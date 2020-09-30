Владельцы автомобиля смогут передавать техпаспорт другим водителям в приложении "Дія"

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял постановление, которым разрешил зарегистрированным фактическим пользователям автомобиля пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства цифровой трансформации, ранее в "Діє" свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отображались только у владельцев автомобилей.

"Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того как владелец автомобиля подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Діє" отобразится свидетельство на управление транспортным средством", - отмечает Минцифры.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины.

Официально 5 октября на Diia Summit будет презентован новый функционал приложения.

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