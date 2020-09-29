Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко

Киев постепенно отказывается от обеззараживания воды хлором.

Потому что поставки качественной питьевой воды для киевлян - один из приоритетов для городских властей. Уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время проверки работы Днепровской водопроводной станции. Там построили новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора, сообщает пресс-служба КГГА.

"Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом. Ведь использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски. И оборудование хлорного хозяйства отработало уже более полувека и технически устарело", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Днепровская водопроводная станция была построена более 80 лет назад, но именно благодаря ее работе Киев получает почти 30 процентов необходимой воды.

Поэтому приняли решение о модернизации станции. За три года там построили цех обеззараживания воды диоксидом хлора. Общая стоимость работ составляет 78 млн грн. Средства - это инвестиция компании "Киевводоканал". И запуск этого проекта не приведет к дополнительным платежам для киевлян.

"Это действительно современный европейский подход, когда предприятие закладывает финансы в повышение безопасности и эффективности своего производства, на улучшение качества услуг. Оборудование, которое мы увидели, - итальянского производства, подрядчик - тоже итальянская компания, имеющая опыт выполнения таких проектов ", - сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что 14 артезианских насосных станций, поставляющих еще более 10 процентов воды для жителей Киева, также переведены с хлора на обеззараживание гипохлоритом натрия - современным и безопасным в использовании реагентом, производимым непосредственно на месте с применением соли.

"То есть, сегодня уже 40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, обеззараживается с помощью безхлорных технологий. Диоксид хлора используют во многих городах Европы - например, в Вене, Нюрнберге и других. Отмечу, что для оснащения Днепровской водопроводной станции рассматривали несколько технологий. Собрали информацию о состоянии воды в Днепре и Десне, провели лабораторные исследования. И избрание технологии базировалось на результатах этих исследований. Качество и безопасность питьевой воды контролируется круглосуточно и на всех этапах очистки ", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что после внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора хлорное хозяйство выведут из эксплуатации и законсервируют.

Также к 2022 году планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, обеспечивающую еще 60 процентов воды для жителей столицы.



