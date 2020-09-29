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Новини
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Київ поступово замінює хлорування води європейськими технологіями, - мер Кличко

Київ поступово замінює хлорування води європейськими технологіями, - мер Кличко

Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором.

Бо постачання якісної питної води для киян – один із пріоритетів для міської влади. Вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки роботи Дніпровської водопровідної станції. Там збудували новий цех знезараження води діоксидом хлору, повідомляє пресслужба КМДА.

"Щодня кияни споживають близько 700 млн літрів води. Сьогодні вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах. Ми поступово залишаємо застарілі технології хлорування у минулому. Адже використання рідкого хлору – це великі екологічні та господарські ризики. Та й обладнання хлорного господарства відпрацювало вже понад півстоліття і технічно застаріло", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Дніпровська водопровідна станція була збудована понад 80 років тому, але саме завдяки її роботі Київ отримує майже 30 відсотків необхідної води.

Тому ухвалили рішення про модернізацію станції. За три роки там збудували цех знезараження води діоксидом хлору. Загальна вартість робіт становить 78 млн грн. Кошти – це інвестиція компанії "Київводоканал". І запуск цього проєкту не призведе до додаткових платежів для киян.

"Це справді сучасний європейський підхід, коли підприємство закладає фінанси в підвищення безпеки та ефективності свого виробництва, у поліпшення якості послуг. Обладнання, яке ми побачили, – італійського виробництва, підрядник – теж італійська компанія, що має досвід виконання таких проєктів", – повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що 14 артезіанських насосних станцій, що постачають іще понад 10 відсотків води для жителів Києва, також переведені з хлору на знезараження гіпохлоритом натрію – сучасним і безпечним у використанні реагентом, що виробляється безпосередньо на місці із застосуванням солі.

"Тобто, сьогодні вже 40 відсотків води, що подається у домівки киян, знезаражується за допомогою безхлорних технологій. Діоксид хлору використовують в багатьох містах Європи – наприклад, у Відні, Нюрнберзі та інших. Зазначу, що для оснащення Дніпровської водопровідної станції розглядали декілька технологій. Зібрали інформацію про стан води в Дніпрі та Десні, провели лабораторні дослідження. І обрання технології базувалось на результатах цих досліджень. Якість та безпека питної води контролюється цілодобово та на усіх етапах очистки", – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що після впровадження технології знезараження води діоксидом хлору хлорне господарство виведуть із експлуатації та законсервують.

Також до 2022 року планують модернізувати Деснянську водопровідну станцію, що забезпечує іще 60 відсотків води для мешканців столиці

Автор: 

Київ (19633) Кличко Віталій (3525) вода (1181)


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Топ коментарі
+5
А вот проголосуют ЗеДятлы с киевской пропиской за волшебницу из Равы Руской Ирку Жопинс, прилетит она в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино, тьфу ты, сразу сделает всё как в Европе. Всё будет ЖОПИНС, да, ЗеДятлы?
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29.09.2020 15:34
+5
В Киеве ж не только зебилов своих хватает, а и понаехавших кормильцев из дамбаса. Чо они все в столицу валят еще и жилье хотят. Он в селах куча заброшеных хат. Заезжай и живи!!!!
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29.09.2020 15:36
+5
Фотографія для Криму)
Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7981
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29.09.2020 15:39
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А вот проголосуют ЗеДятлы с киевской пропиской за волшебницу из Равы Руской Ирку Жопинс, прилетит она в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино, тьфу ты, сразу сделает всё как в Европе. Всё будет ЖОПИНС, да, ЗеДятлы?
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29.09.2020 15:34 Відповісти
В Киеве ж не только зебилов своих хватает, а и понаехавших кормильцев из дамбаса. Чо они все в столицу валят еще и жилье хотят. Он в селах куча заброшеных хат. Заезжай и живи!!!!
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29.09.2020 15:36 Відповісти
Они тоже относятся по классификации к отряду пернатых, вид ЗеДятлы перелётные.
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29.09.2020 15:45 Відповісти
Где ж они там столоваться будут?
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29.09.2020 16:56 Відповісти
Фотографія для Криму)
Киев постепенно заменяет хлорирование воды европейскими технологиями, - мэр Кличко - Цензор.НЕТ 7981
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29.09.2020 15:39 Відповісти
Вот так должна выглядеть предвыборная программа будущего мэра. А зелень пусть себе и дальше летает на зонтиках над гнездом кукушки.
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29.09.2020 15:52 Відповісти
Київ поступово замінює хлорування води європейськими технологіями, - мер Кличко - Цензор.НЕТ 945
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29.09.2020 15:52 Відповісти
Я конешно извиняюсь, а "новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора" это разве не хлорирование?
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29.09.2020 16:14 Відповісти
НЕТ.
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29.09.2020 16:52 Відповісти
Мають на увазі, що не виділяється вільний хлор.
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29.09.2020 16:58 Відповісти
Признавайся, прогуливал химию в школе?
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29.09.2020 17:52 Відповісти
А про станцию аэрации в Бортничах ничего не сказал?
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29.09.2020 16:17 Відповісти
40 процентов воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил / Кличко открыл / Кличко: теплосети готовы. В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который если и открывает то: НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
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29.09.2020 16:18 Відповісти
В Європі давно вже дезинфікують воду озоном з пісочними та вугільними фільтрами.
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29.09.2020 16:23 Відповісти
Від озону через 30 хвилин у трубах і сліду не залишається. Далі йде рост бактерій. Потрібно все одно хлор добавляти, якщо ви кудись воду качаєте. Дома-можна. Але можна і отравитись. Озон у великій кількості - канцероген.
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29.09.2020 16:55 Відповісти
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель

Медиа, реклама, пиар - единственное, где «слуги народа», якобы должны быть профи. А теперь оцените этот испанский стыд - рекламный ролик кандидата в мэры многомилионной европейской столицы. «Слуги» - бездари во всём.

https://twitter.com/i/status/1310926872365142017 https://twitter.com/i/status/1310926872365142017
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29.09.2020 16:23 Відповісти
смотрю в экран вижу дулю)_если водичка чистится значит она хлорированая .
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29.09.2020 17:05 Відповісти
Хлорирование бывает разное. Чистый хлор и диоксид хлора кардинально отличаются по химическим свойствам.
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29.09.2020 17:58 Відповісти
3М Киев расходует в сутки 700М литров воды, т.е. 230 литров воды на нос в сутки?? Киевляне, а вы там уху не ели с таким расходом?
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30.09.2020 22:37 Відповісти
 
 