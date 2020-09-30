Експосла США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість
Американська літературна і правозахисна організація ПЕН нагородила експосла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Представники PEN America зазначили: "У той час, коли дотримання принциповості може означати для державних чиновників завершення професійної кар'єри, посол Йованович не здригнулася і не похитнулася ... Вона - потужний приклад мужності, яку ця нагорода покликана відзначити", - йдеться в заяві керівниці організації Сьюзанн Носсел.
З посади керівниці американського дипвідомства у Києві Марі Йованович було відкликано в травні 2019 року. Під час слухань у межах імпічменту Дональда Трампа у Конгресі Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалося кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.
Зараз Йованович працює в Carnegie Endowment for International Peace, співпрацює із Інститутом досліджень дипломатії в університеті Джорджтаун, а також пише мемуари.
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Мілованов - в Америці, Гончарук - в Америці, ще скоро і вся зелена шобла там буде разом з тупим клоуном.., а тобі, 73%-не бидло знову, залишать пусту казну, знімуть черговий брехливий серіал про «свинарчуків» і «ліпєцкую хвабрику» і ти побіжиш голосувати тепер уже за Бойка......
Леха САМОКАТ будет жить в тепле и достатке...
А вы ЗЕвыборцы ещё ниже наклонитесь раком...
На вскидку скажите мне...что из 10 обещаний на стадионе сделал ЗЕлупа за год? Кроме того шо провел вам по ушам и губам
"...Федерация нерушимая
Штатов свободных..."
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З інтерв'ю мадам Кольчуги (в тому році) ясно було, що вона просувала і сприяла кандидатурі Зеленського на майбутнє обрання президентством.
А от тільки що почула, що в книзі Болтона є епізод, де Трамп в розмові з Меркель висказався в тому дусі, що обрання в Україні президента з симпатіями до Москви попередить третю світову.
Я не порівнювала хронологію (коли саме це сталось), але дії посольства США за мадам Йованович в наближенні до виборів (кінець-18-19 рр.), яке не тільки не підтримувало Порошенка, а й топило його ротами своїх грантонабувачів типу Шабуніна, Лещенка, НАБУ і цілої когорти інших - не виглядає її особистою ініціативою.
Порох був антиросійським, а США хотіло проросійського - погодувати ***** покірною Україною.