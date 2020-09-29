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Новини
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У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря

У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря

Щорічно якість повітря в Києві погіршується. Головним забруднювачем повітря в столиці є автотранспорт. У такій ситуації повинні наполегливіше діяти екоактивісти.

Про це директор "Київського еколого-культурного центру" Володимир Борейко розповів у коментарі 24 каналу, передає Обозреватель.

За його словами, забруднення повітря від автотранспорту становить 80%, а далі вже – від ТЕЦ і промислових підприємств.

"Столичний транспорт – це масштабна проблема, яка потребує комплексного розв’язання. Проте останнім часом практично нічого не робиться. За сім років не відкрито жодної станції метро. А кожна станція – це суттєве розвантаження вуличних магістралей. Також влада столиці обіцяла віддати пріоритет електричному транспорту – трамваям і тролейбусам. Але в місті, як і раніше, домінують автобуси. Ну і зовсім сумна ситуація з вантажівками і дизельними авто, яких неприпустимо багато на вулицях Києва", – розповів Борейко.

Про те, що у столиці критично велика кількість машин із низьким рівнем фільтрації вихлопних газів, відомо вже давно. Це і старі авто, багато з яких "кіптять повітря" ще з радянських часів. І згадані "дизелі", які, згідно з дослідженнями ICCT, у міських умовах викидають більше окису азоту, ніж навіть вантажівки. Але найболючішого удару Київ зазнав після того, як почали активно завозитися вживані автомобілі з Європи і США. Здебільшого вони вже не відповідали екологічним стандартам. А в Україні до того ж не отримували належного технічного обслуговування. Як наслідок, хороші друзі київських водіїв – "євробляхи" стали одночасно й ворогами киян.

У такій ситуації мали б наполегливіше діяти екоавтивісти, головне завдання яких, до речі, – контролювати дії влади в галузі охорони довкілля та за потреби – проводити екологічні акції. Для порівняння – на початку вересня вищезгадані власники авто на єврономерах зібрали в Києві протест під стінами Верховної Ради. Приблизно дві тисячі власників "євроблях" вимагали… здешевити процес розмитнення автомобілів в Україні. Якщо влада піде на поступки, то старих авто на вулицях України стане ще більше. Чи буде відповідь екоактивістів? Велике питання.

Нагадаємо, що в Запоріжжі відбулася екоакція, учасники якої не змогли пояснити її мету. Водночас її учасники отримали звинувачення в тому, що вони проводять такі акції лише перед виборами. Як повідомив глава ОДА Запоріжжя, востаннє така акція відбулася якраз п'ять років тому перед виборами.

Автор: 

повітря (165) Київ (19633) екологія (1356)


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Топ коментарі
+17
Зеленский очень портит воздух, особенно когда думает про Порошенко
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29.09.2020 14:22
+7
Зеленський, Дубинський, Верещук.
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29.09.2020 14:19
+4
Тююююю!
Мэри Поппинс нам уже обещала "электрические троллейбусы" заместо "дизельных троллейбусов".
Вот как только найдет дизельные троллейбусы - тут же их все и заменит на электические!
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29.09.2020 14:21
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Да ладно, пунктом № 1 по загрязнению, и не только воздуха, во всей Украине должна числиться ОПГ "Слуга народа".
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29.09.2020 14:19 Відповісти
Зеленський, Дубинський, Верещук.
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29.09.2020 14:19 Відповісти
Зеленский очень портит воздух, особенно когда думает про Порошенко
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29.09.2020 14:22 Відповісти
Тююююю!
Мэри Поппинс нам уже обещала "электрические троллейбусы" заместо "дизельных троллейбусов".
Вот как только найдет дизельные троллейбусы - тут же их все и заменит на электические!
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29.09.2020 14:21 Відповісти
https://twitter.com/GrishaSilence

https://twitter.com/GrishaSilence Григорій Епілепсенко



почему я должен один страдать? наслаждайтесь!


https://twitter.com/i/status/1310820050362916864 https://twitter.com/i/status/1310820050362916864
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29.09.2020 14:24 Відповісти
на 100% заказная статья...вместо того что бы убрать грабительскую растаможку ...они пишут всякую чушь. Когда будет доступна растаможка по примеру Прибалтики, то и ведра старые перестанут завозить
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29.09.2020 14:32 Відповісти
Выпускающий редактор, проснись, ошибка на ошибке и ошибкой погоняет - читать больно.
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29.09.2020 14:33 Відповісти
Мы идем в ЕС или нет?
Они нашли выход - разрешили въезд в центр города только электромобилям.
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29.09.2020 14:35 Відповісти
Хде?
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29.09.2020 15:49 Відповісти
Ще забули...заборонити в'їзд, а краще не тільки в Київ. Бо небезпечно для оточуючих в радіусі...до кордонів.
У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря - Цензор.НЕТ 777
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29.09.2020 14:39 Відповісти
По его словам, загрязнение воздуха от автотранспорта составляет 80%, а дальше уже - от ТЭЦ и промышленных предприятий. Источник: https://censor.net/ru/n3221799
Для меня это открытие. Я думала - курильщики. Ведь им акцизы повышают.
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29.09.2020 15:05 Відповісти
1.... забруднення повітря від автотранспорту становить 80%... Бортницька станція аерації та Сміттєспалювальний завод Енергія.... - А на скільки забруднюють Київ ці 2 об'єкти? На Енергії спалюють хто зна, що і кияни потім дихають це. Листя спалювали заборонено, а сміття норм?!
2.... місті, як і раніше, домінують автобуси... - В місті домінують маршрутки, які є напевно тільки у нас серед європейських країн і практично всі кошти зібрані з пасажирів йдуть поза бюджет, бо як правило в них не видають квитків.
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29.09.2020 15:07 Відповісти
Хитро.опым все равно... главное дешевая ростаможка, а что будут умирать от онкологии их не волнует.
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29.09.2020 15:12 Відповісти
Зе- мартышки так набzдели, что аж стёкла запотели ...
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29.09.2020 15:23 Відповісти
Во всем виноваты бляхи, не маршрутки не фуры , не 40 летние тазы, а бляхи из европы.
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29.09.2020 15:26 Відповісти
Экономикой и транспортом в частности, рулят одни, а разбираться - активистам-экологам.
Максимум что они могут - получить по морде от охранников.
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29.09.2020 15:42 Відповісти
А мы боремся с курением и удешевляем ввоз подержаных автомобилей.
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29.09.2020 15:47 Відповісти
Одна основная причина загрязнения- это транзит фур через Киев!
Из-за отсутствия объездных дорог
Нужно проехать с запада на восток, с Харькова в Одессу- дорога только через Киев
Вторая причина- отсутствие развязок и как следствие огромные пробки (как пример уже более десяти лет недоделанная развязка на Почтовой площади и постоянно стоящая набережная) Выведут Троещинский мост на Валы и Подол станет полностью
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29.09.2020 21:39 Відповісти
Все знают,что главные загрязнители воздуха-это зебуины с ватой на форуме Цензора под любой статьей с фамилией Порошенко. Выделяют сероводород безостановочно только услышав фамилию.
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29.09.2020 22:57 Відповісти
 
 