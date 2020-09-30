Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица
Кабинет Министров утвердил работу Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица и запустил тестирование сотрудников таможни на благонадежность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
Как отметил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект постановления возобновляет управленческую вертикаль Гостаможни и отменяет нехарактерные для нее полномочия.
Напомним, 14 января 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.
Президент Владимир Зеленский подписал данный закон в феврале.
Закон предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения.
Документ также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиления возможностей борьбы с почтовой контрабандой.
Переведение ГНС и Гостаможенной службы в формат единых юридических лиц было одним из ключевых требований Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы.
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