Кабмин утвердил работу таможни в формате единого юрлица

Кабинет Министров утвердил работу Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица и запустил тестирование сотрудников таможни на благонадежность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Как отметил глава Министерства финансов Сергей Марченко в ходе заседания, проект постановления возобновляет управленческую вертикаль Гостаможни и отменяет нехарактерные для нее полномочия.

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Напомним, 14 января 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.

Президент Владимир Зеленский подписал данный закон в феврале.

Закон предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения.

Документ также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиления возможностей борьбы с почтовой контрабандой.

Переведение ГНС и Гостаможенной службы в формат единых юридических лиц было одним из ключевых требований Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы.