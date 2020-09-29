РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7248 посетителей онлайн
Новости
4 023 20

Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко

Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором.

Потому что поставки качественной питьевой воды для киевлян - один из приоритетов для городских властей. Уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работы Днепровской водопроводной станции. Там построили новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора, сообщает пресс-служба КГГА.

"Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски. И оборудование хлорного хозяйства отработало уже более полувека и технически устарело", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Днепровская водопроводная станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30 процентов необходимой воды.

Поэтому приняли решение о модернизации станции. За три года там построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора. Общая стоимость работ составляет 78 млн грн. Средства - это инвестиция компании "Киевводоканал". И запуск этого проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов ", - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что 14 артезианских насосных станций, поставляющих еще более 10 процентов воды для жителей Киева, также переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия - современным и безопасным в использовании реагентом, производимым непосредственно на месте с применением соли.

"То есть, сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других. Отмечу, что для оснащения Днепровской водопроводной станции рассматривали несколько технологий. Собрали информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, провели лабораторные исследования. И избрание технологии базировалось на результатах этих исследований. Качество и безопасность питьевой воды контролируется круглосуточно и на всех этапах очистки ", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что после внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора хлорное хозяйство выведут из эксплуатации и законсервируют.

Также к 2022 году планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, обеспечивающую еще 60 процентов воды для жителей столицы.

Автор: 

Киев (25663) Кличко Виталий (4650) вода (919)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
А вот проголосуют ЗеДятлы с киевской пропиской за волшебницу из Равы Руской Ирку Жопинс, прилетит она в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино, тьфу ты, сразу сделает всё как в Европе. Всё будет ЖОПИНС, да, ЗеДятлы?
показать весь комментарий
29.09.2020 15:34
+5
В Киеве ж не только зебилов своих хватает, а и понаехавших кормильцев из дамбаса. Чо они все в столицу валят еще и жилье хотят. Он в селах куча заброшеных хат. Заезжай и живи!!!!
показать весь комментарий
29.09.2020 15:36
+5
Фотографія для Криму)
Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7981
показать весь комментарий
29.09.2020 15:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вот проголосуют ЗеДятлы с киевской пропиской за волшебницу из Равы Руской Ирку Жопинс, прилетит она в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино, тьфу ты, сразу сделает всё как в Европе. Всё будет ЖОПИНС, да, ЗеДятлы?
показать весь комментарий
29.09.2020 15:34 Ответить
В Киеве ж не только зебилов своих хватает, а и понаехавших кормильцев из дамбаса. Чо они все в столицу валят еще и жилье хотят. Он в селах куча заброшеных хат. Заезжай и живи!!!!
показать весь комментарий
29.09.2020 15:36 Ответить
Они тоже относятся по классификации к отряду пернатых, вид ЗеДятлы перелётные.
показать весь комментарий
29.09.2020 15:45 Ответить
Где ж они там столоваться будут?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:56 Ответить
Фотографія для Криму)
Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7981
показать весь комментарий
29.09.2020 15:39 Ответить
Вот так должна выглядеть предвыборная программа будущего мэра. А зелень пусть себе и дальше летает на зонтиках над гнездом кукушки.
показать весь комментарий
29.09.2020 15:52 Ответить
Київ поступово замінює хлорування води європейськими технологіями, - мер Кличко - Цензор.НЕТ 945
показать весь комментарий
29.09.2020 15:52 Ответить
Я конешно извиняюсь, а "новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора" это разве не хлорирование?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:14 Ответить
НЕТ.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:52 Ответить
Мають на увазі, що не виділяється вільний хлор.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:58 Ответить
Признавайся, прогуливал химию в школе?
показать весь комментарий
29.09.2020 17:52 Ответить
А про станцию аэрации в Бортничах ничего не сказал?
показать весь комментарий
29.09.2020 16:17 Ответить
40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил / Кличко открыл / Кличко: теплосети готовы. В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который если и открывает то: НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:18 Ответить
В Європі давно вже дезинфікують воду озоном з пісочними та вугільними фільтрами.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:23 Ответить
Від озону через 30 хвилин у трубах і сліду не залишається. Далі йде рост бактерій. Потрібно все одно хлор добавляти, якщо ви кудись воду качаєте. Дома-можна. Але можна і отравитись. Озон у великій кількості - канцероген.
показать весь комментарий
29.09.2020 16:55 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Медиа, реклама, пиар - единственное, где «слуги народа», якобы должны быть профи. А теперь оцените этот испанский стыд - рекламный ролик кандидата в мэры многомилионной европейской столицы. «Слуги» - бездари во всём.

https://twitter.com/i/status/1310926872365142017 https://twitter.com/i/status/1310926872365142017
показать весь комментарий
29.09.2020 16:23 Ответить
смотрю в экран вижу дулю)_если водичка чистится значит она хлорированая .
показать весь комментарий
29.09.2020 17:05 Ответить
Хлорирование бывает разное. Чистый хлор и диоксид хлора кардинально отличаются по химическим свойствам.
показать весь комментарий
29.09.2020 17:58 Ответить
3М Киев расходует в сутки 700М литров воды, т.е. 230 литров воды на нос в сутки?? Киевляне, а вы там уху не ели с таким расходом?
показать весь комментарий
30.09.2020 22:37 Ответить
 
 