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Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

Кабмин утвердил перенос трех рабочих дней в 2021 году

Кабинет Министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Правительство рекомендовало руководителям предприятий, учреждений и организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта", Государственного казначейства и банковских учреждений) для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2021 году рабочие дни:

с пятницы, 8 января, на субботу 16 января;

с понедельника, 23 августа, на субботу 28 августа;

с пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

В то же время, отмечается, что специальный режим работы банков и их учреждений в этот день определяет Национальный банк Украины.

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"Занадто оголена"
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30.09.2020 15:13 Ответить
Натаха - соснаразводяха.
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30.09.2020 15:15 Ответить
А перше січня на кудой?
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30.09.2020 15:22 Ответить
"Кабинет Министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году..."

Переносити будуть на носілках?
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30.09.2020 16:08 Ответить
 
 