Кабмін затвердив роботу митниці у форматі єдиної юрособи

Кабінет Міністрів затвердив роботу Державної митної служби у форматі єдиної юридичної особи і запустив тестування співробітників митниці на благонадійність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Як зазначив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко під час засідання, проєкт постанови відновлює управлінську вертикаль Держмитниці і скасовує нехарактерні для неї повноваження.

Нагадаємо, 14 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2318-1, який передбачає перехід Державної митної служби у формат єдиної юридичної особи.

Президент Володимир Зеленський підписав цей закон у лютому.

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Закон передбачає новий формат роботи Держмитної та Держподаткової служб як єдиних юросіб, у зв'язку з чим їхні територіальні органи будуть здійснювати діяльність не як юрособи, а як окремі підрозділи.

Документ також передбачає переведення митників на контракти, відкриття знеособленої митної інформації, можливість автоматизації митного оформлення та посилення можливостей боротьби з поштовою контрабандою.

Переведення ДПС і Держмитної служби у формат єдиних юридичних осіб було однією з ключових вимог Міжвідомчої робочої групи з реформи Державної фіскальної служби.