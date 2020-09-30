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Новини
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Експосла США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість

Експосла США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість

Американська літературна і правозахисна організація ПЕН нагородила експосла США в Україні Марі Йованович премією за сміливість PEN/Benenson Courage Award.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Представники PEN America зазначили: "У той час, коли дотримання принциповості може означати для державних чиновників завершення професійної кар'єри, посол Йованович не здригнулася і не похитнулася ... Вона - потужний приклад мужності, яку ця нагорода покликана відзначити", - йдеться в заяві керівниці організації Сьюзанн Носсел.

З посади керівниці американського дипвідомства у Києві Марі Йованович було відкликано в травні 2019 року. Під час слухань у межах імпічменту Дональда Трампа у Конгресі Йованович заявляла, що її відкликання супроводжувалося кампанією впливу з метою заплямувати її репутацію.

Також читайте: Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович". АУДIО

Зараз Йованович працює в Carnegie Endowment for International Peace, співпрацює із Інститутом досліджень дипломатії в університеті Джорджтаун, а також пише мемуари.

Автор: 

нагорода (1276) США (23335) Йованович Марі (226)


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Топ коментарі
+11
Колишній прем'єр Гончарук перебрався в Америку !

Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией за смелость - Цензор.НЕТ 4016

Мілованов - в Америці, Гончарук - в Америці, ще скоро і вся зелена шобла там буде разом з тупим клоуном.., а тобі, 73%-не бидло знову, залишать пусту казну, знімуть черговий брехливий серіал про «свинарчуків» і «ліпєцкую хвабрику» і ти побіжиш голосувати тепер уже за Бойка......
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30.09.2020 08:05
+4
Нагородіть Барака Обаму шНобелівською премією миру, "за мовчання ягнят під час анексії Криму путлєром". Заслужив негритосик її, як ніхто.
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30.09.2020 08:09
+4
Это точно...
Леха САМОКАТ будет жить в тепле и достатке...
А вы ЗЕвыборцы ещё ниже наклонитесь раком...
На вскидку скажите мне...что из 10 обещаний на стадионе сделал ЗЕлупа за год? Кроме того шо провел вам по ушам и губам
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30.09.2020 08:20
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Колишній прем'єр Гончарук перебрався в Америку !

Экс-посла США в Украине Мари Йованович наградили премией за смелость - Цензор.НЕТ 4016

Мілованов - в Америці, Гончарук - в Америці, ще скоро і вся зелена шобла там буде разом з тупим клоуном.., а тобі, 73%-не бидло знову, залишать пусту казну, знімуть черговий брехливий серіал про «свинарчуків» і «ліпєцкую хвабрику» і ти побіжиш голосувати тепер уже за Бойка......
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30.09.2020 08:05 Відповісти
Что только подтверждает: никто из них [уехавших] никогда не рассматривал Украину, как свою Родину; никто не собирался жить здесь дальше; и все их бла-бла-бла про "покращання", "рехвормы", все их видосики - способ напустить побольше туману лохторату. Это - про всю нашу быдлоэлиту. Украина - только офис для выкачки средств из бюджета, а их настоящая родина там, в Европе, в цивилизованных странах, какой Украине [с такими успешными менеджерами] никогда не стать.
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30.09.2020 08:17 Відповісти
Это точно...
Леха САМОКАТ будет жить в тепле и достатке...
А вы ЗЕвыборцы ещё ниже наклонитесь раком...
На вскидку скажите мне...что из 10 обещаний на стадионе сделал ЗЕлупа за год? Кроме того шо провел вам по ушам и губам
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30.09.2020 08:20 Відповісти
а на яких умовах він там? В гостях, подорож-екскурсія, бізнес? Чи виграв грін-кард?
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30.09.2020 12:36 Відповісти
Нагородіть Барака Обаму шНобелівською премією миру, "за мовчання ягнят під час анексії Криму путлєром". Заслужив негритосик її, як ніхто.
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30.09.2020 08:09 Відповісти
Бажано нагородження проводити в церкві, під співи чорношкірих протестантів-харизматів в білосніжних балахонах, з танцями і ритмічним плесканням в долоні
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30.09.2020 08:12 Відповісти
А петь они будут:
"...Федерация нерушимая
Штатов свободных..."
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30.09.2020 08:29 Відповісти
Мари Йованович очень достойный человек. США не пропадёт пока там есть такие люди.
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30.09.2020 08:12 Відповісти
Еще надувной "Кольчугой" наградите.
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30.09.2020 08:21 Відповісти
Експосла США в Україні Марі Йованович нагородили премією за сміливість - Цензор.НЕТ 3248
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30.09.2020 08:33 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005478302156&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAxsvP_m5PNr1-N6olS3xLMeMnI44or1GQn3cCn0zw6gj9EoupB4-3oZ92-wgR9GTxuRDhdS3bY0G-b&hc_ref=ARTEWB0cbZY6ZK-YLa0cMzIerW_Xs4pyxbnX5lXq0Tx4M9BfRH22zoud6pYJml0x81s&fref=nf Лариса Вакульницька
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1319761778216420&id=100005478302156 5 ч. ·

З інтерв'ю мадам Кольчуги (в тому році) ясно було, що вона просувала і сприяла кандидатурі Зеленського на майбутнє обрання президентством.
А от тільки що почула, що в книзі Болтона є епізод, де Трамп в розмові з Меркель висказався в тому дусі, що обрання в Україні президента з симпатіями до Москви попередить третю світову.
Я не порівнювала хронологію (коли саме це сталось), але дії посольства США за мадам Йованович в наближенні до виборів (кінець-18-19 рр.), яке не тільки не підтримувало Порошенка, а й топило його ротами своїх грантонабувачів типу Шабуніна, Лещенка, НАБУ і цілої когорти інших - не виглядає її особистою ініціативою.
Порох був антиросійським, а США хотіло проросійського - погодувати ***** покірною Україною.
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30.09.2020 08:53 Відповісти
Не підміняй поняття, соя. Твій парАшенко був не антиросійським, а проолігархічним, з елементами антиросійської риторики з метою самопіару та імітації "патріотизму". Перестанеш повторювати на цьому форумі передвиборчі агітки Свинорига з бігбордів 2019-го року, то, можливо, тебе ще й перестануть відправляти в спам.
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30.09.2020 11:32 Відповісти
Побывать в Украине - смелость?
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30.09.2020 09:33 Відповісти
Кольчугой?
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30.09.2020 09:48 Відповісти
Купувала товари в українських супермаркетах після відміни Яценюком санітарного контролю, користувалась електротоварами і побутовою без сертифікації, як всі українці, звісно тепер вона герой США, вона як Миклухо Маклай прибула з країни де влада і її 17 найбагатших осіб це племя дикунів-людожерів. Тепер напише бестцеллер "Як вижила в країні де дурість влади - зденаціоналізоване вундерваффе"
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30.09.2020 10:02 Відповісти
не исключено ,что американские премии за смелость ,для тех,кому в Украине клеиили ложь ,могут вызывать и тяжелые заболевания в некоторых екс-деятелей в Украине...
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30.09.2020 10:11 Відповісти
 
 