Експосла США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість

Американська літературна і правозахисна організація ПЕН нагородила експосла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Представники PEN America зазначили: "У той час, коли дотримання принциповості може означати для державних чиновників завершення професійної кар'єри, посол Йованович не здригнулася і не похитнулася ... Вона - потужний приклад мужності, яку ця нагорода покликана відзначити", - йдеться в заяві керівниці організації Сьюзанн Носсел.

З посади керівниці американського дипвідомства у Києві Марі Йованович було відкликано в травні 2019 року. Під час слухань у межах імпічменту Дональда Трампа у Конгресі Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалося кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

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Зараз Йованович працює в Carnegie Endowment for International Peace, співпрацює із Інститутом досліджень дипломатії в університеті Джорджтаун, а також пише мемуари.