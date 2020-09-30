Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией за смелость
Американская литературная и правозащитная организация ПЕН наградила экс-посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость PEN/Benenson Courage Award.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Представители PEN America отметили: "В то время, когда соблюдение принципиальности может означать для государственных чиновников окончание профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула и не пошатнулась... Она — мощный пример мужества, которую эта награда призвана отметить", — говорится в заявлении руководительницы организации Сьюзанн Носсел.
С должности руководительницы американского дипведомства в Киеве Мари Йованович была отозвана в мае 2019 года. Во время слушаний в рамках импичмента Дональда Трампа в Конгрессе Йованович заявляла, что ее отзыва сопровождалось кампанией воздействия с целью запятнать ее репутацию.
Сейчас Йованович работает в Carnegie Endowment for International Peace, сотрудничает с Институтом исследований дипломатии в университете Джорджтаун, а также пишет мемуары.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мілованов - в Америці, Гончарук - в Америці, ще скоро і вся зелена шобла там буде разом з тупим клоуном.., а тобі, 73%-не бидло знову, залишать пусту казну, знімуть черговий брехливий серіал про «свинарчуків» і «ліпєцкую хвабрику» і ти побіжиш голосувати тепер уже за Бойка......
Леха САМОКАТ будет жить в тепле и достатке...
А вы ЗЕвыборцы ещё ниже наклонитесь раком...
На вскидку скажите мне...что из 10 обещаний на стадионе сделал ЗЕлупа за год? Кроме того шо провел вам по ушам и губам
"...Федерация нерушимая
Штатов свободных..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1319761778216420&id=100005478302156 5 ч. ·
З інтерв'ю мадам Кольчуги (в тому році) ясно було, що вона просувала і сприяла кандидатурі Зеленського на майбутнє обрання президентством.
А от тільки що почула, що в книзі Болтона є епізод, де Трамп в розмові з Меркель висказався в тому дусі, що обрання в Україні президента з симпатіями до Москви попередить третю світову.
Я не порівнювала хронологію (коли саме це сталось), але дії посольства США за мадам Йованович в наближенні до виборів (кінець-18-19 рр.), яке не тільки не підтримувало Порошенка, а й топило його ротами своїх грантонабувачів типу Шабуніна, Лещенка, НАБУ і цілої когорти інших - не виглядає її особистою ініціативою.
Порох був антиросійським, а США хотіло проросійського - погодувати ***** покірною Україною.