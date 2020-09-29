В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха
Ежегодно качество воздуха в Киеве ухудшается. Главным загрязнителем воздуха в столице является автотранспорт. В такой ситуации должны настойчивее действовать экоактивисты.
Об этом директор "Киевского эколого-культурного центра" Владимир Борейко рассказал в комментарии 24 каналу., передает Обозреватель.
По его словам, загрязнение воздуха от автотранспорта составляет 80%, а дальше уже – от ТЭЦ и промышленных предприятий.
"Столичный транспорт – это масштабная проблема, требующая комплексного решения. Однако в последнее время практически ничего не делается. За семь лет не открыто ни одной станции метро. А каждая станция – это существенное разгрузки уличных магистралей. Также власти столицы обещала отдать приоритет электрическом транспорта – трамваям и троллейбусам. Но в городе по-прежнему доминируют автобусы. Ну и совсем печальная ситуация с грузовиками и дизельными авто, которых недопустимо много на улицах Киева ", – рассказал Борейко.
О том, что в столице критически большое количество машин с низким уровнем фильтрации выхлопных газов, известно уже давно. Это и старые авто, многие из которых "копоти воздух" еще с советских времен. И упомянутые "дизели", которые, согласно исследованиям ICCT, в городских условиях выбрасывают больше окиси азота, чем даже грузовики. Но больному удара Киев получил после того, как начали активно завозиться в употреблении автомобили из Европы и США. В основном они уже не отвечали экологическим стандартам. В Украине к тому же не получали надлежащего технического обслуживания. Как следствие, хорошие друзья киевских водителей – "евробляхы" стали одновременно и врагами киевлян.
В такой ситуации должны настойчивее действовать екоактивисты, главная задача которых, кстати, – контролировать действия власти в области охраны окружающей среды и при необходимости – проводить экологические акции. Для сравнения – в начале сентября вышеупомянутые владельцы авто на Еврономер собрали в Киеве протест под стенами Верховной Рады.
Примерно две тысячи владельцев "евроблях" требовали... удешевить процесс растаможки автомобилей в Украине. Если власть пойдет на уступки, то старых авто на улицах Украины станет еще больше. Будет ли ответ экоактивистов? Большой вопрос.
Напомним, что в Запорожье состоялась экоакция, участники которой не смогли объяснить ее цель. В то же время ее участники получили обвинения в том, что они проводят такие акции только под выборы. Как сообщил глава ОГА Запорожье, последний раз такая акция состоялась как раз пять лет назад перед выборами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мэри Поппинс нам уже обещала "электрические троллейбусы" заместо "дизельных троллейбусов".
Вот как только найдет дизельные троллейбусы - тут же их все и заменит на электические!
https://twitter.com/GrishaSilence Григорій Епілепсенко
почему я должен один страдать? наслаждайтесь!
https://twitter.com/i/status/1310820050362916864 https://twitter.com/i/status/1310820050362916864
Они нашли выход - разрешили въезд в центр города только электромобилям.
Для меня это открытие. Я думала - курильщики. Ведь им акцизы повышают.
2.... місті, як і раніше, домінують автобуси... - В місті домінують маршрутки, які є напевно тільки у нас серед європейських країн і практично всі кошти зібрані з пасажирів йдуть поза бюджет, бо як правило в них не видають квитків.
Максимум что они могут - получить по морде от охранников.
Из-за отсутствия объездных дорог
Нужно проехать с запада на восток, с Харькова в Одессу- дорога только через Киев
Вторая причина- отсутствие развязок и как следствие огромные пробки (как пример уже более десяти лет недоделанная развязка на Почтовой площади и постоянно стоящая набережная) Выведут Троещинский мост на Валы и Подол станет полностью