Ответить
Зеленський, Дубинський, Верещук.
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29.09.2020 14:19 Ответить
Зеленский очень портит воздух, особенно когда думает про Порошенко
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29.09.2020 14:22 Ответить
Тююююю!
Мэри Поппинс нам уже обещала "электрические троллейбусы" заместо "дизельных троллейбусов".
Вот как только найдет дизельные троллейбусы - тут же их все и заменит на электические!
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29.09.2020 14:21 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій Епілепсенко



почему я должен один страдать? наслаждайтесь!


https://twitter.com/i/status/1310820050362916864 https://twitter.com/i/status/1310820050362916864
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29.09.2020 14:24 Ответить
на 100% заказная статья...вместо того что бы убрать грабительскую растаможку ...они пишут всякую чушь. Когда будет доступна растаможка по примеру Прибалтики, то и ведра старые перестанут завозить
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29.09.2020 14:32 Ответить
Выпускающий редактор, проснись, ошибка на ошибке и ошибкой погоняет - читать больно.
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29.09.2020 14:33 Ответить
Мы идем в ЕС или нет?
Они нашли выход - разрешили въезд в центр города только электромобилям.
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29.09.2020 14:35 Ответить
Хде?
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29.09.2020 15:49 Ответить
Ще забули...заборонити в'їзд, а краще не тільки в Київ. Бо небезпечно для оточуючих в радіусі...до кордонів.
У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря - Цензор.НЕТ 777
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29.09.2020 14:39 Ответить
По его словам, загрязнение воздуха от автотранспорта составляет 80%, а дальше уже - от ТЭЦ и промышленных предприятий. Источник: https://censor.net/ru/n3221799
Для меня это открытие. Я думала - курильщики. Ведь им акцизы повышают.
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29.09.2020 15:05 Ответить
1.... забруднення повітря від автотранспорту становить 80%... Бортницька станція аерації та Сміттєспалювальний завод Енергія.... - А на скільки забруднюють Київ ці 2 об'єкти? На Енергії спалюють хто зна, що і кияни потім дихають це. Листя спалювали заборонено, а сміття норм?!
2.... місті, як і раніше, домінують автобуси... - В місті домінують маршрутки, які є напевно тільки у нас серед європейських країн і практично всі кошти зібрані з пасажирів йдуть поза бюджет, бо як правило в них не видають квитків.
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29.09.2020 15:07 Ответить
Хитро.опым все равно... главное дешевая ростаможка, а что будут умирать от онкологии их не волнует.
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29.09.2020 15:12 Ответить
Зе- мартышки так набzдели, что аж стёкла запотели ...
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29.09.2020 15:23 Ответить
Во всем виноваты бляхи, не маршрутки не фуры , не 40 летние тазы, а бляхи из европы.
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29.09.2020 15:26 Ответить
Экономикой и транспортом в частности, рулят одни, а разбираться - активистам-экологам.
Максимум что они могут - получить по морде от охранников.
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29.09.2020 15:42 Ответить
А мы боремся с курением и удешевляем ввоз подержаных автомобилей.
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29.09.2020 15:47 Ответить
Одна основная причина загрязнения- это транзит фур через Киев!
Из-за отсутствия объездных дорог
Нужно проехать с запада на восток, с Харькова в Одессу- дорога только через Киев
Вторая причина- отсутствие развязок и как следствие огромные пробки (как пример уже более десяти лет недоделанная развязка на Почтовой площади и постоянно стоящая набережная) Выведут Троещинский мост на Валы и Подол станет полностью
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29.09.2020 21:39 Ответить
Все знают,что главные загрязнители воздуха-это зебуины с ватой на форуме Цензора под любой статьей с фамилией Порошенко. Выделяют сероводород безостановочно только услышав фамилию.
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29.09.2020 22:57 Ответить
 
 