Київ поступово замінює хлорування води європейськими технологіями, - мер Кличко

Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором.

Бо постачання якісної питної води для киян – один із пріоритетів для міської влади. Вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки роботи Дніпровської водопровідної станції. Там збудували новий цех знезараження води діоксидом хлору, повідомляє пресслужба КМДА.

"Щодня кияни споживають близько 700 млн літрів води. Сьогодні вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Ми поступово залишаємо застарілі технології хлорування у минулому. Адже використання рідкого хлору – це великі екологічні та господарські ризики. Та й обладнання хлорного господарства відпрацювало вже понад півстоліття і технічно застаріло", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Дніпровська водопровідна станція була збудована понад 80 років тому, але саме завдяки її роботі Київ отримує майже 30 відсотків необхідної води.

Тому ухвалили рішення про модернізацію станції. За три роки там збудували цех знезараження води діоксидом хлору. Загальна вартість робіт становить 78 млн грн. Кошти – це інвестиція компанії "Київводоканал". І запуск цього проєкту не призведе до додаткових платежів для киян.

"Це справді сучасний європейський підхід, коли підприємство закладає фінанси в підвищення безпеки та ефективності свого виробництва, у поліпшення якості послуг. Обладнання, яке ми побачили, – італійського виробництва, підрядник – теж італійська компанія, що має досвід виконання таких проєктів", – повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що 14 артезіанських насосних станцій, що постачають іще понад 10 відсотків води для жителів Києва, також переведені з хлору на знезараження гіпохлоритом натрію – сучасним і безпечним у використанні реагентом, що виробляється безпосередньо на місці із застосуванням солі.

"Тобто, сьогодні вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, знезаражується за допомогою безхлорних технологій. Діоксид хлору використовують в багатьох містах Європи – наприклад, у Відні, Нюрнберзі та інших. Зазначу, що для оснащення Дніпровської водопровідної станції розглядали декілька технологій. Зібрали інформацію про стан води в Дніпрі та Десні, провели лабораторні дослідження. І обрання технології базувалось на результатах цих досліджень. Якість та безпека питної води контролюється цілодобово та на усіх етапах очистки", – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що після впровадження технології знезараження води діоксидом хлору хлорне господарство виведуть із експлуатації та законсервують.

Також до 2022 року планують модернізувати Деснянську водопровідну станцію, що забезпечує іще 60 відсотків води для мешканців столиці