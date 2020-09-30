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Владельцы автомобиля смогут передавать техпаспорт другим водителям в приложении "Дія"

Владельцы автомобиля смогут передавать техпаспорт другим водителям в приложении

Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял постановление, которым разрешил зарегистрированным фактическим пользователям автомобиля пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в мобильном приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства цифровой трансформации, ранее в "Діє" свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отображались только у владельцев автомобилей.

"Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После того как владелец автомобиля подтвердит надлежащего пользователя, у другого водителя в "Діє" отобразится свидетельство на управление транспортным средством", - отмечает Минцифры.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины.

Официально 5 октября на Diia Summit будет презентован новый функционал приложения.

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авто (4219) техпаспорт (8) Дія (426)


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Аффигенно! Вот это достижение!
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30.09.2020 15:47 Ответить
снова совок - у меня бумажка с регистрацией валяется в бардачке, кто угодно может ездить если машина в угон не заявлена.
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30.09.2020 15:49 Ответить
А сам автомобиль можно будет передать в приложении "Call of Duty"
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30.09.2020 16:24 Ответить
Ну, ну. Этим чувакам из Как мина не мешало бы посмотреть ролики, в которых полицместеры вытаскивают из авто водителей, которые не имеют страховок в бумажном виде. Самое смешное, что эти же чуваки подали законопроект, в котором водителя ОБЯЗЫВАЮТЬ ПЕРЕДАТЬ полиции свидетельство о регистрации...
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30.09.2020 20:05 Ответить
А НЕ ПЕРЕДАВАТЬ, ВООБЩЕ, МОЖНО !?)
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30.09.2020 21:55 Ответить
Это хорошо... Но нужно сделать ТАК, что бы владелец НЕ МОГ в течении 2 суток произвести отмену... Если точнее... отмену от может осуществиить и предупреждение об НАМЕРЕНЬИ "отмены" должно отобразится у того, кому было передано... Но фктическая отмена не должна произойти ранее 48 часов... Что бы "хозяин" не злоупотребил и не подставит того кому ранее доверил...
Например... Поручил машину перегнать у другую область , а сам сделал отмену и заявил об угоне... У того, кому передан "тех паспорт" должна быть реальная возможность - вернуться или прибыть в пункт назначения !
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02.10.2020 23:10 Ответить
 
 